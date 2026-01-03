Indul az új otthontámogatási program, erre figyeljen, hogy ne maradjon le havi 83 000 forintról

Január elején – miként a kormányzati közlések decemberben is megerősítették – elindult a közszolgálati dolgozók lakhatását támogató program, mely újabb elemmel bővíti a csok, falus csok, csok plusz, illetve az Otthon Start Program jelentette, otthonteremtést segítő kormányzai programokat. A közszolgálati dolgozók a januárban induló program keretében évente nettó egymillió forint lakhatási támogatást kaphatnak. A támogatás meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejére vehető igénybe évente nettó egymillió forint összegben a jogosult közszolgák által, de akár lakóingatlan-lízingre, valamint lakás-előtakarékossággal kombinált hitelszerződésre is igénybe vehető. A lehetőséggel orvosok, ápolók, tanárok, rendvédelmi szervnél, önkormányzatoknál, kormányhivataloknál vagy a szociális ágazatban dolgozók élhetnek (a feltételekről kizárólag hiteles forrásból érdemes tájékozódni, például a kormányzati tájékoztató honlapról).

Indul az új otthontámogatási program, a közszolgáknak hirdetett program az Otthon Start Program mellé érkezik, hatalmas célcsoportot megszólítva (illusztrráció)

Fotó: Pinterest

A közszolgák otthontámogatásának kormányrendelete november 25-én megjelent a Magyar Közlönyben. A célcsoport nagysága több százezer fő lehet, s tekintettel arra, hogy egy korábbi felmérés alapján minden 100 érintettből 15 úgy nyilatkozott, hogy élne a program lehetőségeivel, akár 80-90 ezerre is tehető azon személyek száma, akik igénybe veszi a komoly pénzügyi segítséget. Azért, hogy egy más jellegű, de mégis csak támpontként tekinthető számot közöljünk: a KSH adatai szerint 2024-ben 131 076 volt a magánszemélyek között megvalósult lakástranzakciók száma úgy Otthon Start Program nélkül. Utóbbi idén az első száz napja alatt nagyjából 15 ezer szerződést (s kb. ugyanennyi ügylet előkészítését) eredményezett – az Origo összefoglalóját ide kattintva érheti el.

A közszolgák otthontámogatási programja bizonyosan jelentős mozgásokat fog elindítani az ingatlanpiacon, amelyre az ünnepek elmúlta után visszatér a fix 3 százalékos hitel lendülete is. Áremelések várhatók-e, lesz-e elegendő lakás a piacon – ezek a kérdések tehát 2026. január 1-jétől nem pusztán az Otthon Start, hanem a közszolgák számára hirdetett program miatt is kiéleződnek.