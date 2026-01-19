Mi történik? A Lidl bezárja egyik magyarországi áruházát

Megújulunk! – hirdeti a püspökladányi Lidl-üzleten egy molinó. A felújítás miatt egy ideig zárva tart a bolt, az utolsó vásárlásokra január 23-án, 21 óráig van lehetőség, az újranyitás pedig február 5-én, 7 órakor lesz – írja a Haon.

Fotó: Daniel Leal-Olivas / AFP

Lidl Magyarországon is a legjelentősebb élelmiszert kínáló kiskereskedők közé tartozik, több mint 210 boltot üzemeltetnek, de az áruházlánc továbbra sem áll le a beruházásokkal, ugyanis 230-ra szeretné növelni magyarországi üzleteinek számát az elkövetkező években. A diszkontlánc 2004-ben jelent meg Magyarországon, 12 egységgel.

Több országban is terjeszkedik a Lidl

Ahogy beszámoltunk róla, nemzetközi szinten haztalmas expanzióban van az áruházlánc. Ennek keretében a brit Lidl nyolc héten belül 19 új áruház megnyitását tervezi Egyesült Királyság-szerte, amellyel akár 640 új munkahely jöhet létre. Az új üzletek Calne-től (Wiltshire) egészen Brough-ig (Yorkshire) nyílnak meg, tovább erősítve a diszkontlánc országos jelenlétét, miközben a vállalat jelzése szerint jelentős lendületet adnak a helyi foglalkoztatásnak is. A bejelentett bővítés szorosan követi a Lidl ezredik brit üzletének megnyitását, amelyre tavaly novemberben került sor East Grinsteadben.

Az üzletlánc jelentős beruházásokkal Spanyolországban és Portugáliában is bővíti a hálózatát.

A Lidl spanyol leányvállalata főként nagyvárosokban tervez terjeszkedni, évente mintegy 50 új üzlet megnyitásával, így a diszkontlánc a 2026‑os pénzügyi év végére közel 800 boltot működtethet az országban.

Portugáliában szintén jelentős növekedési potenciált lát. A vállalat 2027‑ig 300 üzletre bővítené hálózatát, hosszabb távon pedig akár 360 egység üzemeltetése is reális cél lehet. Hélder Rocha, a Lidl Portugal ügyvezetője szerint a cég tavaly 160 millió eurót fordított bolthálózatára, amely 19 új vagy felújított üzletet foglalt magában.