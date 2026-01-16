Kijött a lista: ezekkel a légitársaságokkal repülhet a legnagyobb biztonságban

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az Airline Ratings, a légitársaságok biztonsági minősítésével foglalkozó nemzetközi szervezet, amely többféle kritérium alapján értékeli a légitársaságokat. Ezek során többek között a flotta korát és méretét, a pilóták képzését és szakértelmét, valamint a bekövetkezett incidenseket is vizsgálja. Mutatjuk melyek lettek a 2026-os év legbiztonságosabbnak választott légitársaságai.
légitársaságrepülésrangsor

Az AirlineRatings.com közzétette a 2026-os év biztonsági ranglistáját. A légitársaságok biztonsági minősítésével foglalkozó nemzetközi szervezet idén 320 vállalatot értékelt. A januárban közzétett jelentésből kiderül melyik a 25 legbiztonságosabb teljes körű szolgáltatást (full service) nyújtó, valamint a 25 legbiztonságosabb diszkont légitársaság.

Az Airline Ratings évről évre rangsorolja a légitársaságokat.
Az Airline Ratings évről évre rangsorolja a légitársaságokat. Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A hagyományos (full service) légitársaságok közül az Etihad Airways került a 2026-os lista élére

Új szereplő a listán a tajvani Starlux Airlines és a Fiji Airways is, a Singapore Airlines pedig visszakerült a top 25-be.

  1. Etihad
  2. Cathay Pacific
  3. Qantas
  4. Qatar
  5. Emirates
  6. Air New Zealand
  7. Singapore Airlines
  8. EVA Air
  9. Virgin Australia
  10. Korean Air
  11. STARLUX
  12. Turkish Airlines
  13. Virgin Atlantic
  14. ANA
  15. Alaska Airlines
  16. TAP Air Portugal
  17. SAS
  18. British Airways
  19. Vietnam Airlines
  20. Iberia
  21. Lufthansa
  22. Air Canada
  23. Delta2
  24. American Airlines3
  25. Fiji Airways

Wizz Air ismét erős teljesítményt nyújtott, és bekerült a top 10-be, a legbiztonságosabb fapados légitársaságok rangsorában

Jó hír, hogy a a légitársaságok biztonsági minősítésével foglalkozó nemzetközi szervezet idén is a világ 10 legbiztonságosabb diszkont légitársaságai közé választotta a Wizz Airt. A hazai székhelyű vállalkozás esetében „Figyelemre méltó a flotta alacsony átlagéletkora és kedvező incidens-aránya, különösen, ha azt a repülőgépmozgások (fel- és leszállások) számához viszonyítjuk – mondta el Sharon Petersen, az Airline Ratings vezérigazgatója.

Ezek a legbiztonságosabb diszkont légitársaságok:

  1. HK Express
  2. Jetstar Airways
  3. Scoot
  4. flydubai
  5. EasyJet Group
  6. Southwest
  7. airBaltic
  8. VietJet Air
  9. Wizz Air Group
  10. AirAsia Group4
  11. TUI UK
  12. Vueling
  13. Norwegian
  14. JetBlue
  15. FlyNAS
  16. Cebu Pacific
  17. Jet2
  18. Ryanair Ireland and UK5
  19. Spring Airlines China
  20. Transavia Group
  21. Eurowings Group
  22. Volaris6
  23. WestJet Group
  24. GOL
  25. SKY Airline Chile

 

