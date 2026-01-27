Új fejezet kezdődik a cigarettázó kamaszok miatt leégett legendás középkori vár felújításában

Jelenleg a Felső Vár felújításának projektterve van folyamatban, előzetes költségbecslése nettó 8,3 millió euró. A krasznahorkai vár helyreállításának része a tetőszerkezetek rekonstrukciója, a vár különböző részeinek, így a Felső és Középső Várnak a műszaki állapotfelmérése, valamint a romok és építési hulladék eltávolítása.

Folytatódhat a leégett krasznahorkai vár rekonstrukciója

Fotó: Kocsis Zoltán / Magyar Nemzet

A felújítás várható teljes költsége ebben a szakaszban jelenleg körülbelül 16 millió euróra tehető.

Már régóta húzódik a krasznahorkai vár rekonstrukciója

A vár helyreállításának előkészítése már korábban elkezdődött, és a szlovák kormány 2019-ben közel 35 millió eurót hagyott jóvá a teljes revitalizációs projektre, amelyet eredetileg 2023 végére terveztek befejezni. A projekt azonban az elmúlt években stagnált. Egyebek között azért, mert legutóbb a Szlovák Nemzeti Múzeum felmondta a szerződést a kivitelező céggel, azz MBM-Grouppal, amely azonban érvénytelennek tartotta az elállást, és bíróság elé vitte az ügyet.

Az Infostart rámutat: a további előrehaladást a 2022-ben a társasággal kötött szerződéssel kapcsolatos bírósági eljárások lezárása tette lehetővé.

Külön figyelmet kapnak az Alsó- és Középső Vár tetőszerkezetei, amelyek befejezése alapfeltétele a további helyreállítási munkáknak és a terület biztonságos megnyitásának.

Így lángolt a vár tetőszerkezete

Fotó: AFP

A minisztérium hangsúlyozza, hogy a teljes felújítás még évekig eltarthat.

A megnyitás konkrét időpontja egyelőre nem ismert, mivel számos műszaki és jogi kérdést előbb le kell zárni.

Vagyis arra a kérdésre, hogy mikor nyithatja meg végre kapuit a közönség előtt a krasznahorkai vár, jelenleg sem tud senki pontos választ adni. A gömöri régió egyik legfontosabb történelmi műemlékének felújítása így továbbra is bizonytalanságok között zajlik.

Felelőtlen tinédzserek okozták a katasztrófát

Mint ismeretes, a krasznahorkai vár majdnem pontosan 14 esztendővel ezelőtt, 2012. március 10-én égett le, miután két cigarettázó kamasz gondatlanságból tüzet okozott a várhegyen, ami átterjedt az épületre. A gótikus vár tetőszerkezete teljesen megsemmisült, és számos műtárgy is odaveszett.