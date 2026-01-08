Lesz élelmiszer- és gyógyszerhiány? Megrohamozták a magyarok a boltokat

Élelmiszer- vagy gyógyszerhiányra nem kell számítani az elmúlt napok havazása, a téli állapotok ellenére sem, az ország működtetését végzik az országos szervek, hatóságok. A téli időjárás azonban előre nem látható fejleményt hozott a kiskereskedelemben: ha tényleges áruhiány egyelőre nem is, de készlethiány alakult ki több árucikkből, például szánkóból, egyes téli holmik forgalma pedig ugrásszerűen megnőtt a havazás napjaiban a boltokban.

Hóesésben sétálók Kaposváron: szerencsések azok a gyerekek, akik ezt szánkóval tehetik meg

Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter

A szánkó az új arany, már használtan is borsos ára van

A havazás kiskereskedelmi értelemben egyik nagy nyertese kétségen kívül a szánkópiac: talán még az évek óta kirobbanó formában lévő nemesfém ára sem produkált olyan mértékű erősödést néhány nap, néhány hét leforgása alatt, mint a szánkóké. A havazás megindulásával a boltokból lényegében elfogytak a készletek, és ahogy számos, online közösségi felületeken megjelent bejegyzés igazolja, a használtan megvásárolható, illetve a sebtiben összeállított szánkók is jelentős felárral kelnek el, ha figyelembe vesszük, hogy egyszerűbb gyerekszánkók már 15-20 ezer forintos áron kaphatók online, igaz, a kiszállítás költségével és idejével még számolni kell).

A szánkók iránti kereslet hirtelen megugrott a havazás hatására - a képen az egyik online felületen hirdetett darab

Fotó: olvasói képmentés

Az Origónak a győri Decathlonban azt mondták, hogy mindennap érkezik áruházi készletre szánkó, de bármennyit kerül azokból az üzlettérbe, a nap végére mindegyik elfogy. A nyugat-magyarországi nagyváros körzetében már a Facebook népszerű piacterén, a Marketplacen sem lehet hozzájutni Győrben vagy közelében szánkóhoz.

Szánkó sehol nem elérhető az üzleteinkben, vidéken sem”

– mondták az Origónak a Decathlonnál, megerősítve az elmúlt napokban kialakult képet, hogy a szánkóhiány országos méreteket ölthet. Az áruházláncnál elképesztő szánkóforgalmat hozott az elmúlt szűk két hét, nagyjából 8 ezer darab eladott szánkóval.

A VEOL például a napokban számolt be arról, hogy a vármegyében általuk felkeresett üzletekből valóban kifogytak a hagyományos szánkók, azzal egyidejűleg, hogy a vásárlók egyébként többféle szánkótípust keresnek.

Nehéz szánkót beszerezni online is, legyen szó akár új, akár használt termékről. Az Árukereső online piactér friss tájékoztatása szerint

a szánkók mellett

a hólapátokra is nagyon intenzív a kereslet portáljukon.

Adataik szerint a hó eltakarítására szolgáló hólapátokat az előző héthez képest több mint 62-szer többet kutatták a fogyasztók (s egyes üzletekben, sőt, nagyvárosokban hiánycikk lett azokból is). A nagy havazásban hirtelen slágertermékké vált szánkókat, bobokat és csúszkákat pedig 61-szer többen keresték. Hozzá kell tenni azt is, hogy cikkünk készítésekor az online piactéren kényelmesen lehetett válogatni a szánkók között, bár a 20-20 ezer forintos árkategóriában mozgó hagyományos szánkók legtöbb eladója szlovákiai kereskedő, így annak, aki onnan vásárol, számolni kell a szállítási idővel is.