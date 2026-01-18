Hírlevél
építészet

Ezeket az építészeti csodákat várja most az egész világ – bemutatjuk a jövő évezredet idéző futurisztikus épületeket

2 órája
Olvasási idő: 6 perc
A régóta várt Lucas Narratív Művészetek Múzeumától a David Geffen Galériákon át a Milánó-Cortina téli olimpiára szánt stadionig – néhány, az idei évben átadásra kerülő legkülönlegesebb építészeti projektek közül. Ebben az esztendőben felavatják a világ egyik leghíresebb templomát is, amelynek építése csaknem 145 évvel ezelőtt kezdődött meg. Igazi építészeti remekműveket mutatunk be cikkünkben.
2026 az átadások éve lehet a különleges építészeti projekteket tekintve – számos, rendkívüli érdeklődéssel várt épületet fognak felavatni világszerte. Befejeződik többek között az OMA New Museum bővítése New Yorkban, elkészül a minden idők egyik leghíresebb építészéhez, Frank Gehryhez köthető Guggenheim Múzeum Abu-Dzabiban és a Snøhetta által tervezett Sanghaji Nagy Operaház – sorolja a The Galerie Magazine

Különleges építészeti projektek
Ez a furcsa formájú múzeum az idei évben átadás előtt álló különleges építészeti projektek egyike
Fotó: Gehry Partners

Különleges építészeti projektek Spanyolországtól Szaúd-Arábiáig

Külön érdemes kiemelni, hogy  a tervek szerint a barcelonai Sagrada Família fő szerkezete is elkészül 2026-ban, Antoni Gaudí halálának 100. évfordulójára, beleértve a 18 tervezett tornyot, köztük a legmagasabb, 172,5 méteres Jézus Krisztus toronnyal. Ez lesz Európa legmagasabb keresztény temploma, de a díszítések, szobrok és a vitatott főbejárati lépcső munkálatai várhatóan 2034-ig folytatódnak. 

Mostani összeállításunkban nem szerepel, de nemrégiben bemutattuk azt a fantasztikus projektet, amely annak nyomán jött létre, hogy Dubajban a globális elit bevándorlása megállíthatatlanul növeli a több millió dolláros lakások értékesítését. A különleges építészeti fejlesztéseiről híres Binghatti Properties, az Egyesült Arab Emírségek egyik vezető ingatlanfejlesztő cége világhírű márkákkal működik együtt, hogy gazdag ügyfeleinek biztosíthassa a luxusélményt. 

A Burdzs Kalifa szomszédságában hamarosan átadásra kerülő Mercedes-Benz által brandelt lakóépületei is bővelkednek a high-end megoldásokban. A luxuslakások ára egymilliárd forintnál kezdődik.

Arról az egyedülálló létesítményről pedig már több alkalommal is beszámoltunk, amely a tervek szerint a 2034-ben Szaúd-Arábiában megrendezésre kerülő labdarúgó vb egyik helyszíne lesz. A The Line nevű 150 kilométer hosszú lineáris városban található Neom Stadion igazi világszenzációnak ígérkezik, és garantáltan semmi máshoz nem hasonlítható élményt nyújt majd a nézők és játékosok számára egyaránt. Az eseményre a szervezők egyébként is lélegzetelállító stadionokat ígérnek, de mind közül az egyik legfontosabb ez az épülőfélben lévő futurisztikus projekt lesz, amely 350 méterrel a föld fölött helyezkedik majd el. A Neom Stadion befogadóképességét 46.010 főre tervezik, teljes mértékben high-tech lesz, e-ticket rendszerrel, 4K Ultra HD adással.

Alábbi galériánkban bemutatunk az idei évre várt legkülönlegesebb épületek közül egy tucatnyit:

Sagrada Família, Barcelona, Spanyolország

 

