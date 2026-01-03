Újraindult a gyilkos nyersanyag exportja, fellélegezhet az autóipar

Az exporttilalmat még 2025 februárjában vezették be, eredetileg négy hónapra, s miként az Origo akkor megírta, nyáron kivezetés helyett meghosszabbították azt. A kongói kormányzat már évekkel ezelőtt kifejezte szándékát arra, hogy újragondolná a kobaltbányászat jelenlegi struktúráját, a tavalyi exporttilalom kapcsán pedig a kormány azt közölte, hogy az intézkedés célja a piac stabilizálása és a globális túlkínálat miatt zuhanó árak megfékezése volt. A nyári hosszabbításánál felmerült az exportkvóták újraosztása is, most viszont úgy tűnik, a kinshasai kormány elégedett a kialakult helyzettel.
Újraindult a kobaltexport
„A Kongói Demokratikus Köztársaság ismét exportálja a kobaltot” – mondta Doudou Fwamba pénzügyminiszter egy sajtótájékoztatón december végéhez közeledve. Az Africanews beszámolója szerint Fwamba azt is mondta, hogy a tíz hónapos exportfelfüggesztés célja az volt, hogy „biztosítsák a nemzeti szuverenitást a nyersanyagok felett”.
„Hogyan lehetséges, hogy egy stratégiai termék 70 százalékának mi vagyunk az első számú beszállítói, mégsem tudjuk befolyásolni az árképzést? Ezt nem voltunk hajlandók elfogadni” – fogalmazott a miniszter. Elmondása szerint Kongó jelentős költségvetési bevételektől esett el a kobaltárak folyamatos csökkenése miatt.
Fwamba szerint a kormány stratégiája sikeresnek bizonyult:
a kobalt tonnánkénti ára 22 ezer dollárról 54.55 ezer dollárra emelkedett.
A kongói kobaltbányászat jelentős szereplői közé a Glencore nevű bányaipari óriás mellett főként kínai cégek tartoznak. A kínai CMOC bányavállalat üzemelteti a Tenke Fungurume és a Kisanfu bányákat, amelyek a világ legnagyobb kobaltbányái közé tartoznak.
Arról ugyanakkor egyelőre nincs pontos információ, hogy mi lesz a 2025-re kiosztott, de a vállalatok által az exporttilalommal összefüggésben fel nem használt kvótákkal.
Évtizedes konfliktusoktól szenved az ásványkincsekben gazdag ország
A KDK messze a világ legnagyobb kobalttermelője, a termelési adatok megerősítik az ország pénzügyminisztere által közölteket a kobalt világpiaci jelentőségéről.
Az amerikai földtani szolgálat (US Geological Survey) adatai szerint 2024-ben a globális kobalttermelés 76 százaléka származott az országból, ami mintegy 220 ezer tonnát jelent.
A kobalt kulcsfontosságú alapanyag a lítiumion-akkumulátorok gyártásához, beleértve
- az okostelefonokban, valamint
- az elektromos autókban használt energiatárolókat is.
Ugyanakkor – miként az Origo arról beszámolt – kitermeléséhez olykor súlyos jogsértések is kapcsolódnak.
A kobaltot elsősorban az ország délkeleti részén, Katanga tartományban termelik ki. A Kinshasa gazdasága és stratégiai érdekei szempontjából kulcsfontosságú régiót egyelőre nagyrészt elkerülte az Észak- és Dél-Kivu tartományokban dúló, M23 lázadókhoz köthető súlyos erőszakhullám. Az M23-as lázadókat Kongó szerint a szomszédos Ruanda támogatja, Kigali azoban tagadja ezeket az állításokat. A térségre jellemző geopolitikai feszültség az 1994-es ruandai népirtás előtti időkben gyökerezik.
A hatalmas területű, 100 millió lakosú, tartományokba szervezett KDK-ban a kormány nem képes minden területen maradéktalanul érvényesíteni a központi államhatalmat. A helyzetet ugyanakkor tovább bonyolítja, hogy közben az Egyesült Államok is jelezte közvetlen érdeklődését a stratégiai fontosságú nyersanyag iránt, sőt, Kinshasa és Washington decemberben megállapodást írtak alá amerikai vállalatok katangai szerepvállalásáról. Az amerikai cégek megjelenése átrendezheti a jelenleg a kínai vállalatok által uralt kitermelési szerkezetet. Emellett Donald Trump amerikai elnök még karácsony előtt azt közölte, hogy sikerült megállapodni a békés rendezésről Kongó és Ruanda között, bár egyes értesülések szerint akkor még továbbra is voltak fegyveres villongások a térségben.