Rekordra készül a Lidl: 19 üzletet nyitnak nyolc hét leforgása alatt

A most bejelentett bővítés szorosan követi a Lidl ezredik brit üzletének megnyitását, amelyre tavaly novemberben került sor East Grinsteadben. A Lidl jelenleg a brit háztartások több mint 60 százalékát szolgálja ki, és a legutóbbi pénzügyi évben 14,5 milliárd fonttal járult hozzá a brit gazdasághoz bruttó hozzáadott érték formájában (vállalati szinten az árbevétel és a felhasznált anyagok, energiák, szolgáltatások költségei közötti különbség).

A brit Lidl egyik áruházának homlokzata (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Újra közel húsz üzletes nyitási hullámot indít a Lidl

A brit Lidl elképesztő növekedéséről az Origón is beszámoltunk: tavaly áprilisban már ismertté vált néhány részlet újabb üzletnyitási terveikről, az akkori 980 üzletet mostanra 1000-re tornázták fel. Augusztusra pedig az eladási adatok alapján a vállalat az Egyesült Királyság ötödik legnagyobb élelmiszer kiskereskedőjévé vált. A mostani üzletbővítési hullámban 19, vagyis 1 híján 20 üzletet nyitnak a brit piacon, csak ezúttal még rövidebb idő alatt.

Az ESM cikke szerint az új üzletnyitások mellett a diszkontáruház-lánc 43 millió fontot (közel 20 milliárd forintot) fordít több mint 70 meglévő üzlet korszerűsítésére, Dundee-tól egészen a Wight-szigetig.

A fejlesztések keretében az üzletek hatékonyabb pénztárakat és kasszarendszereket kapnak, bővül a fagyasztókapacitás, valamint energiatakarékos megoldásokat vezetnek be, például természetes hűtőközeget használó hűtőrendszereket és intelligens világítási rendszereket.

A vállalat szerint ezek az intézkedések hozzájárulnak a környezeti terhelés csökkentéséhez, és támogatják a Lidl brit szárnyának azon elköteleződését, hogy hosszú távon elérje a nettó zéró kibocsátást.

Az újonnan megnyíló üzletek a Lidl közösségi befektetési programjaiban is részt vesznek majd: több mint 35 helyi jótékonysági szervezetet és élelmiszer-újraelosztással foglalkozó partnert támogatnak, köztük a felesleges élelmiszerek adományozását segítő Feed It Back programot is.

A Lidl Magyarországon is a legjelentősebb élelmiszert kínáló kiskereskedők közé tartozik, több mint 210 boltot üzemeltetnek.