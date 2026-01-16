Kijött a lista: ezekkel a légitársaságokkal repülhet a legnagyobb biztonságban

Az AirlineRatings.com közzétette a 2026-os év biztonsági ranglistáját. A légitársaságok biztonsági minősítésével foglalkozó nemzetközi szervezet idén 320 vállalatot értékelt. A januárban közzétett jelentésből kiderül melyik a 25 legbiztonságosabb teljes körű szolgáltatást (full service) nyújtó, valamint a 25 legbiztonságosabb diszkont légitársaság.
A hagyományos (full service) légitársaságok közül az Etihad Airways került a 2026-os lista élére
Új szereplő a listán a tajvani Starlux Airlines és a Fiji Airways is, a Singapore Airlines pedig visszakerült a top 25-be.
- Etihad
- Cathay Pacific
- Qantas
- Qatar
- Emirates
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- EVA Air
- Virgin Australia
- Korean Air
- STARLUX
- Turkish Airlines
- Virgin Atlantic
- ANA
- Alaska Airlines
- TAP Air Portugal
- SAS
- British Airways
- Vietnam Airlines
- Iberia
- Lufthansa
- Air Canada
- Delta2
- American Airlines3
- Fiji Airways
Wizz Air ismét erős teljesítményt nyújtott, és bekerült a top 10-be, a legbiztonságosabb fapados légitársaságok rangsorában
Jó hír, hogy a a légitársaságok biztonsági minősítésével foglalkozó nemzetközi szervezet idén is a világ 10 legbiztonságosabb diszkont légitársaságai közé választotta a Wizz Airt. A hazai székhelyű vállalkozás esetében „Figyelemre méltó a flotta alacsony átlagéletkora és kedvező incidens-aránya, különösen, ha azt a repülőgépmozgások (fel- és leszállások) számához viszonyítjuk – mondta el Sharon Petersen, az Airline Ratings vezérigazgatója.
Ezek a legbiztonságosabb diszkont légitársaságok:
- HK Express
- Jetstar Airways
- Scoot
- flydubai
- EasyJet Group
- Southwest
- airBaltic
- VietJet Air
- Wizz Air Group
- AirAsia Group4
- TUI UK
- Vueling
- Norwegian
- JetBlue
- FlyNAS
- Cebu Pacific
- Jet2
- Ryanair Ireland and UK5
- Spring Airlines China
- Transavia Group
- Eurowings Group
- Volaris6
- WestJet Group
- GOL
- SKY Airline Chile