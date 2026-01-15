Ez most a legtrendibb hely az egész földkerekségen – sok magyar is járhatott már itt

A lehangoló téli időjárás alighanem kiváló alkalmat kínál arra, hogy egy kicsit felvidítsuk magunkat, és elkezdjünk böngészni a nyaralási lehetőségek között. Ehhez segítséget nyújthat, hogy a TripAdvisor utazási portál nyilvánosságra hozta a 2026-os Travellers’ Choice Awards „A legjobbak legjobbja” díj nyerteseit. Több kategória is létezik, de az egyik legizgalmasabbnak a „Legtrendibb úti célok” számít, amely azokat a helyeket mutatja be, amelyek a legnépszerűbbek lehetnek az idei évben.

Ez a festői sziget most a legtrendibb úti célok egyike

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A legtrendibb úti célok 2026-ban

Ezúttal egy Atlanti-óceánban fekvő festői szigetet választottak a világ legfelkapottabb úti céljának, amelyet előszeretettel neveznek „Európa Hawaiijának” vulkanikus tájai és rengeteg homokos strandja miatt.

A TripAdvisor szerint legnagyobb vonzereje a gyönyörű építészetben és az egész évben enyhe időjárásban rejlik. Miután légijáratokkal sem a legkönnyebb megközelíteni, ezért nem olyan forgalmas, mint például a Kanári-szigetek.

A második helyen egy olyan főváros szerepel, amely az utazási portál értékelése szerint egy gótikus mesekönyv lapjairól származó élményt kínál a látogatóknak.

A harmadik helyezett pedig egy egyesült államokbeli város lett, de nem azok közül való, amelyek turisztikai szempontból eddig a legvonzóbbnak számítottak. Sőt, korábban a kiterjedt bűnözésről volt hírhedt. A TripAdvisor a könnyű megközelíthetőséget, a pezsgő kulturális életet és a kiváló ételeket említi az első helyen ezzel a metropolisszal kapcsolatban.

Ebben a cikkünkben azokat a városokat is bemutattuk, amelyek a leginkább ajánlhatók az egyedül utazók számára.

Alábbi galériánkban bemutatjuk a világ legtrendibb utazási célpontjait az idei évre, a TripAdvisor ajánlása alapján: