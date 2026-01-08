Lesz élelmiszer- és gyógyszerhiány? Megrohamozták a magyarok a boltokat

Élelmiszer- vagy gyógyszerhiányra nem kell számítani az elmúlt napok havazása, a téli állapotok ellenére sem, az ország működtetését végzik az országos szervek, hatóságok. A téli időjárás azonban előre nem látható fejleményt hozott a kiskereskedelemben: ha tényleges áruhiány egyelőre nem is, de készlethiány alakult ki több árucikkből, például szánkóból, egyes téli holmik forgalma pedig ugrásszerűen megnőtt a havazás napjaiban a boltokban.
A szánkó az új arany, már használtan is borsos ára van
A havazás kiskereskedelmi értelemben egyik nagy nyertese kétségen kívül a szánkópiac: talán még az évek óta kirobbanó formában lévő nemesfém ára sem produkált olyan mértékű erősödést néhány nap, néhány hét leforgása alatt, mint a szánkóké. A havazás megindulásával a boltokból lényegében elfogytak a készletek, és ahogy számos, online közösségi felületeken megjelent bejegyzés igazolja, a használtan megvásárolható, illetve a sebtiben összeállított szánkók is jelentős felárral kelnek el, ha figyelembe vesszük, hogy egyszerűbb gyerekszánkók már 15-20 ezer forintos áron kaphatók online, igaz, a kiszállítás költségével és idejével még számolni kell).
Az Origónak a győri Decathlonban azt mondták, hogy mindennap érkezik áruházi készletre szánkó, de bármennyit kerül azokból az üzlettérbe, a nap végére mindegyik elfogy. A nyugat-magyarországi nagyváros körzetében már a Facebook népszerű piacterén, a Marketplacen sem lehet hozzájutni Győrben vagy közelében szánkóhoz.
Szánkó sehol nem elérhető az üzleteinkben, vidéken sem”
– mondták az Origónak a Decathlonnál, megerősítve az elmúlt napokban kialakult képet, hogy a szánkóhiány országos méreteket ölthet. Az áruházláncnál elképesztő szánkóforgalmat hozott az elmúlt szűk két hét, nagyjából 8 ezer darab eladott szánkóval.
A VEOL például a napokban számolt be arról, hogy a vármegyében általuk felkeresett üzletekből valóban kifogytak a hagyományos szánkók, azzal egyidejűleg, hogy a vásárlók egyébként többféle szánkótípust keresnek.
Nehéz szánkót beszerezni online is, legyen szó akár új, akár használt termékről. Az Árukereső online piactér friss tájékoztatása szerint
- a szánkók mellett
- a hólapátokra is nagyon intenzív a kereslet portáljukon.
Adataik szerint a hó eltakarítására szolgáló hólapátokat az előző héthez képest több mint 62-szer többet kutatták a fogyasztók (s egyes üzletekben, sőt, nagyvárosokban hiánycikk lett azokból is). A nagy havazásban hirtelen slágertermékké vált szánkókat, bobokat és csúszkákat pedig 61-szer többen keresték. Hozzá kell tenni azt is, hogy cikkünk készítésekor az online piactéren kényelmesen lehetett válogatni a szánkók között, bár a 20-20 ezer forintos árkategóriában mozgó hagyományos szánkók legtöbb eladója szlovákiai kereskedő, így annak, aki onnan vásárol, számolni kell a szállítási idővel is.
Nehéz szánkót találni használtan is. Például a Vatera online piactéren összeállítunk készítésekor mindössze 3 eladó példányt találtunk hagyományos szánkóból. A legkisebb gyerekeknek ajánlott hócsúszkákból ugyanakkor viszonylag széles választék látható az eladói kínálatnak köszönhetően, míg a műanyag lapos szánkókból bőven lehetett találni eladót, 7-8 ezer forint körüli induló licites áron.
Pörög a téli ruházati termékek forgalma is
Bár mint az Origo megírta, a havazás kapcsán a sóval végzett síkosságmentesítés a járdán nemcsak, hogy nem éppen környezetbarát, hanem szabályellenes is, sokan még mindig az útszóró sót használják az otthonaik előtti járdaszakaszon is az annál lényegesen jobb alternatívák ellenére. Vélhetően ennek is köszönhető, hogy számos kereskedőnél ebből az árucikkből is megnövekedett a forgalom, s mint az Origo megtudta, például egy kisebb városban, Aszódon, teljesen kifogyott a kereskedőknél lévő készlet.
A szánkóknál is nagyobb meglepetést okozhat az, hogy egyes információk szerint a téli ruházati termékekből is hiány alakulhat ki, különösen a gyerekeknek szánt téli ruházati termékek forgalma ugrott meg.
Az Árukereső oldalán a lábbelik iránti érdeklődés nőtt meg mérhetően, a portál által az Origónak megküldött adatok szerint a női hótaposókat kerestek 14,4 százalékkal többen, de a piactérnél arra számítanak, hogy ez a szám megnő majd a következő napokban.
Minden olyan felszereltére nő a kereslet, ami a téli sportokkal kapcsolatos, így nő a ruházati termékek forgalma is
– erősítették meg az Origónak a Decathlon Magyarországnál, de ebben a szegmensben általános érvényű áruhiányról nem számoltak be. Azaz előfordulhat, hogy egy-egy konkrét ruházati cikk méreteiből kifogynak az üzletek, vagy adott változatból nem találnak a polcokon a vásárlók, de a ruházati szegmens egyelőre állja a vásárlók rohamát ennél az üzletláncnál.
A Pepco Magyarország részéről rövid időn belül tájékoztatást ígértek a kérdéssel kapcsolatban, míg az Intersport Magyarországnál pontos információkkal később tudnak majd szolgálni.
Lehet-e áruhiány téli árucikkekből?
Az Origo több jelentős kiskereskedelmi hálózattal (Lidl, Tesco, Aldi, Praktiker, valamint a TEDi) felvette a kapcsolatot arról, hogy pontos képet tudjon rajzolni a télhez köthető árucikkek - ruházati termékek, szabadidős termékek mint a szánkó - forgalmának alakulásáról, esetleges készlethiányról. A vállalatok többsége későbbre ígért tájékoztatást, a naprakész információkról későbbi összeállításban számolunk be.