Új fejezet kezdődik a cigarettázó kamaszok miatt leégett legendás középkori vár felújításában

Jelenleg a Felső Vár felújításának projektterve van folyamatban, előzetes költségbecslése nettó 8,3 millió euró. A krasznahorkai vár helyreállításának része a tetőszerkezetek rekonstrukciója, a vár különböző részeinek, így a Felső és Középső Várnak a műszaki állapotfelmérése, valamint a romok és építési hulladék eltávolítása.
A felújítás várható teljes költsége ebben a szakaszban jelenleg körülbelül 16 millió euróra tehető.
Már régóta húzódik a krasznahorkai vár rekonstrukciója
A vár helyreállításának előkészítése már korábban elkezdődött, és a szlovák kormány 2019-ben közel 35 millió eurót hagyott jóvá a teljes revitalizációs projektre, amelyet eredetileg 2023 végére terveztek befejezni. A projekt azonban az elmúlt években stagnált. Egyebek között azért, mert legutóbb a Szlovák Nemzeti Múzeum felmondta a szerződést a kivitelező céggel, azz MBM-Grouppal, amely azonban érvénytelennek tartotta az elállást, és bíróság elé vitte az ügyet.
Az Infostart rámutat: a további előrehaladást a 2022-ben a társasággal kötött szerződéssel kapcsolatos bírósági eljárások lezárása tette lehetővé.
Külön figyelmet kapnak az Alsó- és Középső Vár tetőszerkezetei, amelyek befejezése alapfeltétele a további helyreállítási munkáknak és a terület biztonságos megnyitásának.
A minisztérium hangsúlyozza, hogy a teljes felújítás még évekig eltarthat.
A megnyitás konkrét időpontja egyelőre nem ismert, mivel számos műszaki és jogi kérdést előbb le kell zárni.
Vagyis arra a kérdésre, hogy mikor nyithatja meg végre kapuit a közönség előtt a krasznahorkai vár, jelenleg sem tud senki pontos választ adni. A gömöri régió egyik legfontosabb történelmi műemlékének felújítása így továbbra is bizonytalanságok között zajlik.
Felelőtlen tinédzserek okozták a katasztrófát
Mint ismeretes, a krasznahorkai vár majdnem pontosan 14 esztendővel ezelőtt, 2012. március 10-én égett le, miután két cigarettázó kamasz gondatlanságból tüzet okozott a várhegyen, ami átterjedt az épületre. A gótikus vár tetőszerkezete teljesen megsemmisült, és számos műtárgy is odaveszett.
A hat órán keresztül tartó tűzben kiégett a legrégebbi, gótikus palotarész, bennégett Andrássy Gyula fegyvergyűjteménye. Megsérült a reneszánsz palota egy része, megrongálódott a harangtorony a benne található három haranggal. Beszakadt a nagy tanácsterem mennyezete, miután egy falat a szél rádöntött, itt több száz éves bútorok voltak.
Az alsóvárat, a középső-várban a Rákóczi-traktust és a Franciska-gyűjteményt, a kripta és a kápolna belső tereit nem érintette a tűz.