Donald Trump beváltotta ígéretét; megnyílt a Mere első magyarországi üzlete – a legolvasottabb gazdasági hírek decemberben

Az Origo Gazdaság rovat cikkei közül tavaly decemberben a legolvasottabbnak a Donald Trump amerikai elnök által kivetett, illetve megemelt vámokból befolyt bevételekről szóló anyagunk bizonyult, de sokan olvasták el az első magyarországi Mere, azaz itteni nevén Basket Plus üzlet megnyitásáról, valamint az Egyesült Államokban megnyert csillagászati összegű lottófőnyereményről készült cikkeinket is.

Decemberi legolvasottabb cikkünk arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök beváltotta a vámbevételekkel kapcsolatban tett ígéretét

Legolvasottabb decemberi cikkünk: Trump beváltotta az ígéretét

Több mint 200 milliárd dollárnyi bevétele származott tavaly az Egyesült Államoknak az importáruk jelentős részére országonkénti és árucsoportonkénti bontásban a Donald Trump amerikai elnök által kivetett, illetve megemelt vámokból – tette közzé az Amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal. Ez a 200 milliárd dollárnyi, vámokból származó összeg nem csak nagysága miatt érdemel figyelmet, hanem azért is, mert Trump elnök első ciklusa idején ekkora mértékű amerikai külkereskedelmi hiány lefaragását tűzte ki egyik céljául.

Ebben a bevételben nincsenek benne a Trump elnök első ciklusa idején bevezetett importvámok hatásai, pusztán a tavalyi tarifabevételek. Bár a vámbevétel abszolút értéket jelent, és emiatt nem lehet egyenlőségjelet tenni a deficit mértéke és e közé az összeg közé, mégis arra utal, hogy Trump vámpolitikája országa szemszögéből nézve beváltja a várakozásokat.

Megnéztük az új orosz diszkontot

Megnyitott az első magyarországi Mere, azaz itteni nevén az első hazai Basket Plus üzlet, az orosz hátterű Szvetofor-csoport ultradiszkont egysége.

A tulajdonosi háttér alapján ténylegesen a vállalatcsoport szerb ágához tartozó első magyar Basket Plus üzlet Budapesten a Besence utcában nemcsak – a légi közlekedés világából ismert kifejezéssel élve – „ultrafapados” kialakítással, hanem

azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy egyes árucikkekből már a nyitást követő néhány nap alatt kifogytak.

Ez azonban nem hibát, hanem a magyar vásárlók lelkesedését mutatta.

Egyetlen üzlet persze nem lehet kihívója a nagy magyarországi kiskereskedelmi láncoknak, de a terv az, hogy az első Basket Plus ne sokáig legyen magányos zászlótartó.