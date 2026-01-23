Huszonkétmilliárd forint plusz maradt a Lidl vásárlóinak zsebében 2025-ben

A Lidl Magyarország által közzétett legújabb összesítés rámutat arra, hogy a technológiai innovációk miként válnak kézzelfogható anyagi előnnyé a háztartások számára. A piacvezető áruházlánc digitális hűségprogramját, a Lidl Plus-t ma már a vásárlók több mint fele használja aktívan. Ez a magas arány nem véletlen, hiszen az alkalmazás segítségével 2025-ben összesen 22,7 milliárd forint maradt a magyar családok zsebében.

Eddig soha nem látott összegeket spóroltak a Lidl vásárlói / Fotó: Vémi Zoltán

Akár ötvenezer forintot is spóroltak a Lidl vásárlói

Kovács Tibor, a vállalat marketing- és ügyfélélmény igazgatója az eredmények kapcsán kiemelte:

a rendszeres Lidl Plus-felhasználók jelentős összeget takaríthattak meg: a megtakarítások felső 10 százalékát elérő vásárlók az elmúlt évben átlagosan 50 000 forintot spórolhattak meg az applikáció használatával.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hazai vevők rendkívül árérzékenyek, így a digitális kedvezményekre egyre inkább közvetlen pénzügyi segítségként tekintenek.

Az üzletlánc stratégiája kettős célt szolgál. Egyfelől törekednek a kiváló minőségű termékek kedvező áron történő biztosítására, másfelől erre az alapra építik rá a hűségprogramot, amely további árelőnyt nyújt. A vállalat, amely az FMCG szektorban az éves forgalom alapján ötödik éve őrzi piacvezető pozícióját, árpolitikájával stabil gazdasági támaszt kíván nyújtani a magyar háztartásoknak.

Extra lehetőségek a tudatosságon túl

A vásárlói tudatosság növekedése ellenére még mindig akadnak kiaknázatlan lehetőségek. A személyre szabott kuponok aktiválása, a költési célok után járó jutalmak vagy a számlavégi kedvezmények további forrásokat jelenthetnek a családoknak.

Külön figyelmet érdemel a „kassza kupon” funkció, amely az önkiszolgáló kasszák használatát ösztönzi, így a pénzbeli megtakarítás mellett az időtényező is szerepet kap a gyorsabb bevásárlás révén.

Érdemes a kedvenc áruházat is beállítani az applikációban, hiszen így a helyi, egyedi akciók sem kerülik el a felhasználók figyelmét.

A pénzügyi előnyökön túl a rendszer számos praktikus funkcióval könnyíti meg a mindennapokat. A papíralapú blokkok őrizgetése mára szükségtelenné vált, mivel a digitális nyugták a visszáruzáshoz és a garanciális ügyintézéshez is elegendőek. Az alkalmazásban elérhető a digitális szórólap, a bevásárlólista és a receptgyűjtemény is, sőt, az elektromos autóval érkezők kedvező áron tölthetik járműveiket a parkolókban.