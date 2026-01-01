Tisza-adó – magas adókat és komoly büntetéseket helyez kilátásba a baloldali megszorítócsomag a kutya- és macskatartók számára

Hírlevél
A Tisza Párt környezetéből kiszivárgott több ezer milliárd forint elvonását előirányzó baloldali megszorítócsomag egyik legmeghökkentőbb része a kutyák és macskák központi adóztatására irányuló terv. Az intézkedés több millió kutya- és macskatartó honfitársunkat érintené, ha a Tisza kormányra kerülne. Cikksorozatunk mai részében a családi kedvencekre kivetni tervezett sarc hatásait vesszük sorra.
A Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagban leírtak szerint a sarc nem pusztán új bevételt jelentene a központi költségvetésnek, de egy új szabályozási és finanszírozási rendszert alakítana ki. Ennek keretében számos kötelezettséget rónának a kutya- és macskatartókra.

Woman with dog in the train wagon, kutya
A kutya- és macskatartók komoly sarccal szembesülhetnének már jövő év szeptemberétől / Fotó: 123RF

A kutyatáp piacot is lefölözné a Tisza

Hazánkban a becslések szerint kétmillió kutya és 2,5 millió macska él, ami az jelenti, hogy a háztartások majdnem fele tart legalább egy házi kedvencet. Azaz Magyarország 9,7 milliós összlakosságából 5-6 millió embert érintene az intézkedés valamilyen formában. A Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja szerint az adóalany a jószág tulajdonosa lenne, és évi mintegy 18 ezer forintos kötelezettséget jelentene állatonként.

Az egész rendszer alapját a mikrocsipalapú nyilvántartás jelentené, amit jelenleg a NÉBIH kezel. Ehhez

  • az állatorvosok,
  • a tenyésztők,
  • a menhelyek
  • és a szakmai szervezetek
    férnek hozzá, és valós idejű adatszolgáltatási kötelezettségük van.

A Tisza Párt holdudvarába tartozó balliberális közgazdászok nem feledkeztek meg az évi több mint 500 milliárd forint értékű állateledel-piacról sem, és ezt a szabad szemmel is jól látható pénztömeget is lefölöznék. Emellett az állatorvosi szolgáltatások évi 100 milliárd forintra rúg, mely után szintén sápot szedne. Arról nem is beszélve, hogy a kisállat-felszerelések eladásai is dinamikusan növekednek, melyekből újabb bevételt remélnek Magyar Péterék. Magyarán plusz adót kellene fizetni a kisállateledelre, almokra és felszerelésekre is.

Aki ma adót szed a kutyatartás után, szolgáltat is cserébe

Mindezek mellett azonban fontos megjegyezni, hogy hazánkban jelenleg is létezik az ebadó, ám ennek kivetése önkormányzati hatáskör, és nem is él vele minden helyhatóság. Ellenben azok a települések, melyek alkalmazzák, azok szolgáltatnak is cserébe. Többek közt kutyafuttatókat építenek, ürülékgyűjtő kukákat és gyűjtőzacskókat helyeznek ki, és nem utolsósorban takarítják a közterületeket. Tehát szolgáltatnak a beszedett adóért cserébe. Tehát nem ördögtől való gondolat az ebadó ötlete, Nyugat-Európa több országában is hosszú ideje alkalmazzák, ám minden esetben kapnak is cserébe valamit a pénzükért a kisállat-tartók, és nem pusztán sarcolják az embereket.

A Tisza közgazdászai szerint az adó arányosan elenyésző az állattartás teljes költségéhez képest, így abba a lakosság beletörődne. Ám a javaslat évi 81 milliárd forintos többletbevétellel kalkulál.

Ez az összeg sokszorosan meghaladja a jelenlegi állatvédelmi kiadásokat. Arról nem is beszélve, hogy a baloldali megszorítócsomag részletesen taglalja, hogy milyen büntetéseket alkalmaznának azokkal szemben, akik megsértik a szőrszálhasogató pontossággal megalkotott részletszabályokat.

E szerint a NÉBIH felelne a nyilvántartásért, a NAV a bevallási és beszedési folyamatokért, a tenyésztő szervezetek az adatszolgáltatásért, a menhelyek a valós idejű bejelentésekért.

Komoly büntetésekkel is szembe kellene néznie az állattartóknak

Ráadásul a tervezet komoly szankciókat helyez kilátásba azoknak, akik nem teljesítik kötelességüket. A menhelyek mulasztása esetén költségvetési csalás szintű büntetőeljárást vonna maga után. A minimum bírság 200 ezer forinttól 2 millió forintig terjedne az elkövetések számával arányosan.

Az állattartóknak már azért is napi nyolcezer forintos tartásdíjat kellene fizetniük, ha az állatuk elkóborol. Az állatorvosi költségeket pedig adók módjára hajtanák be elévülés nélkül.

Az állatok be nem jelentése akár 100-500 ezer forint közötti büntetést vonna maga után. A mikrocsip szabálytalan eltávolítása azonnali kétmillió forintos szankcióval járna. Ha az állatorvosok mulasztanak 200 ezer és 1 millió forint közötti bírsággal számolhatnak, de akár tevékenységüket is felfüggeszthetik akár 5 évre is. A tenyésztők ugyanekkora bírságra számíthatnának mulasztás esetén.

Az előterjesztés egyébként a konzervatív forgatókönyv szerint 20, az optimista becslés szerint 10 százalékos adóelkerüléssel számol, azaz bekalkulálták, hogy komoly ellenérzéseket szülne a jószágok után szedett sarc. Az intézkedést egyébként nem odázná el a Tisza, már 2026 szeptemberében bevezetnék a magas adókra és komoly szankciókra épülő rendszert.

 

 

