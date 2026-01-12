Nemzetbiztonsági prioritássá vált a fehér arany az Egyesült Államokban

Donald Trump elnök 2025 januári hivatalba lépése óta felgyorsította az Egyesült Államok ásványkincs, így nyersanyag- és fémiparának bővítését célzó tervek végrehajtását. Ennek része a bányászati tevékenységek iránti nyílt elköteleződés, a kőolaj- és földgáztermelés felfuttatása, valamint az ország feldolgozóipari kapacitásainak fejlesztése, továbbá – miként az Origón bemutattuk – a kritikus ásványkincsekből nemzeti tartalék felhalmozása, ezáltal a külföldi importtól való függés csökkentése. Emellett az Egyesült Államok számos országra és termékre kivetett vámjai is arra ösztönzik a vállalatokat, hogy amerikai beruházásokba és erőforrásokba fektessenek. Az elmúlt egy évben több előrelépés történt az amerikai lítiumiparban is, és 2026-ra további fejlesztések várhatók egy olyan területen, melynek prosperáló menedzselése nélkül léket kaphatnak az elektromosságra épülő ágazatok. A fehér arany nemzetbiztonsági jelentőségre tesz szert az Egyesült Államokban.

Lítiummező Dél-Amerikában, Chilében – a fehér arany nemzetbiztonsági prioritássá vált az Egyesült Államok számára (illusztráció)

Fotó: Pexels

Lítium kell az elektromosságra épülő iparágakhoz

A lítium jelentőségét az elektrifikációban, azaz a világ villamos energiával való ellátásában, párhuzamosan a fosszilis tüzelőanyagok szerepének mérséklődésével, aligha kell részletesen bemutatni, a kérdéssel számos alkalommal foglalkoztunk az Origón is. Az is kijelenthető, hogy a lítium iránti globális kereslet gyorsan növekszik, elsősorban az elektromos járművek (angol rövidítéssel: EV-k) és a nagyléptékű energiatároló rendszerek terjedése miatt. A globális piacelemző vállalat, a Mordor Intelligence előrejelzése szerint

a lítiumpiac mérete 2025-ben mintegy 0,85 millió tonna lítium-karbonát-egyenérték (LCE) volt, és 2030-ra elérheti a 2,08 millió tonnát. Ez 2025 és 2030 között éves szinten átlagosan 19,57 százalékos növekedési ütemet jelent.

2022 óta lítium-túlkínálat alakult ki a piacon, miután a termelők jelentős beruházásokat hajtottak végre a várható keresletnövekedésre számítva. Ugyanakkor a kereslet némileg a vártak alatt maradt, mert az elektromos járművek elterjedése több régióban lassabb ütemben haladt a korábban vártnál. A megújuló energiák gyorsabb kiépítése, az energiatároló rendszerekbe irányuló növekvő befektetések, valamint az EV-piac folyamatos bővülése azonban a következő évtizedekben jelentős keresletnövekedést vetít előre. A várakozások szerint a lítium iránti igény idővel meghaladja majd a kínálatot – összegzi az Oilprice elemzése.