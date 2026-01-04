Egy földi paradicsom, ahol eltörölték december 31-ét

Az Egyenlítő térségében fekvő, 320 négyzetkilométeres Kiritimati-atoll, ahol idén is a leghamarabb kezdődött meg az új esztendő, a több időzónához tartozó Kiribati szigetköztársaság része.

A festői Onotoa Atoll is Kiribati szigetköztársaság része

Fotó: Shutterstock

Kiribati korábban három időzónára oszlott: a Gilbert-szigetek UTC+12-ben jártak, míg a Phoenix- és Line-szigetek UTC−11-ben és UTC−10-ben – ez 23 órás különbséget, jókora időeltolódást okozott a földrajzilag egymáshoz közel fekvő szigetek között, és a dátumozással is gondok akadtak.

Ezért a kormányzat radikális lépésre szánta el magát. 1994 végére áthelyezték a dátumválasztó vonalat: a határt keletre tolták, hogy az összes szigeten ugyanazt a napot írják – írta meg a Hello Magyar.

Ennek következtében azonban a Line- és Phoenix-szigeteken december 30-a után rögtön január 1-je következett, vagyis a december 31-e „elmaradt”.

Hamarosan lakhatatlanná válhat a Kiribati szigetköztársaság

Kiribati 33 korallszigetből áll, félúton Hawaii és Ausztrália között. A szigetcsoport korábbi neve Gilbert-szigetek volt. A Nagy-Britanniától való önállóság 1971-es, majd a teljes függetlenség 1979-es kikiáltása után felvették a Kiribati nevet.

Az ország teljes területe 810 négyzetkilométer, és a következő három egymástól független szigetcsoportot foglalja magában: Gilbert-szigetek, Line-szigetek és Phoenix-szigetek.

A dátumválasztó vonal megváltoztatásánál azonban jóval nagyobb gondja is van a szigetköztársaságnak. Méghozzá az, hogy az óceán vize teljesen elöntheti, ezért lakhatatlanná válik. A szigetek alig valamivel két méternyivel emelkednek a víz szintje fölé, a klímaváltozással elkerülhetetlennek tűnő tengerszint-emelkedés pedig hosszú távon Atlantisz sorsára juttatja az országot. Vannak olyan szigetek, amelyeket már hivatalosan is “tenger alá merültnek” nyilvánítottak.