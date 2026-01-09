Már a karácsony előtt elkezdett élénkülni a magyarok vásárlási kedve

Novemberben a kiskereskedelmi forgalom havi alapon gyakorlatilag stagnált, míg éves alapon 2,5 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem – és ezen keresztül a fogyasztás – tehát folyamatosan tud éves alapon bővülni és ezzel a fogyasztás vált a GDP-növekedés nagyjából egyetlen hajtóerejévé - írta Regős Gábor a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza az elemzésében.

Kiskereskedelem: szépen teljesítettek a az élelmiszerboltok Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kiskereskedelem húzza a GDP-t

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ma tette közzé a novemberi kiskereskedelmi adatokat, ami azért fontos, mert ez a karácsonyi szezon előtti utolsó hónap. Ebből nagyjából következtetni lehet, hogy decemberben mennyire voltak aktívak a fogyasztók. A KSH számai szerint novemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,5 százalékkal nőtt.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6,

a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,6,

az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal bővült az értékesítés.

Regős szerint ha ránézünk az egyes üzlettípusok forgalmára, akkor azt látjuk, hogy mindhárom esetben növekedés történt, bár megjegyezte, hogy a novemberi növekedés nem számít kimagaslónak. A legnagyobb növekedés a nem-élelmiszer üzleteknél történt, ahol a forgalom a legvolatilisebb szokott lenni – kedvezőtlen gazdasági körülmények között enni kell, de a bútorvásárlást el lehet halasztani.

Ez arra utal, hogy a lakosságnak valamennyire mégis csak megjött a kedve a vásárláshoz, esetleg elkezdte bepótolni a korábban elmaradt vásárlásait – és ehhez a novemberi Black Friday akciók megfelelő alkalmat jelenthettek.

A Black Friday fontosságára mutat rá az internetes kereskedelem 12 százalékos bővülése, hiszen itt ezek az akciók még inkább jellemzőek, azaz tulajdonképpen a novemberi bővülés jelentős része innen származik, bár az internetes kereskedelem bővülése az előző hónapokban is erős volt.

A fogyasztás tehát a negyedik negyedévben is felfelé húzza majd a gazdasági növekedést – a kérdés csak ennek mértéke, ami nagyban meghatározza majd a negyedév gazdasági növekedését is. Ebből a szempontból meghatározó lesz a decemberi adat, ami az ajándékvásárlások miatt az év legerősebb hónapja a kiskereskedelemben. A fogyasztás bővülésére a reálbérek várható növekedése és a kormányzati transzferek miatt az idén is nyílhat mód, a kérdés leginkább, hogy a háztartások óvatossági motívuma tud-e oldódni.