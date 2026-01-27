Százmilliókból fejlesztik az ország egyik legfiatalabb városát

Hírlevél
A kormány 480 millió forinttal járul hozzá az ország egyik legfiatalabb településének számító Kozármisleny stadionjának fejlesztéséhez – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.
A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a kormány 480 millió forinttal járul hozzá ahhoz, hogy a kozármislenyi stadiont és környékét még szebbé, modernebbé tudják tenni. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter: fejlesztjük a kozármislenyi stadiont

Fotó: AFP
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter: fejlesztjük a kozármislenyi stadiont
Fotó: AFP

Kozármislenyi stadion: rendkívül fiatal a helyi lakosság

„Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy a kozármislenyi futballcsapat az idei esztendőben is az NB II-es bajnokságban minden mérkőzésen egyet kivéve megörvendeztesse majd a helyi szurkolókat” - mondta. 

Ebben a városban fantasztikus sportélet is van, nemcsak másodosztályú labdarúgócsapat, hanem elsőosztályú kézilabdacsapat, másodosztályú kosárlabdacsapat is

 - tette hozzá. 

Szijjártó Péter végül kiemelte, hogy Kozármislenyben az átlagéletkor még a 35 évet sem éri el, és folyamatosan érkeznek oda a fiatal családok, ezért fontos feladat a megfelelő számú óvodai, iskolai férőhely biztosítása is.

 

