Rápörgött az egész világ, de lehet, hogy kamu a gigantikus venezuelai olajkincs

A január 3-i amerikai katonai akció után a világ figyelme Venezuela felé fordult. Az is megjegyezte az információt, aki eddig nem volt tisztában vele: a latin-amerikai ország a világ legnagyobb, 303 milliárd hordós kőolajtartalékával rendelkezik, ami nagyobb az olajpiac meghatározó szereplőjének számító Szaúd-Arábia tartalékánál is – igaz, a gigantikus, nehéz olajat jelentő olajkincs egyelőre csekély mértékben hasznosul. Ehhez képest arra kevesebb figyelem hárutl, hogy Venezuela nem új, nagyszabású olajfelfedezések révén vált a világ tartaléklistájának élére. Előretörése nagyrészt átminősítések eredménye volt. Ezek mögött az olajárak emelkedése, a tartalékfogalmak értelmezésének változása, a nyugati technológia és a politikai ösztönzők együttes hatása állt. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan született meg Venezuela impozáns tartalékszáma – és mit is jelent valójában –, közelebbről kell megvizsgálni a venezuelai kőolaj természetét és az „igazolt tartalék” fogalmába rejtett feltételezéseket. Ezt a Forbes összeállítására támaszkodva tesszük meg.

A PDVSA állami kőolajcég egyik elhagyott, amortizálódott létesítménye a Melones olajmezőn

Fotó: Getty Images

Orinoco-öv: hatalmas kőolaj-készletek, de fenntartásokkal kell kezelni

Venezuela olajkincsének alapját hagyományosan az Orinoco-olajövhöz kapcsolják, ami egy óriási kiterjedésű térség, amely extra nehéz kőolajat és bitumenszerű szénhidrogéneket rejt. Az olaj létezése és mennyisége nem kérdéses: az amerikai földtani intézet (U.S. Geological Survey) becslései szerint az olaj a földben meghaladhatja az ezer milliárd hordót. Ez jóval nagyobb a Venezuela kapcsán emlegetett 303 milliárd hordónál is.

Csakhogy a talajrétegekben és kőzetekben lévő olaj nem azonos azzal az olajjal, amely gazdaságosan kitermelhető, szállítható, finomítható és értékesíthető. Az orinocói nyersolaj alig hasonlít a könnyű, szabadon áramló kőolajhoz, amelyet Szaúd-Arábiában vagy Nyugat-Texasban termelnek ki. Sokkal közelebb áll a kanadai olajhomokhoz (Kanada az Egyesült Államok egyik fontos nehézolaj-beszállítója).

Az orinocói olajat előbb bányászni vagy hőkezeléssel felszínre kell hozni, majd szintetikus kőolajjá kell „feljavítani”, mielőtt eljuthatna a globális piacokra.

Ez rendkívül tőkeigényes, technológiailag összetett folyamat, amely erősen érzékeny az olajárak alakulására.

Egyes elemzők szerint a 2026-ra várt, 60 dollár körüli olajáraknál ez nem is lehetséges, mert az üzletileg vállalható kitermeléshez 70-80 dollár körüli benchmarkra lenne szükség. A Providend elemzője szerint Venezuela olajkészleteinek gazdaságossága nagyon eltér Szaúd-Arábiáétól és más közel-keleti termelőkétől. Venezuela olaja a világ legviszkózusabb és legtőkeigényesebb olajai közé tartozik a kitermelés és a fejlesztés terén, a megtérülési ár hordónként 45-70 dollár között mozog, míg Szaúd-Arábia nyersolaja viszonylag könnyű, alacsony kéntartalmú, olcsón kitermelhető, a megtérülési ár 5-10 dollárra tehető.