Rápörgött az egész világ, de lehet, hogy kamu a gigantikus venezuelai olajkincs

A január 3-i amerikai katonai akció után a világ figyelme Venezuela felé fordult. Az is megjegyezte az információt, aki eddig nem volt tisztában vele: a latin-amerikai ország a világ legnagyobb, 303 milliárd hordós kőolajtartalékával rendelkezik, ami nagyobb az olajpiac meghatározó szereplőjének számító Szaúd-Arábia tartalékánál is – igaz, a gigantikus, nehéz olajat jelentő olajkincs egyelőre csekély mértékben hasznosul. Ehhez képest arra kevesebb figyelem hárutl, hogy Venezuela nem új, nagyszabású olajfelfedezések révén vált a világ tartaléklistájának élére. Előretörése nagyrészt átminősítések eredménye volt. Ezek mögött az olajárak emelkedése, a tartalékfogalmak értelmezésének változása, a nyugati technológia és a politikai ösztönzők együttes hatása állt. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan született meg Venezuela impozáns tartalékszáma – és mit is jelent valójában –, közelebbről kell megvizsgálni a venezuelai kőolaj természetét és az „igazolt tartalék” fogalmába rejtett feltételezéseket. Ezt a Forbes összeállítására támaszkodva tesszük meg.
Orinoco-öv: hatalmas kőolaj-készletek, de fenntartásokkal kell kezelni
Venezuela olajkincsének alapját hagyományosan az Orinoco-olajövhöz kapcsolják, ami egy óriási kiterjedésű térség, amely extra nehéz kőolajat és bitumenszerű szénhidrogéneket rejt. Az olaj létezése és mennyisége nem kérdéses: az amerikai földtani intézet (U.S. Geological Survey) becslései szerint az olaj a földben meghaladhatja az ezer milliárd hordót. Ez jóval nagyobb a Venezuela kapcsán emlegetett 303 milliárd hordónál is.
Csakhogy a talajrétegekben és kőzetekben lévő olaj nem azonos azzal az olajjal, amely gazdaságosan kitermelhető, szállítható, finomítható és értékesíthető. Az orinocói nyersolaj alig hasonlít a könnyű, szabadon áramló kőolajhoz, amelyet Szaúd-Arábiában vagy Nyugat-Texasban termelnek ki. Sokkal közelebb áll a kanadai olajhomokhoz (Kanada az Egyesült Államok egyik fontos nehézolaj-beszállítója).
Az orinocói olajat előbb bányászni vagy hőkezeléssel felszínre kell hozni, majd szintetikus kőolajjá kell „feljavítani”, mielőtt eljuthatna a globális piacokra.
Ez rendkívül tőkeigényes, technológiailag összetett folyamat, amely erősen érzékeny az olajárak alakulására.
Egyes elemzők szerint a 2026-ra várt, 60 dollár körüli olajáraknál ez nem is lehetséges, mert az üzletileg vállalható kitermeléshez 70-80 dollár körüli benchmarkra lenne szükség. A Providend elemzője szerint Venezuela olajkészleteinek gazdaságossága nagyon eltér Szaúd-Arábiáétól és más közel-keleti termelőkétől. Venezuela olaja a világ legviszkózusabb és legtőkeigényesebb olajai közé tartozik a kitermelés és a fejlesztés terén, a megtérülési ár hordónként 45-70 dollár között mozog, míg Szaúd-Arábia nyersolaja viszonylag könnyű, alacsony kéntartalmú, olcsón kitermelhető, a megtérülési ár 5-10 dollárra tehető.
Évtizedeken át az orinocói készletek túlnyomó részét nem tartalékként, hanem erőforrásként tartották számon: ismert, de gazdaságosan nem kitermelhető szénhidrogénekként.
Időutazás: húsz éve még más volt a venezuelai tartalék nagysága
Ahhoz, hogy megértsük a venezuelai olajkincs körüli nehézségeket, két évtizedet kell visszautaznunk az időben. A 2000-es évek elején Venezuela igazolt olajtartalékai globális összevetésben jóval szerényebbek voltak. 2005 körül a hivatalos becslések nagyjából 77-80 milliárd hordóra tették a készleteket, elsősorban hagyományos kőolajból. Ez az érték messze elmaradt Szaúd-Arábiától és több más nagy termelőtől. Összehasonlításképp: ma egy 80 milliárd hordós tartalék a nyolcadik helyre lenne elég a világranglistán.
Az OPEC irányelvei és az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) jelentési szabályai szerint egy hordó olaj csak akkor számít igazolt tartaléknak, ha az adott olajárak mellett, meglévő technológiával gazdaságosan kitermelhető.
Ez a meghatározás inkább gazdasági, mint geológiai, de alapvető fontosságú a helyzet megértésében.
Abban az időben az olaj átlagára körülbelül 25 dollár volt hordónként. Ezen a szinten az orinocói olaj kitermelésének és feljavításának költsége meghaladta a végtermék értékét. Az olaj fizikailag ott volt, de gazdasági értelemben csapdában, azaz nem érte meg pénzzé tenni, mert csak veszteségesen lehetett volna megtenni azt.
Varázslatosan megugrott Venezuela olajtartaléka
A helyzet az olajárak megugrásával változott meg. 2008-ra az árak megközelítették a hordónkénti 140 dollárt. A magasabb árak mellett azok a projektek, amelyek korábban éppen csak megtérülőnek számítottak, hirtelen gazdaságosnak tűntek, legalábbis papíron.
Az emelkedő árak és a javuló kitermelési technológiák lehetővé tették, hogy Venezuela állami olajvállalata, a PDVSA, az Orinoco-öv jelentős részét az addigi „erőforrás” kategóriából „igazolt tartalékká” minősítse át. Ezt a folyamatot a Hugo Chávez elnöksége alatt elindított Magna Reserva projekt formalizálta, amely az Orinoco-öv teljes olajkészletének „tanúsítását” tűzte ki célul.
2005 és 2011 között Venezuela jelentett tartalékai csaknem megnégyszereződtek:
- kevesebb mint 80 milliárd hordóról
- közel 300 milliárdra ugrottak, anélkül hogy ezzel párhuzamosan új felfedezések vagy jelentős termelésnövekedés történt volna.
A változás nagyrészt statisztikai volt, nem fizikai.
Miként a Yahoo Fincance cikke bemutatja, a kérdésbe egy meglepő körülmény is bonyodalmat hoz: ez az önbevallás problémája, vagyis az, hogy a venezuelai olajtartalékról mindenki venezuelai „bemondás” alapján beszélt. 2007-ig Venezuela önbevalláson alapuló, bizonyított tartalékai körülbelül 100 milliárd hordót tettek ki az OPEC által közölt adatok szerint. 2013-ra ezt a számot frissítették az ország állami tulajdonú Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) által ellenőrzött mezők átsorolását követően. A venezuelai termelés nagyjából stagnált ugyanebben az időszakban.
Venezuela nem ellenőrizte a tartalékokat, csak a meglévő erőforrásokat
– mondta erről Francisco Monaldi, a Rice Egyetem Baker Intézetében működő Latin-amerikai Energiaintézet igazgatója, a talajban található szénhidrogének teljes mennyiségére utalva. Miért jelenthet ez gondot? Venezuelában bőséggel találhatók más ásványkincsek is – erről az Origón ebben az összeállításban írtunk –, csakhogy azok át- és besorolása kapcsán kiderült, hogy az azt végzők alighanem következetlenségből azonos szövegkörnyezetben ugyanazokra a mennyiségkre felváltva használták az egyébként eltérő jelentéstartalmú fogalmakat (készlet, tartalék, erőforrás). Így aztán valójában a fémfélék kapcsán is megvan ugyanaz a bizonytalanság a tartalékok nagyságáról, mint a kőolajnál.
Független becslések az olaj kapcsán pedig rá is világítanak a látványos számok és a gazdasági realitás közötti szakadékra. Például az energiapiac egyik mérvadó elemzővállalata, a Rystad Energy
Venezuela gazdaságosan kitermelhető olajkészletét mintegy 29 milliárd hordóra teszi; ez csupán körülbelül egytizede a hivatalos adatnak.
Ez a becslés reális feltételezéseken alapul a termelési költségekről, az infrastruktúra-igényről és az olajárakról.
Még akkor is, ha az árak papíron indokolnák a termelést, az orinocói olaj egy másik kemény korlátba ütközik: az infrastruktúrába. Ahhoz, hogy az olaj eladható legyen, Venezuelának nagyméretű feljavító üzemekre van szüksége, amelyeket eredetileg nemzetközi olajvállalatok – például az ExxonMobil és a ConocoPhillips – építettek és üzemeltettek. Ezek az üzemek alakítják át az extra nehéz nyersolajat exportálható, finomítható szintetikus olajjá. A 2007-es, Chávez alatti államosításokat követően számos ilyen létesítmény állami kézbe került, majd karbantartás hiányában fokozatosan leromlott.
A technikai szakértelem, az alkatrész-utánpótlás és a tőkebefektetések elmaradása idővel drasztikusan csökkentette megbízhatóságukat és kapacitásukat.
Ennek következtében a Venezuela által „igazoltnak” tekintett olaj jelentős része gyakorlatilag elérhetetlen: a könyvelési mérlegekben létezik, de nem dolgozható fel és nem értékesíthető ipari léptékben. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, 100 milliárd dollárra lenne szükség egy évtizedre szóló befektetési ciklusban, erre azonban az amerikai vállalatoknak Trump kérése ellenére egyelőre kevésbé mutatkozik szándékuk, s nem feltétlen a pénzügyi tehertétel, hanem mint inkább az Origón megírtuk, a bizonytalan befektetői környezet miatt.
Árérzékenység: zsugorodó tartalékok alacsony olajárak mellett
Venezuela nehéz olaja rendkívül árérzékeny. Amikor az olajárak 2014-ben, majd 2020-ban összeomlottak, és hordónként 60 dollár alá estek, az Orinoco-öv nagy része már nem felelt meg azoknak a gazdasági feltételeknek, amelyek az igazolt tartalék besoroláshoz szükségesek. A tartalékdefiníciók szigorú alkalmazása esetén ezeket a hordókat vissza kellett volna sorolni az erőforrás kategóriába. Ez azonban nem történt meg.
Ez az ellentmondás rávilágít Venezuela tartalékigényének egyik alapvető gyengeségére: a látványos számok tartósan magas olajárakat, teljes mértékben működő infrastruktúrát és folyamatos, nagyszabású beruházásokat feltételeznek – olyan feltételeket, amelyek ritkán teljesültek egyszerre.
Venezuela olajvagyona valós, de sok félreértés övezi annak jellegét. Az ország tartalékai nem hasonlíthatók közvetlenül olyan országokéhoz, mint Szaúd-Arábia, ahol az olaj kitermelése könnyebb, olcsóbb és megbízhatóbb.
Venezuela előretörése a globális tartalékrangsor élére elsősorban árfeltételezések, számviteli definíciók és politikai ösztönzők eredménye – nem pedig a termelésé.
A befektetők számára viszont alapvető fontosságú különbség a földben lévő olaj és aközött a kőolaj között, amely nyereségesen és folyamatosan kitermelhető. Az előbbiből Venezuelának óriási mennyiségei vannak. Az utóbbit azonban továbbra is gazdasági, infrastrukturális, valamint az instabilitásból fakadó korlátok fékezik.