Kijött a lista: ezekkel a légitársaságokkal repülhet a legnagyobb biztonságban

Az AirlineRatings.com közzétette a 2026-os év biztonsági ranglistáját. A légitársaságok biztonsági minősítésével foglalkozó nemzetközi szervezet idén 320 vállalatot értékelt. A januárban közzétett jelentésből kiderül melyik a 25 legbiztonságosabb teljes körű szolgáltatást (full service) nyújtó, valamint a 25 legbiztonságosabb diszkont légitársaság.

Az Airline Ratings évről évre rangsorolja a légitársaságokat. Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A hagyományos (full service) légitársaságok közül az Etihad Airways került a 2026-os lista élére

Új szereplő a listán a tajvani Starlux Airlines és a Fiji Airways is, a Singapore Airlines pedig visszakerült a top 25-be.

Etihad Cathay Pacific Qantas Qatar Emirates Air New Zealand Singapore Airlines EVA Air Virgin Australia Korean Air STARLUX Turkish Airlines Virgin Atlantic ANA Alaska Airlines TAP Air Portugal SAS British Airways Vietnam Airlines Iberia Lufthansa Air Canada Delta2 American Airlines3 Fiji Airways

Wizz Air ismét erős teljesítményt nyújtott, és bekerült a top 10-be, a legbiztonságosabb fapados légitársaságok rangsorában

Jó hír, hogy a a légitársaságok biztonsági minősítésével foglalkozó nemzetközi szervezet idén is a világ 10 legbiztonságosabb diszkont légitársaságai közé választotta a Wizz Airt. A hazai székhelyű vállalkozás esetében „Figyelemre méltó a flotta alacsony átlagéletkora és kedvező incidens-aránya, különösen, ha azt a repülőgépmozgások (fel- és leszállások) számához viszonyítjuk – mondta el Sharon Petersen, az Airline Ratings vezérigazgatója.

Ezek a legbiztonságosabb diszkont légitársaságok: