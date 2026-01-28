Kivezeti a népszerű kedvezményt a Lidl – sokan nem fognak örülni

A Lidl Hollandiában átalakítja kedvezményrendszerét, megszünteti a többdarabos akciókat, különös tekintettel az „egyet fizet, kettőt kap” jellegű ajánlatait. A vállalat szerint ezzel segítik a vásárlókat abban, hogy valós képük legyen a termékek árairól.

A holland Lidl kivezeti a mennyiségiű kedvezményeket – a képen a cégtábla egy virágmező takarásában (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Lidl: a vásárlóknak egyértelműen látniuk kell az árakat

Az ESM az áruházlánc közlését idézi, ami szerint a cég úgy látja: ezek az akciók gyakran elfedik a termékek valódi árát, ezért a vállalat célja az, hogy átlátható árazást biztosítson

minden vásárló számára,

minden egyes terméknél.

A kedvezmények kivezetésével a Lidl azt szeretné elérni, hogy az egyes termékek tényleges ára egyértelmű legyen, és a vásárlók pontosan tudják, mennyit fizetnek – anélkül, hogy látszólagos „alkuk” mesterségesen felhajtanák az egy darabra jutó árat.

A lépés összhangban van a fogyasztóvédelmi egyesületek régóta hangoztatott követeléseivel, amelyekkel szorgalmazták, hogy a kormány érje el, hogy a kereskedelmi láncok tegyék átláthatóbbakká a kedvezmények rendszerét. De találkozik a több országban is jelen lévő Questionmark élelmiszeripari agytröszt javaslataival is. A szervezet ugyanis az élelmiszerláncok átláthatósága érdekében azon az állásponton van, hogy a kereskedőknek korlátozniuk kellene a mennyiségi akciókat. Szerintük ugyanis ezek az akciók az áremelkedésekhez járulnak hozzá.

Lidl: vezető szerepet vállal a kérdésben a diszkontlánc

A Lidl korábban már folytatott egyeztetéseket fogyasztóvédelmi egyesülettel a kérdésről, most pedig úgy döntött, vezető szerepet vállal az iparágon belül.

Peter de Roos, a Lidl Hollandia vezérigazgatója így fogalmazott: „Az ingyenesség nem mindig ingyenesség. Hollandiában túl messzire mentünk az akciókkal. Az, hogy egy második terméket ingyen kínálunk, vagy mennyiségi kedvezményt adunk, az előnyösség látszatát kelti, ám a valóságban vásárlók gyakran csalódnak költéseik miatt.

A termék valódi árának kell a középpontban állnia, hogy a vásárlók pontosan tudják, mit kapnak

– mondta.

Srdan Markov marketingigazgató hozzátette: „A vásárlóknak egyszerűen meg kell tudniuk állapítani egy termék valódi árát. Diszkontláncként büszkék vagyunk a mindennapi árainkra. Mindent megteszünk azért, hogy ezek a lehető legalacsonyabbak legyenek, a minőség feláldozása nélkül.”