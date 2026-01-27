Rekordmagas szinten a magyarok elégedettsége: évek óta nem mértek ilyen pozitív számokat

A januári felmérésben a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást a munkahelyek stabilitását illetően mérték. A vállalatoknál pedig a Magyarország gazdasági helyzetének jövőbeni alakulását illető várakozás jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást. A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza. A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.

A lakossági konjunktúraindexnek mind a négy alindexe erősödött januárban, az előző havi értékhez képest/Fotó: MTI/Faludi Imre

A lakossági konjunktúraindexnek mind a négy alindexe erősödött januárban, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi −0,4-ről 3,3-re nőtt. A gazdasági környezet érzékelése januárban az előző havi −17,2-ről −13,6-re, az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −50,1-ről −46,3-re javult, továbbá az anyagi helyzet megítélése is kedvezőbbé vált, −7,3-ről −3,3-re.

A lakossági konjunktúrakutatásban 2026 januárjában jelentős (trendszerű) pozitív irányú elmozdulás tapasztalható a munkahelyek stabilitásának megítélésében.

Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Tart Ön attól, hogy akár Ön, akár valamely családtagja elveszíti a munkáját a következő 6 hónap során?” januárban jócskán kedvezőbb választ adtak a megkérdezettek a decemberihez képest. Az interjúalanyok 47,8 százaléka (az előző havi 44,2 százalékos arány után) egyáltalán nem tart tőle, míg inkább nem tart tőle a megkérdezettek 26,5 százaléka (5,4 százalékpont). Az interjúalanyok 17,8 százaléka (−5,4 százalékpont) inkább tartott tőle, miközben 7,4 százalék (−3,1 százalékpont) nagyon tart tőle.

A lakosság konjunktúraérzetét végzettségek szerint vizsgálva megállapítható, hogy a négy kategóriából háromban erősödést tapasztaltunk. A legfeljebb általános iskolai végzettségűeknél 0,4 indexpontos csökkenést, a szakiskola vagy szakmunkás érettségivel rendelkezőknél 2,2 indexpontos, a középiskolai érettségizettek körében 6,2 indexpontos, míg a főiskolai vagy egyetemi végzettségűeknél 6,4 indexpontos javulást mértünk. Így a legkedvezőbb a középiskolai érettségizettek konjunktúraérzete (−5,0 indexpont), a legkedvezőtlenebb pedig a szakiskola és szakmunkás érettségivel rendelkezőké (−8,7 indexpont). A további indexértékek a következők voltak: a legfeljebb általános iskolai végzettségnél −7,0, illetve a főiskolai vagy egyetemi végzettségűek körében −7,6, indexpont.