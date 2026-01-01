Tisza-adó – magas adókat és komoly büntetéseket helyez kilátásba a baloldali megszorítócsomag a kutya- és macskatartók számára

A Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagban leírtak szerint a sarc nem pusztán új bevételt jelentene a központi költségvetésnek, de egy új szabályozási és finanszírozási rendszert alakítana ki. Ennek keretében számos kötelezettséget rónának a kutya- és macskatartókra.

A kutya- és macskatartók komoly sarccal szembesülhetnének már jövő év szeptemberétől / Fotó: 123RF

A kutyatáp piacot is lefölözné a Tisza

Hazánkban a becslések szerint kétmillió kutya és 2,5 millió macska él, ami az jelenti, hogy a háztartások majdnem fele tart legalább egy házi kedvencet. Azaz Magyarország 9,7 milliós összlakosságából 5-6 millió embert érintene az intézkedés valamilyen formában. A Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja szerint az adóalany a jószág tulajdonosa lenne, és évi mintegy 18 ezer forintos kötelezettséget jelentene állatonként.

Az egész rendszer alapját a mikrocsipalapú nyilvántartás jelentené, amit jelenleg a NÉBIH kezel. Ehhez

az állatorvosok,

a tenyésztők,

a menhelyek

és a szakmai szervezetek

férnek hozzá, és valós idejű adatszolgáltatási kötelezettségük van.

A Tisza Párt holdudvarába tartozó balliberális közgazdászok nem feledkeztek meg az évi több mint 500 milliárd forint értékű állateledel-piacról sem, és ezt a szabad szemmel is jól látható pénztömeget is lefölöznék. Emellett az állatorvosi szolgáltatások évi 100 milliárd forintra rúg, mely után szintén sápot szedne. Arról nem is beszélve, hogy a kisállat-felszerelések eladásai is dinamikusan növekednek, melyekből újabb bevételt remélnek Magyar Péterék. Magyarán plusz adót kellene fizetni a kisállateledelre, almokra és felszerelésekre is.

Aki ma adót szed a kutyatartás után, szolgáltat is cserébe

Mindezek mellett azonban fontos megjegyezni, hogy hazánkban jelenleg is létezik az ebadó, ám ennek kivetése önkormányzati hatáskör, és nem is él vele minden helyhatóság. Ellenben azok a települések, melyek alkalmazzák, azok szolgáltatnak is cserébe. Többek közt kutyafuttatókat építenek, ürülékgyűjtő kukákat és gyűjtőzacskókat helyeznek ki, és nem utolsósorban takarítják a közterületeket. Tehát szolgáltatnak a beszedett adóért cserébe. Tehát nem ördögtől való gondolat az ebadó ötlete, Nyugat-Európa több országában is hosszú ideje alkalmazzák, ám minden esetben kapnak is cserébe valamit a pénzükért a kisállat-tartók, és nem pusztán sarcolják az embereket.