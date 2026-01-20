Fizetős parkolást tesztel a Lidl, ráadásul van benne egy csavar

Németországban több helyen, Hamburgban és Düsseldorfban is egy új koncepciót tesztel a Lidl – vette észre a Vezess.hu. Az újdonság lényege az, hogy nem használt parkolóhelyeik egy részét rendelkezésre bocsátják azoknak, akiknek szüksége van rá, leginkább akkor, amikor este már letennék az autójukat, és hazamennének. A vállalat két, lakóövezetekhez közeli üzletüknél tesztjelleggel bevezeti, hogy elkerítenek tíz parkolóhelyet, melyeket előzetesen online le lehet foglalni egy erre szakosodott szolgáltatón keresztül.

A Lidl fizetős parkolószolgáltatást tesztel Németországban (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán / MW

Az éjszakai parkolásra mozdul rá a Lidl

A lap arról ír, hogy a foglalás egy estére szól, egész pontosan 18 órától másnap reggel 8-ig. Egy ilyen éjszakai parkolás díja három euró (kb. 1150 forint) lenne, ami havi szinten azért már magasabb összeg, de heti és havi csomagot is lehet majd foglalni, akár kedvezménnyel is. A kezdeményezés azonban így is mindenkinek jó, hiszen holtidőben is keres az üzlet a parkolón, míg az autósoknak nem kell szabad helyek után keresgélniük lakóhelyük közelében.

„Az esténként és éjszaka kihasználatlanul álló parkolóhelyek értékes erőforrást jelentenek egy olyan nagyvárosban, mint Hamburg” – mondta erről a város közlekedésért felelős szakpolitikusa a külföldi beszámolók alapján.

Fontos tehát, hogy ez esetben a fizetős Lidl parkoló nem azt jelenti, hogy korlátozzák vagy 1-2 óra fizetőssé teszik a parkolóhasználatot azoknak, akik nem vásárolás céljából hagyták ott autóikat. Erre Magyarországon látni példát: tavaly decemberben a Veol számolt be arról, hogy a pápai Lidl kapcsán döntöttek úgy, csak az első 1,5 óra parkolási lehetőséget biztosítják ingyenesen az autósoknak, ezt követően már csak díjszabás ellenében lehetséges a parkolás. A döntés mögött az húzódott, hogy sok vásárló számára bosszantó volt, mivel az üzlet környéken dolgozók és más ügyintézők elfoglalták el a Lidl-parkoló helyeit.