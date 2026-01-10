Rengeteg új üzletet nyit a magyarok kedvenc áruházlánca

A Lidl spanyol leányvállalata főként nagyvárosokban tervez terjeszkedni, évente mintegy 50 új üzlet megnyitásával, így a diszkontlánc a 2026‑os pénzügyi év végére közel 800 boltot működtethet az országban.

A Lidl nagy léptekkel terjeszkedik Spanyolországban és Portugáliában

Fotó: Vémi Zoltán / MW

Több országban is bővíti hálózatát a Lidl

A Lidl jelenleg több mint 700 üzlettel és 14 logisztikai központtal rendelkezik Spanyolországban, ahol 6,9 százalékos piaci részesedésével a harmadik legnagyobb kiskereskedelmi lánc – írja az ESM Magazine nyomán a Trade Magazin. A cég tavaly 4,07 milliárd euró értékben vásárolt és exportált spanyol termékeket mintegy 30 országba – ez történelmi rekord.

A határ túloldalán, Portugáliában a Lidl szintén jelentős növekedési potenciált lát. A vállalat 2027‑ig 300 üzletre bővítené hálózatát, hosszabb távon pedig akár 360 egység üzemeltetése is reális cél lehet. Hélder Rocha, a Lidl Portugal ügyvezetője szerint a cég tavaly 160 millió eurót fordított bolthálózatára, amely 19 új vagy felújított üzletet foglalt magában.

A Lidl üzletek száma Magyarországon 2025-ben meghaladta a 210-et, de az áruházlánc továbbra sem áll le a beruházásokkal, ugyanis 230-ra szeretné növelni magyarországi üzleteinek számát az elkövetkező években.

Áruházaik Budapest mellett ma már minden vármegyében és nagyvárosban megtalálhatóak.

A magyarországi üzleteket négy logisztikai központból látják el, és már letették az alapkövét az ötödik központnak is, amit Kiskunfélegyházán építenek, 50 milliárd forintból. Ez utóbbi logisztikai központ a tervek szerint 2026-ban nyílik meg. A diszkontlánc piacvezető az élelmiszer-kiskereskedelemben.

A vállalat több piacon is erősíti a jelenlétét. Ahogy az Origo több alkalommal megírta, például a brit piacon is igen jelentős szereplővé nőtte ki magát, és beszámoltunk arról is, hogy tavaly Bulgáriában 10 új üzletet nyitottak.