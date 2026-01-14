Nem emelte az ingatlanárakat az Otthon Start progam, mérsékelt csökkenés tapasztalható

A Duna House Barométer legújabb kiadása szerint 2025 utolsó negyedévében fordulat következett be a lakáspiacon: az árak korrekcióba léptek, a kereslet árérzékenyebbé vált, miközben a finanszírozási oldal rekordközeli aktivitást mutatott. A 2025-ös év utolsó negyedévében mérsékelt korrekció jellemezte a hazai lakáspiacot a korábbi, az Otthon start program által fűtött időszak után. A forgalom mérséklődésével párhuzamosan az árakban is fordulat következett be. Az országos lakásárindex nominál értéken 13 pontos csökkenéssel 387 pontra, reál értelemben pedig 174 pontra mérséklődött – közölte szerdán a Duna House Franchise Kft.

Fordulat után korrekció a lakáspiacon. / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A korrekció az ország majdnem minden területére érvényes, de akadnak kivételek is

Mint írják: országosan mind a panel-, mind a téglaárindexek csökkentek 2025 negyedik negyedévében:

a panel árindex 7 pontos visszaesés után 465 pontra, míg

a tégla árindex 326 pontra mérséklődött nominál értéken.

A korrekció Kelet-Magyarországon volt a legerőteljesebb, ahol

a panel árindex 37 ponttal 417 pontra,

a tégla árindex pedig 389-ről 368 pontra csökkent.

Nyugat-Magyarországon ezzel szemben

a panellakások az egyik kivételt jelentették: nominál értéken 469-ről 477 pontra emelkedett az árindex, miközben

a téglaépítésű ingatlanoknál 411-ről 377 pontra történt visszarendeződés.

A főváros kettős képet mutatott az év végén. Budapesten a panellakások ára tovább emelkedett, a panel árindex 20 pontos növekedés után 523 pontra erősödött nominál értéken. Ezzel szemben a téglalakások piacán stagnálás volt jellemző: a tégla árindex mindössze 1 pontos emelkedést követően 195 ponton zárt, ami már a fizetőképességi korlátokhoz közelítő keresletet jelzi.

Továbbra is pörög a piac, de a hiteligénylők óvatosabbá váltak

A hitelpiac továbbra is rendkívül aktív maradt. A Credipass becslése alapján 2025-ben közel 2 000 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen realizálódott, ami 48 százalékkal haladja meg a 2024-es szintet. Decemberben ugyan a volumen elmaradt a novemberi csúcstól, de éves összevetésben 131 százalékos növekedést mutatott.