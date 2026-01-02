Nemcsak a minimálbér, de számos szociális ellátás összege is emelkedett januártól

A kormány az elmúlt években következetesen támogatta a minimálbérek emelését. Az emelésének köszönhetően ezentúl a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32 ezer forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24 400 forinttal több jövedelmet kapnak.

A kormány továbbra is elkötelezett a bérek, különösen a legkisebb keresetek folyamatos növelése mellett (illusztráció)

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

A kormány továbbra is elkötelezett a bérek, különösen a legkisebb keresetek folyamatos növelése mellett

A minimálbér és a garantált bérminimum infláció feletti emelése nemcsak a munkavállalók jövedelmét növeli, hanem érdemi tolóhatást gyakorol a magasabb bérekre is, hozzájárulva a további bérnövekedéshez és a családok anyagi biztonságának erősítéséhez. A leszorított infláció, az adócsökkentések és a januári béremelések együttesen biztosítják, hogy a reálbérek 2026-ban is dinamikusan emelkedjenek, különösen az alacsonyabb jövedelműek körében.

Míg a szocialista kormányzás időszakában a minimálbér vásárlóereje csökkent, addig 2010 és 2025 között a duplájára nőtt. A 2026. január 1-jétől érvényes emeléssel együtt a minimálbér 2010-hez képest 339 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 317 százalékkal emelkedett, vagyis mindkét bérkategória több mint háromszorosára nőtt.

A minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a GYES és a GYED, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is.

A kormány célja változatlan: a következő időszakban a minimálbér elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot, erősítve a munkából élők megbecsülését és a magyar családok anyagi biztonságát – írták a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

A legkisebb keresetek emelése azért is fontos, mert a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének jelentős befolyása van a gazdaság szélesebb rétegeire is. A nagyobb béremelés tudja élénkíteni a gazdaságot a bérdinamika erősítésén keresztül, amely a háztartások jövedelmi helyzetének javítása révén döntően a fogyasztásban csapódik le. A fogyasztás fokozódása pedig visszahat a vállalati szektor helyzetére is, a kereslet élénküléseként jelenik meg.