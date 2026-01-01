Különös módon ösztönözné szülésre a nőket a kínai kormány

A világ második legnagyobb gazdasága nehezen boldogul a demográfiai kihívásokkal, ezért nemzeti szinten megfogalmazott céllá vált a születésszám növelése. Az elöregedő népességgel és a pangó gazdasággal szembesülve Peking keményen próbálja ösztönözni a fiatal kínaiakat a házasságkötésre, a párokat pedig a gyermekvállalásra – számolt be róla a BBC. A hivatalos adatok azt mutatják, hogy Kína lakossága már harmadik egymást követő évben csökkent. 2024-ben mindössze 9,54 millió csecsemő született, amely alig a fele a 2016-ban, az egykepolitika feloldásának pillanatában feljegyzett 18,8 milliónak.

A születésszám növekedését várja Kína az új intézkedésektől (illusztráció)

Fotó: Unsplash

2023 óta már nem Kína a világ legnépesebb országa

Január 1-jén lesz 10 éve, hogy Kína eltörölte a hírhedt „egygyermekes” politikáját, miután a kormány felismerte, hogy a csökkenő születési arány veszélyezteti a világ második legnagyobb gazdaságának növekedését. De a mérföldkőnek számító változás eddig még nem tudta fellendíteni a népességnövekedést, annak dacára sem, hogy a helyi hatóságok az elmúlt években számos más intézkedést is bevezettek, hogy a párok gyermekvállalását ösztönözzék – az adókedvezményektől kezdve a meghosszabbított szülési szabadságig.

A csökkenő születésszám Kínában azért is aggasztja egyre inkább a döntéshozókat, mivel ez a munkaképes korú népesség csökkenését is maga után vonja, ami hátrányosan érinti a munkaerő-kínálatot és a termelékenységet is. Kínában 2050-re a 65 év felettiek aránya elérheti a 46,7 százalékot, miközben a gyermekek nem a demográfiailag kívánatos számban születnek. A világ legnépesebb országa címet 2023-ban Indiával szemben elvesztő ország lakossága az ENSZ demográfiai modellje szerint 2050-re 1,3 milliárd főre, 2100-ra pedig 800 millió fő alá apadhat.

A január 1-jétől a fogamzásgátlókra – beleértve az óvszereket, valamint a fogamzásgátló eszközöket is – kivetett adó azonban széleskörű aggodalmat keltett a lakosságban a nem kívánt terhességek és a HIV-fertőzés veszélye miatt. A döntés kritikusai rámutattak, hogy a kínai fiataloknak sokkal több kell, mint a "drága óvszerek", hogy rávegyék őket a gyermekvállalásra, utalva a pekingi YuWa Népességkutató Intézet 2024-es jelentésére, amely szerint Kína az egyik legdrágább ország a gyermeknevelés szempontjából. A kutatás kiemelte a magas tanulmányi költségeket, de a gazdasági lassulást is, amelyet részben a megtakarításokat sújtó ingatlanválság okozott, bizonytalanná téve a családokat, és különösen a fiatalokat a jövőjükkel kapcsolatban.