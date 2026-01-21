Egy szegény ország titkos ajánlata felkavarta Washingtonban az állóvizet

Miközben a világ a Grönland körül kialakult geopolitikai feszültségre figyel – nem sokkal a Venezuelában történtek után –, olyan fejlemény történt, amely alapja lehet egy olyan változásnak, amely hosszabb távon átrajzolhatja az ásvánkincsek piacát, elsőrban az elektromos átállás, az űr-, valamint a védelmi technológiák számára nélkülözhetetlen alapanyagokét. A 100 milliós, hatalmas, de szegény és egyes térségeiben fegyveres konfliktusokkal terhelt KDK-ben rengeteg van ezekből a kincsekből, s mint az Origo azt több alkalommal bemutatta, kobaltból a világpiac meghatározó ellátója. Most az ország lényegében tálcán kínálta fel ásványkincseit Washingtonnak. A kinshasai kormány egy ideje nem titkolja: örülne az erős amerikai jelenlétnek Kongóban, elsősorban az ásványkincsekben gazdag régióban, és korábban azt is jelezte, nem lenne ellenére, ha Washington katonai erővel tenne rendet a lázadó csoportok által uralt vidékeken.

A Gécamines állami bányavállalat üzemeltetésében működő luiswishi bánya Kongóban, ahol rezet és kobaltot bányásznak (illusztráció)

Erős új barátot keres a kincsesbányának számító Kongó

A Reuters által idézett, az ügyet ismerő két forrás szerint az amerikai tisztviselőknek a múlt héten átadott lista többek között a kisengei mangán-, arany- és kassziterit-engedélyeket (utóbbi magas óntartalmú ásvány), a Gecamines Mutoshi réz–kobalt projektjét, valamint egy germánium-feldolgozó beruházást, a Sokimo négy aranykoncesszióját, a Cominiere lítiumengedélyeit, valamint a Sakima koltán-, arany- és volframitvagyonát tartalmazza.

A források szerint a projekteket amerikai befektetők vizsgálhatják meg egy ásványkincsekről szóló partnerség keretében.

Ez kézzelfogható előrelépést jelent abban, hogy a Kongóval folytatott befektetési tárgyalásokat valódi befolyássá alakítsák az ellátási láncok felett.

Kongói tisztviselők szerint a lista több belső ellenőrzési körön is átesett, és Kinshasa eddigi legközvetlenebb ajánlatát jelenti Washington számára. A Reutersnek nyilatkozó források nem kívánták magukat felfedni a nyilvánosság előtt.

A fejlemény kapcsán a Mining.com cikke felidézi, hogy az egy december 4-én megkötött megállapodást követ, amely kiemelt hozzáférést biztosít az amerikai vállalatoknak Kongó hatalmas

réz-,

kobalt-,

lítium- és tantálkészleteihez.

Ezek a nyersanyagok kulcsfontosságúak az elektromos járművek, a védelmi rendszerek és a fejlett elektronikai eszközök gyártásában. Kongó a világ második legnagyobb réztermelője, és továbbra is a legnagyobb kobaltszállítója – utóbbi az akkumulátoripar egyik alapvető fémje.