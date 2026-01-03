Indul az új otthontámogatási program, erre figyeljen, hogy ne maradjon le havi 83 000 forintról

Január elején – miként a kormányzati közlések decemberben is megerősítették – elindult a közszolgálati dolgozók lakhatását támogató program, mely újabb elemmel bővíti a csok, falus csok, csok plusz, illetve az Otthon Start Program jelentette, otthonteremtést segítő kormányzai programokat. A közszolgálati dolgozók a januárban induló program keretében évente nettó egymillió forint lakhatási támogatást kaphatnak. A támogatás meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejére vehető igénybe évente nettó egymillió forint összegben a jogosult közszolgák által, de akár lakóingatlan-lízingre, valamint lakás-előtakarékossággal kombinált hitelszerződésre is igénybe vehető. A lehetőséggel orvosok, ápolók, tanárok, rendvédelmi szervnél, önkormányzatoknál, kormányhivataloknál vagy a szociális ágazatban dolgozók élhetnek (a feltételekről kizárólag hiteles forrásból érdemes tájékozódni, például a kormányzati tájékoztató honlapról).
A közszolgák otthontámogatásának kormányrendelete november 25-én megjelent a Magyar Közlönyben. A célcsoport nagysága több százezer fő lehet, s tekintettel arra, hogy egy korábbi felmérés alapján minden 100 érintettből 15 úgy nyilatkozott, hogy élne a program lehetőségeivel, akár 80-90 ezerre is tehető azon személyek száma, akik igénybe veszi a komoly pénzügyi segítséget. Azért, hogy egy más jellegű, de mégis csak támpontként tekinthető számot közöljünk: a KSH adatai szerint 2024-ben 131 076 volt a magánszemélyek között megvalósult lakástranzakciók száma úgy Otthon Start Program nélkül. Utóbbi idén az első száz napja alatt nagyjából 15 ezer szerződést (s kb. ugyanennyi ügylet előkészítését) eredményezett – az Origo összefoglalóját ide kattintva érheti el.
A közszolgák otthontámogatási programja bizonyosan jelentős mozgásokat fog elindítani az ingatlanpiacon, amelyre az ünnepek elmúlta után visszatér a fix 3 százalékos hitel lendülete is. Áremelések várhatók-e, lesz-e elegendő lakás a piacon – ezek a kérdések tehát 2026. január 1-jétől nem pusztán az Otthon Start, hanem a közszolgák számára hirdetett program miatt is kiéleződnek.
Otthontámogatási program, Otthon Start: januártól gyorsan kapcsolhat magas fokozatba az ingatlanpiac
A lakóingatlanpiac ciklikusságára jellemző, hogy év végén, az ünnepi időszak közeledtével általában lassul, majd januárban megújulva indul újra. A várakozások alapján a 2026-os újraindulás
- inkább gyors, magas fordulatszámra való felpörgés lehet az Otthon Start Program, illetve
- a mellé érkező közszolgák otthontámogatása miatt.
Mindkét program esetében a másiktól függetlenül is feltehető kérdés, hogy lesz-e elegendő lakás az élénk keresleti oldal számára, és hogyan jelenetkezik majd az árakban.
A kérdéskörrel kapcsolatban Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője nemrég azt mondta az Origónak, hogy pontos prognózist nehéz adni arról, hogy a kínálat mennyire tart majd lépést a kereslettel, de a jövőre lakást vásárlók nem csak a hamarosan piacra kerülő új lakások jelentette kínálatban, hanem abban is bízhatnak, hogy ahogy korábban az Otthon Start indulásakor, úgy most is lesznek olyan tulajdonosok, akik eddig befektetésként tartott lakásukat dobják most piacra, szintén bővítve a lakáskínálatot.
A közszolgálatban dolgozók pedig akár azt is ki tudják használni, ha házaspár esetében annak mindkét tagja a közszolgálatban dolgozik, mert így a vissza nem térítendő támogatás 2 millió forintot jelenthet majd.
A bank által is elfogadott 10 százalékos önrészt feltételezve a további 1 millió forint önrészt (hiszen az otthontámogatási összeg akár önerőnek is figyelembve vehető) akár több millió forinttal is kitolhatja azon ingatlanok körét, melyek elérhetővé válnak a jogosultsággal bírók számára – hívta fel a figyelmet Balogh László. Ez a körülmény önmagában alkalmas arra, hogy tovább erősítse a 2026 januárjától várható élénkülését az ingatlanpiac keresleti oldalának - amennyiben a törekvés ingatlanszerzésre arányul, de a programram bekapcsolódók még nem rendelkeznek lakáshitettel.
Mekkor lesz az ingatlanpiac kínálati oldalán a nyomás az új program hatására?
Ki kell ugyanakkor emelni, hogy az otthontámogatási program elindulása egyaránt szól az új lakást vásárolni tervezőknek, és azoknak is, akik már aktív lakáshitel-szerződéssel rendelkeznek. Az utóbbi csoportba tartozó közszolgák értelemszerűen nem fognak nyomást gyakorolni az ingatlanpiac kínálati oldalon, így bár a progam célközönsége tízezres-százezres nagyságrendű is lehet, a keresleti nyomás arányosan kisebb mértékben jelentkezik majd a piacon a lakóingatlant vásárolni kívánók részéről.
Az Otthontámogatási program tekintetében azt prognosztizáljuk, hogy ezt a támogatási formát a jogosultak közül elsődlegesen azok fogják igényelni, akik már eleve rendelkeznek lakáshitel szerződéssel, így az ő esetükben az ingatlanpiacot érintő, a keresleti nyomást növelő és azt erősítő tendenciára nem számítunk
– emelte ki az Origónak Kéri Endre, Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója.
Kéri Endre szerint az otthontámogatási program segítségével a lakáspiacra vevőként újonnan belépő jogosulti kör „bár keresleti növekedést fog eredményezni az ingatlanpiacon 2026 első negyedévében, azonban arra számítunk, hogy a közelmúltban bejelentett, az Otthon Start Program ingatlanra vonatkozó feltételeivel kompatibilis lakásépítési beruházások által növelt kínálati oldal, illetve a programban meghatározott négyzetméterár és lakás, illetve családi ház ár plafonok együttesen féken tartják az árak emelkedését”. Az Oeconomus vezető kutatójának értékelése egybevág a korábban idézett ingatlanpiaci várakozással. Más szóval: az elemzői várakozások alapján az új program indulása kapcsán sem kell a lakáspiacon az eladási árak végletes „elszállásától” tartani.
Kedvező áttételes hatások várhatók a közszolgáknak induló programtól is
Cikkkünk elején hivatkoztuk a napokban megjelent áttekintésünket, melyben írtunk arról, hogy az Otthon Start Program nem csak egyéni szinten, az otthont vásárlók esetében fejti ki jótékony hatását, milliókat megspórolva számukra a lakáshitel-törlesztésen, hanem kedvező áttételes hatásaira a gazdaságban is jelentkeznek.
Hasonló, kedvező hatást vár elemzőként az Otthontámogatási program kapcsán Kéri Endre.
A már meglévő lakáshitellel rendelkezők kapcsán fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az Otthomtámogatási program támogatási összegére figyelemmel – az illetményükből és munkabérükből – általuk így megspórolt összegek egy részét valószínűleg termékek és szolgáltatások vásárlására fogják fordítani, amely a fogyasztást növeli és multiplikátor-hatásként az egész gazdaságot erősíti.
Másik részét pedig megtakaríthatják, mellyel összeségében a háztartások pénzügyi vagyona is nő" – fogalmazott a vezető kutató a program pozitív, áttételes hatásai kapcsán.
Érdemes sem előtt tartani: amennyiben a jogosult nem egyösszegben igényli a támogatást, hanem havonta, akkor az a szabályok alapján igénylőként havi 83 000 forintot jelent.
Fix határidők vannak vannak az otthontámogatási programban – ezekre figyeljen
Miként arra lapunknak a figyelmet Kéri Endre felhívta, a rendelet több, szoros határidőt is meghatároz a jogosultak számára, amelyek elmulasztása bizonyos esetekben jogvesztő lehet. A 2026. január 1-je előtt érvényesen megkötött lakáskölcsön-szerződések esetén a jogosultak bejelentésének végső határideje 2026. január 20., és ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Ezzel szemben a 2026. január 1-jén vagy azt követően érvényesen létrejött lakáskölcsön-szerződések esetében a bejelentés a szerződéskötést követően folyamatosan, jogvesztő határidő nélkül megtehető, ugyanakkor a tárgyhónapra vonatkozó igény benyújtásánál irányadó, hogy a kérelmet legkésőbb a tárgyhónap első napjáig szükséges benyújtani.
A 2026. évre vonatkozóan az utolsó igénybejelentési határnap 2026. november 1., míg 2027-től és az azt követő években évente egy bejelentés megtétele szükséges. A munkáltató – fenntartóval rendelkező munkáltató esetén a fenntartón keresztül – a 2026. január 20-ig beérkezett munkavállalói bejelentések alapján 2026. január 30-ig nyújtja be a jogosult igénybejelentését a Magyar Államkincstárhoz; a 2026. január 20. után beérkezett bejelentések esetén pedig a beérkezést követő hónap 15. napjáig továbbítja azt. Mindezek alapján a Magyar Államkincstár az Otthontámogatás fedezetének biztosításához kapcsolódó támogatást azok számára, akik igényüket 2026. január 20-ig jelezték munkáltatójuk felé, első alkalommal legkésőbb 2026. február 16-ig folyósítja.