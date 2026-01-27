Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robert Ficónak elege van! Üzent a szlovák miniszterelnök

Ezt látnia kell!

Elfelejthetjük a beteges öregkort? Ezzel a módszerrel megfiatalítható az immunrendszer

vár

Új fejezet kezdődik a cigarettázó kamaszok miatt leégett legendás középkori vár felújításában

52 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Folytatódik a 14 évvel ezelőtt leégett történelmi krasznahorkai vár helyreállítása, miután elkészült a terv, amelynek alapján az erődítmény a lehető legrövidebb időn belül részlegesen megnyithatóvá válik a nagyközönség számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
várkrasznahorkai vártűzvészhelyreállítástetőszerkezet

Jelenleg a Felső Vár felújításának projektterve van folyamatban, előzetes költségbecslése nettó 8,3 millió euró. A krasznahorkai vár helyreállításának része a tetőszerkezetek rekonstrukciója, a vár különböző részeinek, így a Felső és Középső Várnak a műszaki állapotfelmérése, valamint a romok és építési hulladék eltávolítása.

krasznahorkai vár, krasznahorkaivár Krasznahorka , Leégett a krasznahorkai vár.
Folytatódhat a leégett krasznahorkai vár rekonstrukciója
Fotó: Kocsis Zoltán / Magyar Nemzet

A felújítás várható teljes költsége ebben a szakaszban jelenleg körülbelül 16 millió euróra tehető.

Már régóta húzódik a krasznahorkai vár rekonstrukciója

A vár helyreállításának előkészítése már korábban elkezdődött, és a szlovák kormány 2019-ben közel 35 millió eurót hagyott jóvá a teljes revitalizációs projektre, amelyet eredetileg 2023 végére terveztek befejezni. A projekt azonban az elmúlt években stagnált. Egyebek között azért, mert legutóbb a Szlovák Nemzeti Múzeum felmondta a szerződést a kivitelező céggel, azz MBM-Grouppal, amely azonban érvénytelennek tartotta az elállást, és bíróság elé vitte az ügyet.

Az Infostart rámutat: a további előrehaladást a 2022-ben a társasággal kötött szerződéssel kapcsolatos bírósági eljárások lezárása tette lehetővé. 

Külön figyelmet kapnak az Alsó- és Középső Vár tetőszerkezetei, amelyek befejezése alapfeltétele a további helyreállítási munkáknak és a terület biztonságos megnyitásának. 

krasznahorkai vár, krasznahorkaivár The Krasznahorka castle above the village of Krasnohorske Podhradie blazes on March 10,2012.The castle burned down, allegedly due to burning of dry grass. The roof of the castle was destroyed completely. AFP PHOTO/Maria Skokanova (Photo by Maria Skokanova / AFP)
Így lángolt a vár tetőszerkezete
Fotó: AFP

A minisztérium hangsúlyozza, hogy a teljes felújítás még évekig eltarthat. 

A megnyitás konkrét időpontja egyelőre nem ismert, mivel számos műszaki és jogi kérdést előbb le kell zárni. 

Vagyis arra a kérdésre, hogy mikor nyithatja meg végre kapuit a közönség előtt a krasznahorkai vár, jelenleg sem tud senki pontos választ adni. A gömöri régió egyik legfontosabb történelmi műemlékének felújítása így továbbra is bizonytalanságok között zajlik.

Felelőtlen tinédzserek okozták a katasztrófát

Mint ismeretes, a krasznahorkai vár majdnem pontosan 14 esztendővel ezelőtt, 2012. március 10-én égett le, miután két cigarettázó kamasz gondatlanságból tüzet okozott a várhegyen, ami átterjedt az épületre. A gótikus vár tetőszerkezete teljesen megsemmisült, és számos műtárgy is odaveszett. 

A hat órán keresztül tartó tűzben kiégett a legrégebbi, gótikus palotarész, bennégett Andrássy Gyula fegyvergyűjteménye. Megsérült a reneszánsz palota egy része, megrongálódott a harangtorony a benne található három haranggal. Beszakadt a nagy tanácsterem mennyezete, miután egy falat a szél rádöntött, itt több száz éves bútorok voltak.

Az alsóvárat, a középső-várban a Rákóczi-traktust és a Franciska-gyűjteményt, a kripta és a kápolna belső tereit nem érintette a tűz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!