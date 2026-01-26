Forradalmi áttörés: sci-fibe illő fejlesztésen vesznek részt a magyar kutatók

A kvantumszámítógépek világa eddig szinte elképzelhetetlenül bonyolult és költséges technológiának számított, mivel működésükhöz ultranagy vákuumra vagy extrém, a nulla fokhoz közeli hőmérsékletre van szükség. Most azonban egy nemzetközi kutatási együttműködésben olyan új fejlesztési irány körvonalazódik a kvantumszámítógép fejlesztésében, amely lehetővé teheti, hogy a jövő kvantumprocesszora kompaktabb, hordozhatóbb, sőt akár szobahőmérsékleten is működőképes legyen.

Kvantumszámítógép által használt mikroprocesszor fejlesztésében vesznek rész magyar kutatók. Fotó: luchschenF / Shutterstock

Ebben a munkában meghatározó szerepet töltenek be a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói is, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a kvantumtechnológia kiléphessen a laboratóriumok falai közül, és széles körben hasznosítható eszközzé váljon.

Kvantumszámítógép: jönnek a gyémántba kialakított kavntumbitek

A fejlesztés egy MAESTRO nevű, európai támogatású kutatási projekt részeként zajlik. A kutatók célja olyan új típusú kvantumprocesszorok megalkotása, amelyek gyémántban létrehozott apró „hibákat” – úgynevezett nitrogén-vakancia centrumokat – használnak kvantumbitként.

Ezek a parányi rendszerek azért különlegesek, mert nagyon stabilak, és még szobahőmérsékleten is képesek hosszú ideig megőrizni kvantumállapotukat.

A projekt egyik legnagyobb eredménye, hogy a kutatók a kvantumbitek állapotát nem bonyolult optikai eszközökkel, hanem elektromos módszerekkel tudják mérni. Ez jelentősen leegyszerűsítheti és kisebbé teheti a kvantumprocesszorokat, így a jövőben akár ipari méretekben is könnyebben gyártható, praktikus kvantumeszközök jöhetnek létre.

A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói elsősorban elméleti és számítógépes modellezéssel segítették a munkát. A magyar csoport feladata annak vizsgálata volt, hogy a gyémántban létrehozott kvantumhibák, köztük a nitrogén-vakancia centrumok miként viselkednek különböző anyagi és környezeti feltételek mellett, valamint hogyan optimalizálhatók a gyártási folyamatok a megbízható, nagy hozamú kvantumeszközök érdekében. Gali Ádám, a projekt vezető magyar kutatója hangsúlyozta, hogy céljuk az volt, hogy pontosan megértsék,

miként lehet atomnyi pontossággal tervezni és stabilizálni ezeket a kvantumállapotokat, hiszen ez alapozhatja meg, hogy a kvantumprocesszorok a jövőben ne pusztán kísérleti eszközök, hanem valódi technológiai megoldások legyenek.

A MAESTRO projekt eredményei hosszabb távon nemcsak a kvantumszámítástechnika fejlődéséhez járulhatnak hozzá, hanem új alkalmazási lehetőségeket nyithatnak meg az adatbiztonság, az érzékeléstechnika, a mesterséges intelligencia és az ipari optimalizálás területén is. A magyar részvétel pedig hozzájárul ahhoz, hogy Európa, és ezen belül Magyarország is meghatározó szereplővé váljon a következő generációs kvantumtechnológiák fejlesztésében.