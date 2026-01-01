Aggasztó hírek Hirosimából, kivonul a Hervis Magyarországról – a legolvasottabb gazdasági hírek novemberben

Az Origo Gazdaság rovat cikkei közül novemberben a legolvasottabbnak a hirosimai osztrigapusztulásról szóló anyagunk bizonyult, de sokan voltak kíváncsiak a világ egyik legszebb pályaudvaráról, valamint a Hervis Magyarországról való kivonulásáról készült cikkeinkre is.

A Japánban bekövetkezett osztrigapusztulásról készült anyagunk bizonyult a legolvasottabbnak novemberben

Fotó: Unsplash

Legolvasottabb cikkünk novemberben: aggasztó hírek érkeztek Hirosimából

Aggasztó hírek érkeztek Japánból, Hirosima prefektúrából, ugyanis az ott tenyésztett, betakarított osztrigák nagy mennyiségben indultak pusztulásnak. Ahogy beszámoltunk róla, a térség a japán osztrigatenyésztés központja, óriási gazdasági kiesést okoz, ha károsodik a piacon értékes árunak számító állomány, és ilyen helyzetben a tenyésztőket pénzügyileg is támogatni kell.

A rejtélyes osztrigapusztulásnak komoly gazdasági következményei lehetnek Japán számára, hiszen az osztriga ugyanis japán egyik fontos élelmiszeripari cikke, mely nem okvetlenül a mennyisége, hanem a minősége, a gasztronómiában betöltött szerepe miatt értékes.

Japán 2023-as osztrigatermelésének mintegy 60 százalékát, nagyjából 89.000 tonnát, a novemberben a figyelem középpontjába került Hirosima prefektúra adta.

A világ egyik legszebb pályaudvara

Egy feltűnő, új vasúti csomópont nyílt meg Belgiumban, amely rögtön magára vonta a világ figyelmét. A 323 millió euróból (kb. 125 milliárd forint) elkészült grandiózus Gare de Mons pályaudvar ugyanis azonnal bekerült a világ hét legszebb vasútállomása közé, ugyanis elnyerte a Prix Versailles-t, a világ egyik legelismertebb építészeti és formatervezési díját.

A Mons városában felépült vasúti csomópont a merész, futurisztikus ​​formát ötvözi az intermodális infrastruktúrával.

Az állomás korszerűsítésének terve eredetileg 2004-ben merült fel, ám eltartott egy ideig, mire a projekt elindult. A kivitelezést a Santiago Calatrava építészeti cég végezte, és közel 20 évnyi késedelem, költségvetés-túllépés és további nehézségek után csak nemrégiben nyílhatott meg, teljes pompájában.

Kivonul a Hervis Magyarországról

November végén érkezett a hír, hogy kivonul Magyarországról és Romániából a Hervis tulajdonosa, a sportfelszerelés-kiskereskedő stratégiai átszervezés részeként átadja magyar és román leányvállalatait egy brit székhelyű kiskereskedelmi csoportnak, a Frasers Groupnak. Az ügylethez szükség van versenyhatósági jóváhagyásra.