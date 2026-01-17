Öt szuper koncert az idei évből, amiért megéri kifizetni az igencsak borsos jegyárat is

Az elmúlt években szinte egymásnak adták az arénák és egyéb budapesti koncerthelyszínek kilincsét a könnyűzene világsztárjai, s ebben idén sem lesz nagy változás, 2026-ban is számos kiváló előadót és együttest láthat és hallhat idén a közönség élőben a magyar fővárosban. Bár a koronavírus-járvány óta eltelt időszakban durván megdrágultak a koncertjegyek, és ez a tendencia sajnos nem tűnik úgy, hogy alábbhagyna, az alábbiakban összegyűjtöttünk öt olyan koncertet, amiért szerintünk az igencsak magas jegyárat is érdemes kifizetni.

1. Eric Clapton, május 2., MVM Dome

Eric Clapton, a többszörös Grammy-díjas gitáros énekes hatvanéves pályafutása során eddig egyetlen egyszer játszott Budapesten, 20 évvel ezelőtt, most azonban a „Lassúkezűnek” becézett legenda, minden idők egyik legnagyobb hatású gitárosa visszatér Budapestre május 2-án, az MVM Dome-ba.

A jelenleg bejelentett európai koncertek a 2025-ös, rendkívül sikeres amerikai turné folytatásai, amelynek keretében telt házas koncertet adott többek között a Madison Square Gardenben is. Játékát a magyar közönség eddig egyetlen egyszer élvezhette, 2006-ban a Budapest Arénában, most azonban ismét együtt tölthetünk egy estét a Layla, a My Father’s Eyes és a Tears in Heaven szerzőjével.

A koncertre négy különböző árkategóriában kaphatók jegyek, a legolcsóbbak 39 100, a legdrágábbak 63 100 forintba kerülnek.

2. Sean Paul, május 17., Budapest Park

A dancehall reggae koronázatlan királya, Sean Paul európai turnéja, a Rise Jamaica keretében 2026. május 17-én vasárnap látogat a Budapest Parkba.

A ’90-es évek végétől berobbanva uralja a sikerlistákat, és három évtizeddel később sem mutatja jelét annak, hogy megállna. Számtalan slágerrel és több mint 120 országban adott koncerttel Sean Paul vitathatatlanul Jamaica legfontosabb exportterméke.

Sean Paul legutóbb négy éve, a Strand fesztiválon lépett fel hazánkban, a Budapest Parkban sorra kerülő bulira a küzdőtérre már 24 990 forintért vásárolhatunk belépőt, a teraszjegyekért ennek közel a dupláját, 44 990 forintot kell leszurkolni.