Botrány a boltokban! – több százmilliós bírság a gyermekek védelméért

Megdöbbentő számok láttak napvilágot! A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nem viccel: tavaly is teljes erőbedobással vadásztak azokra, akik megszegik a gyermekvédelmi szabályokat – és a bírságok összege egyszerűen sokkoló! A kiskorúak védelme idén is a fogyasztóvédők fóukszában marad.
Kiskorúak alkohollal való kiszolgálása. Durva lebukások!
A hatóság emberei országos razziát tartottak kereskedelmi egységekben, trafikokban, benzinkutakon, fesztiválokon és italboltokban. És amit találtak, az elképesztő!
- 843 ellenőrzés történt
- 232 esetben jogsértést találtak
- 28%-os kifogásolási arány
A legnagyobb botrány: több helyen 18 éven aluliakat szolgáltak ki alkohollal vagy vízipipával, ami szigorúan tilos. Emiatt a hatóság összesen362 millió forint bírságot szabott ki. És ami még durvább: több eljárás még mindig folyamatban van – tehát a végösszeg akár még magasabb is lehet!
Alkoholreklám az iskolák közelében? Influenszerek is célkeresztben!
De nem csak a pult mögött történtek visszaélések. A hatóság ráállt a reklámokra is: kirakatok, óriásplakátok, webáruházak, sőt még influenszerek posztjai is gyanúba kerültek!
- 258 reklámellenőrzés
- 23 jogsértés
- 13%-os kifogásolási arány
A leggyakoribb szabályszegések:
- alkoholreklám iskolák 200 méteres körzetében
- kirakatban elhelyezett csábító hirdetések
- webáruházak nyitóoldalán „mindenki számára elérhető” alkoholpromóciók.
Ezen kihágások miatt, a bírság: 20 millió forint volt.
Tábori botrány: erkölcsi bizonyítvány nélkül dolgoztak?
A nyári és őszi gyermektáborokat sem hagyta ki a fogyasztóvédelem!
A hatóságok azt vizsgálták, hogy a táborokban dolgozók rendelkeznek-e a szükséges erkölcsi igazolással.
226 tábori ellenőrzés
23 esetben kifogás
17 helyen sem papír, sem nyilatkozat nem volt!
A gyermekvédelem a kormány tavaly bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi akciótervének egyik legfontosabb eleme, így az NKFH jelezte: 2026-ban is folytatódnak a szigorú ellenőrzések, melyek célja: a fiatalok megóvása minden fronton.
Odacsapott a hatóság
A számok magukért beszélnek:
|Terület
|Bírság összege
|Kiskorúak alkoholkiszolgálása
|362 millió Ft
|Reklám- és kereskedelmi szabályszegések
|20 millió Ft
A gyermekek védelme közös ügy – és úgy tűnik, aki ezt nem veszi komolyan, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia!