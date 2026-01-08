Ez most a világ legjobban teljesítő valutája, különleges neve van a pénznek

A zambiai kwacha az elmúlt hónap eleje óta több mint 10 százalékkal erősödött az amerikai dollárral szemben, ami a Bloomberg által követett devizák között a legnagyobb növekedésnek számít. A hét elején további 4 százalékot ugrott, ez volt a legnagyobb egynapos erősödése 2023 októbere óta, szerdán pedig akár 20,10-es árfolyamon is jegyezték dolláronként, ami több mint két éve a legerősebb szintet jelenti.

A zambiai kwacha most a legjobban teljesítő fizetőeszköz a dollárral szemben

Fotó: Unsplash

Egyelőre őrzi lendületét a kwacha

Zambia hivatalos fizetőeszköze 2026-ra is átvitte lendületét: 2023 decemberének eleje óta közel 10 százalékkal értékelődött fel az amerikai dollárral szemben. A ralit részben az a hatósági intézkedés indította el, amely korlátozta a devizahasználatot, és arra ösztönözte a vállalatokat, hogy dollárbevételeiket helyi valutára váltsák. Ezáltal megnövelték a keresletet a helyi pénz iránt. A cégek adófizetési kötelezettségeiket kwachában teljesítették, és az új év működési kiadásait is erre alapozva tervezték.

A valuta erősödését további tényezők is támogatták, köztük a réz árának meredek emelkedése, valamint az a viszonylag új gyakorlat, amelynek keretében a bányászati adókat jüanban is lehet fizetni – ezt a lehetőséget még októberben vezette be a kormányzat.

Kínában erős a kínai bányászati szektor jelenléte, a rézércben gazdag ország stratégiai kitermelési helyszínt – s a BBC beszámolójáa szerint akár ökológiai katasztrófát is – jelent.

Ugyanakkor érdekes fejlemény, hogy a hét elején látott, a dollárral szemben elért 4 százalékos emelkedést elsősorban az váltotta ki, hogy a befektetők dollárokat adtak el a jegybank 2025. december 26-án kiadott devizapiaci irányelvével kapcsolatos bizonytalanság miatt.

Zambia jelentős rézkitermelő

Miként az Origo megírta, a rézérc a következő évek, évtizedek egyik legfontosabb, eddigi jelentőségén is túlmutató nyersanyagává válik. Így az ismert réztartalékok jelentősége is felértékelődik.

Zambia Afrika második legnagyobb réztermelője a Kongói Demokratikus Köztársaság után.

A Londoni Fémtőzsdén a háromhavi határidős rézárfolyam 4,98 százalékkal is emelkedett a hét első napjaiban, és elérte a tonnánkénti 13 000 dollár fölötti új rekordot.