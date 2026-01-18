Feldarabolják a MOL-t, lakossági energiatároló program indul

Hírlevél
Két lakhatási támogatási formáról kell dönteni a napokban, újabb front nyílik a spórolásban. Feldarabolják a MOL-t, lesz megállapodás a kamionokkal kapcsolatban. Hamarosan indul a lakossági energiatárolói program, Kelet-Magyarország pedig már nem azt jelenti, mint 10-15 évvel ezelőtt. Heti összefoglaló.
Újabb front nyílik a spórolásban, lakossági energiatárolói program indul és novemberben is jól teljesített a SZÉP-kártya – néhány, e heti legérdekesebb híreink közül.

Lakossági energiatárolói program indul 
Fotó: Shutterstock

Fontos határidő közeleg: akár 83 ezer forint támogatástól eshet el, aki erre nem figyel

Az év elején két olyan lakhatási támogatási forma is fókuszba kerül a munkavállalóknál és munkáltatóknál, amelyeknél a jogosultság önmagában még nem elég: időben kell dönteni és lépni. Az egyik a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatása, a másik pedig a 35 év alattiaknak adható munkáltatói lakhatási támogatás.

Extra olcsó belépőkkel várják a nyugdíjasokat számos hazai gyógyfürdőben

Noha a termálfürdők többségében alapesetben is elérhetőek a kedvezményes nyugdíjas jegyek, számos létesítmény ezen felül további, különleges akciókkal is csábítja a szenior vendégeket. Vannak olyan fürdők, ahol a hét bizonyos napjain extra olcsó belépőket kínálnak a nyugdíjasoknak, és akadnak olyanok is, ahol egy-egy hétre vagy hónapra hirdetnek meg akciós ajánlatokat. Összegyűjtöttük a legnagyobb kedvezményeket.

Újabb front nyílik a spórolásban: mindenki megkapja a banki értesítést, több tízezer forintot jelenthet

Idén is január végéig kapják meg a lakossági ügyfelek bankszámlájuk éves díjkimutatását hitelintézetüktől. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezésére idén először a bankok e küldeményben hívják fel a figyelmet a fogyasztók konkrét bankolási szokásai alapján ajánlott kedvezőbb árazású számlacsomagra is, amelyre átszerződve évi akár több tízezer forint spórolható. Ennek célja a lakossági pénzügyi szolgáltatások díjainak csökkentése és a számlaváltások ösztönzése érdekében. Érdemes tehát megnézni a bankszámla és a kapcsolódó szolgáltatok díjait.

Itt a döntés! Feldarabolják a MOL-t

A Mol Nyrt. megkapta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy leválás útján három új vállalatot hozzon létre. A cél a Mol tavaly novemberi közgyűlési határozata szerint az, hogy az eddigi integrált vállalati működést a már előnyösebbnek ígérkező holding forma váltsa fel.

Lesz megállapodás: több száz település menekül meg a dübörgő kamionoktól

A kormány a kamionforgalom felsőbbrendű utakra terelésével csökkentené a zajt és a balesetveszélyt a településeken – közölte Lázár János. A miniszter szerint zajlanak az egyeztetések a fuvarozói szervezetekkel, a cél pedig az, hogy több száz településen megszűnjön a kamionok átmenő forgalma, és nyugodtabbá váljon a vidéki élet. Hozzátette: lesz megállapodás.

Új korszak nyílt a készpénzfelvételben – így alakul át Magyarország ATM-hálózata

Az idei évtől vezették be az ATM-törvény végrehajtását, amely átalakította a készpénzhez való hozzáférést Magyarországon. A szabályozás értelmében minden magyarországi településen biztosítani kell legalább egy működő bankjegykiadó automata jelenlétét. Hol tart most a hazai településeken a készpénzfelvétel lehetőségének biztosítása?

Budapest, 2025. május 8. ATM az MBH Bank és a Mol Magyarország együttműködésének eredményeit és az ATM-telepítési program részleteit bemutató sajtótájékoztatón a XI. kerületi Prielle Kornélia utcai benzinkútnál 2025. május 8-án. Az MBH Bank 55 Mol-töltőállomáson helyez el bankautomatákat. MTI/Soós Lajos
Átalakult Magyarország ATM-hálózata
Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Ez önnek is megéri! Lakossági energiatárolói program indul 

A pályázati feltételek már elérhetők. A kormány február elejével indítja el a lakossági energiatároló programot: háztartásonként 2,5 millió forintos támogatás kapható, és ehhez egy mindössze egy 2,5 oldalas űrlapot kell kitölteni. Mutatjuk a részleteket.

Növekvő költés, élénkülő turizmus: novemberben is jól teljesített a SZÉP-kártya 

A SZÉP-kártya továbbra is erősíti a belföldi turizmust: novemberben közel 12 százalékkal nőtt a felhasználás, a kártyabirtokosok csaknem 33,2 milliárd forintot költöttek. A kormány szerint 

  • a növekvő bérek, 
  • az adócsökkentések 
  • és a SZÉP-kártya rugalmasabb felhasználása 

együttesen segítik a munkavállalók, a családok pihenését és fogyasztását.

Budapest bekerült a világ legvonzóbb úti céljai közé

A fiatalok körében világszerte egyre népszerűbb egy újfajta életmód, amely tudatos, rendszeres karrierszüneteket jelent, hogy elkerüljék a kiégést, helyette tanulnak, utaznak, és egy lassabb, kiegyensúlyozottabb életvitelt folytatnak, azaz bizonyos időszakokra kilépnek a mókuskerékből. Az úgynevezett mikronyugdíjasok legkedveltebb úti céljai közé Budapest is bekerült.

Döbbenetes, ami Kelet-Magyarországgal történt ‒ Szijjártó Péter is megszólalt

Az elmúlt 15 évben teljesen átalakult a keleti országrész gazdasági térképe. Míg korábban Kelet-Magyarország a pangás, a gazdasági fejletlenség és a szükös számú munkahelyek szinonimája volt, addig a 2020-as évtized közepére szinte teljesen megszűnt a különbség a keleti és nyugati régiók között az új beruházások minőségét tekintve, ami az adott vármegyék lakóinak mindenképp bizakodásra ad okot. A BMW megjelenése és Debrecen fejlődése az egyik ilyen, ám nem az egyetlen. Mutatjuk a többit.

 

 

