Öt szuper koncert az idei évből, amiért megéri kifizetni az igencsak borsos jegyárat is

Az elmúlt években szinte egymásnak adták az arénák és egyéb budapesti koncerthelyszínek kilincsét a könnyűzene világsztárjai, s ebben idén sem lesz nagy változás, 2026-ban is számos kiváló előadót és együttest láthat és hallhat idén a közönség élőben a magyar fővárosban. Bár a koronavírus-járvány óta eltelt időszakban durván megdrágultak a koncertjegyek, és ez a tendencia sajnos nem tűnik úgy, hogy alábbhagyna, az alábbiakban összegyűjtöttünk öt olyan koncertet, amiért szerintünk az igencsak magas jegyárat is érdemes kifizetni.
1. Eric Clapton, május 2., MVM Dome
Eric Clapton, a többszörös Grammy-díjas gitáros énekes hatvanéves pályafutása során eddig egyetlen egyszer játszott Budapesten, 20 évvel ezelőtt, most azonban a „Lassúkezűnek” becézett legenda, minden idők egyik legnagyobb hatású gitárosa visszatér Budapestre május 2-án, az MVM Dome-ba.
A jelenleg bejelentett európai koncertek a 2025-ös, rendkívül sikeres amerikai turné folytatásai, amelynek keretében telt házas koncertet adott többek között a Madison Square Gardenben is. Játékát a magyar közönség eddig egyetlen egyszer élvezhette, 2006-ban a Budapest Arénában, most azonban ismét együtt tölthetünk egy estét a Layla, a My Father’s Eyes és a Tears in Heaven szerzőjével.
A koncertre négy különböző árkategóriában kaphatók jegyek, a legolcsóbbak 39 100, a legdrágábbak 63 100 forintba kerülnek.
2. Sean Paul, május 17., Budapest Park
A dancehall reggae koronázatlan királya, Sean Paul európai turnéja, a Rise Jamaica keretében 2026. május 17-én vasárnap látogat a Budapest Parkba.
A ’90-es évek végétől berobbanva uralja a sikerlistákat, és három évtizeddel később sem mutatja jelét annak, hogy megállna. Számtalan slágerrel és több mint 120 országban adott koncerttel Sean Paul vitathatatlanul Jamaica legfontosabb exportterméke.
Sean Paul legutóbb négy éve, a Strand fesztiválon lépett fel hazánkban, a Budapest Parkban sorra kerülő bulira a küzdőtérre már 24 990 forintért vásárolhatunk belépőt, a teraszjegyekért ennek közel a dupláját, 44 990 forintot kell leszurkolni.
3. Metallica, június 11. és 13., Puskás Aréna
A Metallica 2026-ban már negyedik éve futó, rekorddöntögető, M72 elnevezésű világ körüli turnéját hozza el Budapestre, ráadásul a No Repeat Weekend megoldással, azaz két este is hallhatjuk a bandát, két teljesen különböző programmal és más-más előzenekarokkal, június 11-én a Pantera és az Avatar, 13-án pedig a Gojira és a Knocked Loose lesz a Metallica vendége.
Az M72 turné tavalyi szakasza összesen 19 fellépést foglalt magába az Egyesült Államokban és Kanadában, ezekre a bulikra összesen 1,1 millió jegyet adtak el. A koncertek után a zenekar 136,2 millió dollár bevételre tett szert, amivel 2025 hatodik legjövedelmezőbb rockzenei turnéja volt az övék a Billboard összesítése szerint. Ez a koncert a kakukktojás az összeállításunkban, mivel a szervező Live Nation oldalán már teljes telt házat hirdetett, az egy- és kétnapos, illetve az ülő- és állójegyek egyaránt elfogytak.
- Az egynapos állójegyért 54 100 forintért,
- az ülőjegyekért 34 100 és 59 100 forint közti összegért lehetett hozzájutni,
- ugyanezeknek a kétnapos változatai 98 100 forintért, illetve az ülőjegyek 51 100 és 107 000 forint közti összegekért voltak megvásárolhatóak. Aki esetleg lemaradt, annak sem kell elengednie a bulit, érdemes figyelni a másodlagos értékesítési csatornákat, mint például a Ticketswap, biztosan leszek majd, akik más közbejövő program vagy betegség miatt megválnak a jegyüktől.
4. Scorpions, június 20., MVM Dome
A legendás német rockbanda, a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben, idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos, sikerekkel teli hat évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így június 20-án megrengetik az MVM Dome-ot is időtlen slágereikkel.
A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. Hosszú pályafutásuk során több ezer koncertet adtak szerte a világon. 1988-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon léptek fel telt ház előtt a még szovjet Leningrádban, de elsők között játszottak Kínában és Délkelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt.
A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, olyan saját jogon is világsztár zenekarok dolgozták fel dalaikat, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System Of A Down.
A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása elvitathatatlan, a műfaj rajongóinak ez az ünnepi koncert pedig kihagyhatatlannak ígérkezik. Legolcsóbban 21 200 forintért juthatunk be rá, ezért elég távoli ülőhelyet kapunk, ha kiemelt állóhelyről szeretnénk tombolni a színpad előtt, akkor 31 200 forintot kell kicsengetnünk.
5. Sex Pistols feat. Frank Carter, július 20., Budapest Park
A Sex Pistols a brit punk mozgalom szíve és ökle, zenéjükkel generációknak törték az utat, örökre megváltoztatva a stílus konvencióit és a társadalmat. A punk mozgalom születését 1976-bra datálják, a frontemberi poszton a Gallows korábbi, a Frank Carter and the Rattlesnakes jelenlegi énekesével erősítő Sex Pistols pedig ezt ünnepli 50 Years of Punk című koncertsorozatával, amellyel július 20-án a Budapest Parkban is fellépnek. Ráadásul velük tart a korszak másik nagy öregjének számító The Damned is, így a stílus kedvelőinek még egy okuk lesz arra, hogy ezen a bulin mindenképp tiszteletüket tegyék. Aki stílszerűen a küzdőtéren pogózva, vagy csak hátrébb álldogálva ünnepelne, 25 000 forintért teheti meg, a teraszjegyek ára jóval borsosabb, 45 000 forint.