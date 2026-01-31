Munkahely, amely maga a földi pokol. Riasztó képeken a gyilkos kongói bányák

A Rubaya környéki bányák, – amelyek egyikében a mostani, szerencsétlen baleset is történt – az ország legnagyobb koltánbányái. Az ENSZ adatai szerint a Rubaya melletti bányák adják a globális tantálmennyiség mintegy 15 százalékát, de Kongó a világ második legnagyobb réztermelője, sőt a világpiacra jutó kobaltmennyiség 60-70 százaléka is innen származik. Ugyanakkor – miként az Origo arról beszámolt – ezeknek az értékes ásványkincseknek a kitermeléséhez olykor súlyos jogsértések is kapcsolódnak.

A kongói bányákban mostoha munkakörülmények uralkodnak és gyakori a gyermekmunka

Fotó: Olivier Polet/Corbis via Getty Images

A 100 milliós, szegény és egyes térségeiben fegyveres konfliktusokkal terhelt KDK-ben rengeteg van a ritka ásványkincsekből

Kongó jelenleg is hatalmas

réz-,

kobalt-,

lítium- és tantálkészleteken ül.

Ezek a nyersanyagok pedig kulcsfontosságúak az elektromos járművek, a védelmi rendszerek és a fejlett elektronikai eszközök gyártásában. Így a sok viszontagságtól - ebolától, polgárháborútól, és a szinte leküzdhetetlen, társadalmi szintű szegénységtől - sújtott ország megkerülhetetlen partnere az ellátási láncban a nagy bányavállalatoknak, és így végső soron a technológiai, valamint a járműgyártó cégeknek is. De mindannak dacára, hogy egyre több emberi jogi erőfeszítés és per kényszeríti Kongót a bányászat biztonságosabbá tételére, a kétes etika és a kizsákmányoló munkavégzés gyakorlata, különösen a gyermekmunka alkalmazása, továbbra is üldözi az ágazatot.

