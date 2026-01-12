A Lidl új árbombát dobott le, alapvető élelmiszer árát csökkenti – több száz forintos spórolás jöhet

A vállalat az Origónak küldött tájékoztatásban arról ír, hogy céljuk, hogy a beszerzési árak csökkenéséből fakadó előnyöket beépítsék a fogyasztói árakba és hozzájáruljanak a magyar termékek piaci pozíciójának erősítéséhez, valamint az infláció további mérsékléséhez. Ennek eredményeként január 13-tól több népszerű friss csirkehús ára mérséklődik a Lidl áruházaiban, ami akár több száz forintos megtakarítást is jelenthet a háztartások számára.
Lidl: a csirkehúson a sor
„Ahogyan tőlünk már megszokhatták a vásárlók, az új évben is azon dolgozunk, hogy a mindennapi bevásárlás során a minőség és a kedvező ár kéz a kézben járjon. Januári árcsökkentési programunk keretében hétről hétre újabb termékkategóriákban vezetünk be tartós árcsökkentéseket.
Jelenlegi lépésünk több mint egy tucat terméket érint, amelyekért átlagosan 7 százalékkal kell kevesebbet fizetni, de a megtakarítás mértéke akár a 20 százalékot is meghaladhatja.
Kiemelten fontos számunkra, hogy a magyar beszállítókkal való szoros együttműködés révén stabil, kiszámítható keresletet biztosítsunk a hazai termelőknek. A mostani árcsökkentés is ezt a célt szolgálja, hiszen minden érintett termék esetében magyar eredetű friss csirkehúst kínálunk kedvezőbb áron vásárlóink számára” – mondta Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója.
Ezeknek a csirkehúsoknak biztosan mérséklődik az ára
Az érintett termékek között szerepel többek között
- a Húsfarm friss csirkeszárny 1 kilogrammos kiszerelése, ami 24 százalékkal, 925 forintról 699 forintra mérséklődik;
- a Húsfarm friss egész csirke is, ami 8 százalékkal kerül majd kevesebbe január 13-tól;
Olcsóbbá válik a friss csirkemellfilé több kiszerelése is:
- az 1 kilogrammos Húsfarm friss csirkemellfilé ára 2125 forintról 1999 forintra mérséklődik, míg
- az 1 kg-os alsócomb ára 9 százalékkal csökken.
Ezek mellett több más alsó- és felsőcomb, combfilék, valamint szeletelt csirkemellfilék szintén kedvezőbb áron kerülnek a hűtőpultokba.
A friss csirkehúsok árának mérséklése a Lidl januári árcsökkentési sorozatának harmadik lépcsője. Az év első hetében közel 50 magyar tej- és tejtermék ára csökkent tartósan, átlagosan 6,5 százalékkal, de van olyan termék, ami akár 25 százalékkal olcsóbban érhető el. A múlt héten január 8-ától pedig egy tucat Solevita gyümölcslé ára csökkent tartósan: ezek átlagosan 14 százalékkal kerülnek kevesebbe, de van olyan Solevita gyümölcsé, amiért akár 300 forinttal kell kevesebbet fizetni.
A Lidl tájékoztatása szerint az év elején elindított árcsökkentési programhoz kapcsolódva az üzletekben folyamatosan megújuló kedvezményes ajánlatokkal találkozhatnak a vásárlók: a tartós árleszállításokat időszakos akciók egészítik ki, mint például a „minden második termék olcsóbb” promóciók, a multibuy ajánlatok, a hónap végi kedvezmények, valamint a kedvező árú termékeket középpontba állító tematikus hetek.
A Lidl Magyarország legnagyobb kiskereskedelmi élelmiszerjellegű üzletlánca, több mint 210 boltot üzemeltetnek országosan.