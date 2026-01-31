Hírlevél
Ezért nem mer találkozni Putyinnal Zelenszkij – botrányos az indok

Kongó

Munkahely, amely maga a földi pokol. Riasztó képeken a gyilkos kongói bányák

Legkevesebb 200 bányász halhatott meg a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) keleti részén történt bányaomlásban - derült ki a térséget ellenőrző M23 lázadószervezet pénteki bejelentéséből. A Rubaya városa mellett található koltánbánya több tárnája csütörtökre virradóra omlott be, és a romok nőket és gyerekeket is maguk alá temettek. A bányaszerencsétlenség ismételten rámutatott, hogy milyen életveszélyes és rettentő körülmények uralkodnak a kongói bányák mélyén, ahol a gyermekmunka is gyakori jelenség. Apokaliptikus képeket mutatunk a világ egyik leggyilkosabb munkahelyéről.
KongóKongói Demokratikus Köztársaságbányászat

A Rubaya környéki bányák, – amelyek egyikében a mostani, szerencsétlen baleset is történt – az ország legnagyobb koltánbányái. Az ENSZ adatai szerint a Rubaya melletti bányák adják a globális tantálmennyiség mintegy 15 százalékát, de Kongó a világ második legnagyobb réztermelője, sőt a világpiacra jutó kobaltmennyiség 60-70 százaléka is innen származik. Ugyanakkor – miként az Origo arról beszámolt – ezeknek az értékes ásványkincseknek a kitermeléséhez olykor súlyos jogsértések is kapcsolódnak.

A kongói bányákban mostoha munkakörülmények uralkodnak és gyakori a gyermekmunka
A kongói bányákban mostoha munkakörülmények uralkodnak és gyakori a gyermekmunka
Fotó: Olivier Polet/Corbis via Getty Images

A 100 milliós, szegény és egyes térségeiben fegyveres konfliktusokkal terhelt KDK-ben rengeteg van a ritka ásványkincsekből

Kongó jelenleg is hatalmas

  • réz-, 
  • kobalt-, 
  • lítium- és tantálkészleteken ül.

Ezek a nyersanyagok pedig kulcsfontosságúak az elektromos járművek, a védelmi rendszerek és a fejlett elektronikai eszközök gyártásában. Így a sok viszontagságtól - ebolától, polgárháborútól, és a szinte leküzdhetetlen, társadalmi szintű szegénységtől - sújtott ország megkerülhetetlen partnere az ellátási láncban a nagy bányavállalatoknak, és így végső soron a technológiai, valamint a járműgyártó cégeknek is. De mindannak dacára, hogy egyre több emberi jogi erőfeszítés és per kényszeríti Kongót a bányászat biztonságosabbá tételére, a kétes etika és a kizsákmányoló munkavégzés gyakorlata, különösen a gyermekmunka alkalmazása, továbbra is üldözi az ágazatot.

Kattintson a galériára, hogy lássa milyen életveszélyes és rettentő körülmények uralkodnak a kongói bányák mélyén!

Galéria: Gyerekmunka és a kongói bányák világa
A kongói bányákban mostoha munkakörülmények uralkodnak és gyakori a gyermekmunka

A kritikus nyersanyagok bányászata megdöbbentő emberi áldozattal jár Kongóban

A nemzetközi figyelem ellenére több ezer gyermek továbbra is veszélyes körülmények között a kézműves és kisüzemi bányászatban, mindezt szerény bérekért, feláldozva egészségét, oktatását és jövőjét.

Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma szerint:

„Gyermekek rendszeresen dolgoznak ezekben a bányákban, gyakran veszélyes körülmények között. Míg a bányászat szerepel a Kongói Demokratikus Köztársaság azon veszélyes tevékenységeinek listáján, amelyeknél tilos a gyermekek munkája, a Kongói Demokratikus Köztársaságban a kobaltbányászat nagy része informálisan folyik, ahol a nyomon követés és a végrehajtás gyenge.”

A kézműves bányászatban a munka nagy részét nem gépek, hanem egyének végzik. Az 1800-as évek "Aranylázának" (Golden Rush) bányászaihoz hasonlóan a gyerekek egyszerű, munkaigényes bányászati ​​eszközöket használnak, például csákányt vagy lapátot és vödröt. Ráadásul nem használnak biztonsági felszerelést sem. 

A legfrissebb becslések szerint 40 000 gyermek vesz részt a kobaltbányászatban a Kongói Demokratikus Köztársaságban, némelyikük mindössze hét éves.

A gyerekek hosszú órákat dolgoznak napi 2 dollárnál kevesebbért, és olyan veszélyes feladatokat végeznek, mint például az alagutak ásása, nehéz terhek cipelése és kobaltércek tisztítását puszta kézzel.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban a szegénység és a rendszerszintű egyenlőtlenségek a gyermekmunka fő mozgatórugói

A Kongói Demokratikus Köztársaság lakosságának több mint 73%-a él a nemzetközi szegénységi küszöb alatt, miközben a növekvő megélhetési költségek egyre nehezebbé teszik a családok túlélését, így sokan nem jutnak elegendő élelemhez. Ennek eredményeként a gyerekeket bányászati ​​munkára kényszerítik, családjaik pedig a jövedelemre támaszkodnak az alapvető szükségleteik fedezésére, de a gyermekfelügyeleti lehetőségek hiányában a női bányászok is gyakran magukkal viszik a gyermekeiket dolgozni. A gyermekek bányákban való munkavégzés céljából történő kereskedelme szintén rideg valóság. A milíciák gyakran rabolják el őket a családjaiktól, hogy a kobaltbányákban dolgozzanak, innentől pedig a kínkeserves munkájuk finanszírozza a fegyveres csoportokat.

 

 

