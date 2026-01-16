Lázár János: A kamionoknak az autópályán a helyük – február 15-ig várja a javaslatokat a kormány

A kicsik és a nagyok együttesen itt voltak, azok az érdekképviseletek is, amelyekkel decemberben első körben megállapodtunk. Most újranyitottuk a megbeszélést. Február 15-ig várok tőlük javaslatokat, mert megértették és értelmezték a kormányzat szándékát, mégpedig, hogyha megépítettük a négysávos autópályát Magyarországon, akkor a hazánkon átmenő kamionos tranzitforgalmat teljes egészében ott bonyolítsuk le és minél több magyar választópolgártársunkat mentesítsünk a települési, falusi vagy városi kamionforgalomtól – közölte pénteken a közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Lázár János február közepéig várja a fuvarozók javaslatait a helyzet megoldására. Fotó: MTI/Kovács Attila

Mint mondta, több millió ember attól szenved, hogy a házuk előtt dübörögnek a kamionok. Ezt meg kell próbálni racionalizálni.

Lázár János: Semmi sincsen kőbe vésve

A miniszter tájékoztatása szerint, az érdekképviseletek azt ígérték, hogy tesznek alternatív javaslatokat akár a díjemelés módosítására, akár az útvonalakra, vagy a közlekedési táblákra, illetve a szabályokra és korlátozásokra vonatkozóan.

A fuvarozók pedig tájékoztatást kaptak arról, hogy nincs kőbe vésve a 35 százalékos díjemelés.

Az viszont biztos – tette hozzá Lázár János –, hogy nyilvánvalóan arra kell rábírnunk, rákényszerítenünk vagy ösztönöznünk minden kamionost, hogy ha van, akkor a magasabb rendű úton menjen, és ezzel ne veszélyeztesse az emberek nyugodt élethez való jogát. Az emberek békésen, nyugodtan tudják használni az otthonaikat – szögezte le a miniszter, aki korábban azt is egyértelművé tette, véleménye szerint lesz megállapodás.

Lázár János miniszter csütörtökön fogadta a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció és a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének képviselőit, valamint az ellenőrzést végző hatóságok (ORFK, NAV), illetve az országos közútkezelő és útdíjszedő vállalatok munkatársait. Az eseményen részt vett továbbá Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.