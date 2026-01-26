Hírlevél
Rendkívüli

Megszólalt az orosz hírszerzés főnöke: az, amit mondott, mindenkit sokkolt

Ezt látnia kell!

Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

bírság

Botrány a boltokban! – több százmilliós bírság a gyermekek védelméért

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
A fogyasztóvédők tavaly több száz ellenőrzés során leplezték le azokat, akik megszegték a gyermekvédelmi szabályokat. Kiskorúak alkoholkiszolgálása, illegális reklámok és tábori hiányosságok miatt összesen több mint 380 millió forintnyi bírság repült – és 2026-ban sincs megállás!
Megdöbbentő számok láttak napvilágot! A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nem viccel: tavaly is teljes erőbedobással vadásztak azokra, akik megszegik a gyermekvédelmi szabályokat – és a bírságok összege egyszerűen sokkoló! A kiskorúak védelme idén is a fogyasztóvédők fóukszában marad.

kiskorúak védelme, alkohol, cigaretta, fogysaszóvédelem
A fogyaszóvédők célkeresztjében marad idén is a kiskorúak védelme. Fotó: Cute babe / Shutterstock

Kiskorúak alkohollal való kiszolgálása. Durva lebukások!

A hatóság emberei országos razziát tartottak kereskedelmi egységekben, trafikokban, benzinkutakon, fesztiválokon és italboltokban. És amit találtak, az elképesztő!

  • 843 ellenőrzés történt
  • 232 esetben jogsértést találtak
  • 28%-os kifogásolási arány

A legnagyobb botrány: több helyen 18 éven aluliakat szolgáltak ki alkohollal vagy vízipipával, ami szigorúan tilos. Emiatt a hatóság összesen362 millió forint bírságot szabott ki. És ami még durvább: több eljárás még mindig folyamatban van – tehát a végösszeg akár még magasabb is lehet!

Alkoholreklám az iskolák közelében? Influenszerek is célkeresztben!

De nem csak a pult mögött történtek visszaélések. A hatóság ráállt a reklámokra is: kirakatok, óriásplakátok, webáruházak, sőt még influenszerek posztjai is gyanúba kerültek!

  • 258 reklámellenőrzés
  • 23 jogsértés
  • 13%-os kifogásolási arány

A leggyakoribb szabályszegések:

  • alkoholreklám iskolák 200 méteres körzetében
  • kirakatban elhelyezett csábító hirdetések
  • webáruházak nyitóoldalán „mindenki számára elérhető” alkoholpromóciók.

Ezen kihágások miatt, a bírság: 20 millió forint volt.

Tábori botrány: erkölcsi bizonyítvány nélkül dolgoztak?

A nyári és őszi gyermektáborokat sem hagyta ki a fogyasztóvédelem!

A hatóságok azt vizsgálták, hogy a táborokban dolgozók rendelkeznek-e a szükséges erkölcsi igazolással.

226 tábori ellenőrzés
23 esetben kifogás
17 helyen sem papír, sem nyilatkozat nem volt!

A gyermekvédelem a kormány tavaly bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi akciótervének egyik legfontosabb eleme, így az NKFH jelezte: 2026-ban is folytatódnak a szigorú ellenőrzések, melyek célja: a fiatalok megóvása minden fronton.

Odacsapott a hatóság

A számok magukért beszélnek:

TerületBírság összege
Kiskorúak alkoholkiszolgálása362 millió Ft
Reklám- és kereskedelmi szabályszegések20 millió Ft

A gyermekek védelme közös ügy – és úgy tűnik, aki ezt nem veszi komolyan, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia!

 

