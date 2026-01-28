Kivezeti a népszerű kedvezményt a Lidl – sokan nem fognak örülni

A Lidl Hollandiában átalakítja kedvezményrendszerét, megszünteti a többdarabos akciókat, különös tekintettel az „egyet fizet, kettőt kap” jellegű ajánlatait. A vállalat szerint ezzel segítik a vásárlókat abban, hogy valós képük legyen a termékek árairól.
Lidl: a vásárlóknak egyértelműen látniuk kell az árakat
Az ESM az áruházlánc közlését idézi, ami szerint a cég úgy látja: ezek az akciók gyakran elfedik a termékek valódi árát, ezért a vállalat célja az, hogy átlátható árazást biztosítson
- minden vásárló számára,
- minden egyes terméknél.
A kedvezmények kivezetésével a Lidl azt szeretné elérni, hogy az egyes termékek tényleges ára egyértelmű legyen, és a vásárlók pontosan tudják, mennyit fizetnek – anélkül, hogy látszólagos „alkuk” mesterségesen felhajtanák az egy darabra jutó árat.
A lépés összhangban van a fogyasztóvédelmi egyesületek régóta hangoztatott követeléseivel, amelyekkel szorgalmazták, hogy a kormány érje el, hogy a kereskedelmi láncok tegyék átláthatóbbakká a kedvezmények rendszerét. De találkozik a több országban is jelen lévő Questionmark élelmiszeripari agytröszt javaslataival is. A szervezet ugyanis az élelmiszerláncok átláthatósága érdekében azon az állásponton van, hogy a kereskedőknek korlátozniuk kellene a mennyiségi akciókat. Szerintük ugyanis ezek az akciók az áremelkedésekhez járulnak hozzá.
Lidl: vezető szerepet vállal a kérdésben a diszkontlánc
A Lidl korábban már folytatott egyeztetéseket fogyasztóvédelmi egyesülettel a kérdésről, most pedig úgy döntött, vezető szerepet vállal az iparágon belül.
Peter de Roos, a Lidl Hollandia vezérigazgatója így fogalmazott: „Az ingyenesség nem mindig ingyenesség. Hollandiában túl messzire mentünk az akciókkal. Az, hogy egy második terméket ingyen kínálunk, vagy mennyiségi kedvezményt adunk, az előnyösség látszatát kelti, ám a valóságban vásárlók gyakran csalódnak költéseik miatt.
A termék valódi árának kell a középpontban állnia, hogy a vásárlók pontosan tudják, mit kapnak
– mondta.
Srdan Markov marketingigazgató hozzátette: „A vásárlóknak egyszerűen meg kell tudniuk állapítani egy termék valódi árát. Diszkontláncként büszkék vagyunk a mindennapi árainkra. Mindent megteszünk azért, hogy ezek a lehető legalacsonyabbak legyenek, a minőség feláldozása nélkül.”
Gustaaf Haan, a Questionmark programigazgatója üdvözölte a Lidl döntését. Az ESM idézi a szakembert:
Kutatásokból tudjuk, hogy az ilyen típusú promóciók arra késztetik az embereket, hogy többet költsenek, mint eredetileg tervezték, és hozzájárulnak az élelmiszerek normál árának emelkedéséhez.
Nem véletlen, hogy az Egyesült Királyságban már korlátozzák az ilyen akciókat. A Lidl lépése arra is ösztönözheti a kormányt, hogy megvédje a holland fogyasztókat a mennyiségi kedvezmények hatásaitól” – fogalmazott.
A fenti, a holland láncra vonatkozó vállalati közlések ugyanakkor bizonyára megalapozottak, s nem csak Hollandiára jellemzők. A Lidl Magyarország szintén arra törekszik, hogy áraival a vásárlókat támogassa, például a Lidl Plus applikáció révén. Miként az Origo a vállalat közlése alapján megírta, az alkalmazás használata révén 2025-ben összesen 22,7 milliárd forint maradt a magyar családok zsebében.