Feldarabolják a MOL-t, lakossági energiatároló program indul

Újabb front nyílik a spórolásban, lakossági energiatárolói program indul és novemberben is jól teljesített a SZÉP-kártya – néhány, e heti legérdekesebb híreink közül.

Lakossági energiatárolói program indul

Fontos határidő közeleg: akár 83 ezer forint támogatástól eshet el, aki erre nem figyel

Az év elején két olyan lakhatási támogatási forma is fókuszba kerül a munkavállalóknál és munkáltatóknál, amelyeknél a jogosultság önmagában még nem elég: időben kell dönteni és lépni. Az egyik a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatása, a másik pedig a 35 év alattiaknak adható munkáltatói lakhatási támogatás.

Extra olcsó belépőkkel várják a nyugdíjasokat számos hazai gyógyfürdőben

Noha a termálfürdők többségében alapesetben is elérhetőek a kedvezményes nyugdíjas jegyek, számos létesítmény ezen felül további, különleges akciókkal is csábítja a szenior vendégeket. Vannak olyan fürdők, ahol a hét bizonyos napjain extra olcsó belépőket kínálnak a nyugdíjasoknak, és akadnak olyanok is, ahol egy-egy hétre vagy hónapra hirdetnek meg akciós ajánlatokat. Összegyűjtöttük a legnagyobb kedvezményeket.

Újabb front nyílik a spórolásban: mindenki megkapja a banki értesítést, több tízezer forintot jelenthet

Idén is január végéig kapják meg a lakossági ügyfelek bankszámlájuk éves díjkimutatását hitelintézetüktől. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezésére idén először a bankok e küldeményben hívják fel a figyelmet a fogyasztók konkrét bankolási szokásai alapján ajánlott kedvezőbb árazású számlacsomagra is, amelyre átszerződve évi akár több tízezer forint spórolható. Ennek célja a lakossági pénzügyi szolgáltatások díjainak csökkentése és a számlaváltások ösztönzése érdekében. Érdemes tehát megnézni a bankszámla és a kapcsolódó szolgáltatok díjait.

Itt a döntés! Feldarabolják a MOL-t

A Mol Nyrt. megkapta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy leválás útján három új vállalatot hozzon létre. A cél a Mol tavaly novemberi közgyűlési határozata szerint az, hogy az eddigi integrált vállalati működést a már előnyösebbnek ígérkező holding forma váltsa fel.