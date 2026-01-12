Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin elleni merényletet terveznek a britek? Döbbenetes részletek

Fontos

Friss információkat osztott meg az Operatív Törzs – ezt önnek is látnia kell!

nemzetbiztonság

Nemzetbiztonsági prioritássá vált a fehér arany az Egyesült Államokban

54 perce
Olvasási idő: 13 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miközben a világ egyre nagyobb ütemben igyekszik több lítiumot kitermelni és feldolgozni, az Egyesült Államok ambiciózus termelési tervekkel próbálja növelni önellátását és csökkenteni Kínától való függőségét. Donald Trump elnök második hivatali ciklusában gyors ütemben kívánja bővíteni az amerikai bányászati ágazatot, és számos új fém- és ásványianyag-projektet indítana el. A cél hosszú távon az energia- és a nemzetbiztonság megerősítése, így a lítium nemzetbiztonsági prioritássá vált az Egyesült Államokban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nemzetbiztonságbányászatlítiumkitermelés

Donald Trump elnök 2025 januári hivatalba lépése óta felgyorsította az Egyesült Államok ásványkincs, így nyersanyag- és fémiparának bővítését célzó tervek végrehajtását. Ennek része a bányászati tevékenységek iránti nyílt elköteleződés, a kőolaj- és földgáztermelés felfuttatása, valamint az ország feldolgozóipari kapacitásainak fejlesztése, továbbá miként az Origón bemutattuk a kritikus ásványkincsekből nemzeti tartalék felhalmozása, ezáltal a külföldi importtól való függés csökkentése. Emellett az Egyesült Államok számos országra és termékre kivetett vámjai is arra ösztönzik a vállalatokat, hogy amerikai beruházásokba és erőforrásokba fektessenek. Az elmúlt egy évben több előrelépés történt az amerikai lítiumiparban is, és 2026-ra további fejlesztések várhatók egy olyan területen, melynek prosperáló menedzselése nélkül léket kaphatnak az elektromosságra épülő ágazatok. A fehér arany nemzetbiztonsági jelentőségre tesz szert az Egyesült Államokban.

Lítiummező Dél-Amerikában, Chilében – a fehér arany nemzetbiztonsági prioritássá vált az Egyesült Államok számára (illusztráció)
Lítiummező Dél-Amerikában, Chilében – a fehér arany nemzetbiztonsági prioritássá vált az Egyesült Államok számára (illusztráció)
Fotó: Pexels

Lítium kell az elektromosságra épülő iparágakhoz

A lítium jelentőségét az elektrifikációban, azaz a világ villamos energiával való ellátásában, párhuzamosan a fosszilis tüzelőanyagok szerepének mérséklődésével, aligha kell részletesen bemutatni, a kérdéssel számos alkalommal foglalkoztunk az Origón is. Az is kijelenthető, hogy a lítium iránti globális kereslet gyorsan növekszik, elsősorban az elektromos járművek (angol rövidítéssel: EV-k) és a nagyléptékű energiatároló rendszerek terjedése miatt. A globális piacelemző vállalat, a Mordor Intelligence előrejelzése szerint 

a lítiumpiac mérete 2025-ben mintegy 0,85 millió tonna lítium-karbonát-egyenérték (LCE) volt, és 2030-ra elérheti a 2,08 millió tonnát. Ez 2025 és 2030 között éves szinten átlagosan 19,57 százalékos növekedési ütemet jelent.

2022 óta lítium-túlkínálat alakult ki a piacon, miután a termelők jelentős beruházásokat hajtottak végre a várható keresletnövekedésre számítva. Ugyanakkor a kereslet némileg a vártak alatt maradt, mert az elektromos járművek elterjedése több régióban lassabb ütemben haladt a korábban vártnál. A megújuló energiák gyorsabb kiépítése, az energiatároló rendszerekbe irányuló növekvő befektetések, valamint az EV-piac folyamatos bővülése azonban a következő évtizedekben jelentős keresletnövekedést vetít előre. A várakozások szerint a lítium iránti igény idővel meghaladja majd a kínálatot összegzi az Oilprice elemzése.

Erre pedig a Trump-kormányzat az elnök törekvéseivel összhangban tudatosan készül. Tavaly októberben az amerikai Energiaügyi Minisztérium 5 százalékos részesedést szerzett a Lithium Americas-ban (LAC), valamint külön 5 százalékos tulajdonrészt a vállalat Thacker Pass-i vegyesvállalatában, amelyet a General Motorsszal közösen működtet. 

A nevadai Thacker Pass projekt várhatóan a nyugati félteke legnagyobb lítiumforrása lesz. A lépés célja az Egyesült Államok egyetlen hazai lítium-karbonát-forrásának elindításának megerősítése volt.

Az energiaügyi miniszter, Chris Wright nem meglepő módon a kormányzati pozíciószerzés kapcsán így fogalmazott: „Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok a világ legnagyobb lelőhelyei közé tartozó készletekkel rendelkezik, a globális lítiumkínálat kevesebb mint 1 százalékát állítja elő. Trump elnök határozott vezetésének köszönhetően az amerikai lítiumtermelés robbanásszerűen növekedni fog.” Wright hozzátette: „A megállapodás segít csökkenteni a kritikus ásványok terén fennálló függőségünket külföldi ellenfeleinktől azzal, hogy megerősíti a hazai ellátási láncokat, és biztosítja az amerikai adófizetők pénzének felelősebb felhasználását. Trump elnök mindkettőt megígérte, és teljesíti is.”

Ezek a washingtoni törekvések arra mutatnak, hogy a jövőben a jelenlegi szerepéhez képest mérséklődhet a híres dél-amerikai „lítiumháromszög” és az azt alkotó három állam lítiumpiaci jelentősége (részletekért ezt a cikket ajánljuk az Origón). Érdemes megemlíteni azt is, hogy a világ más pontjain is törekednek a lítiummal való önellátásra vagy legalábbis annak irányába, így például az európai elektromosautó-ipar a Rio Tinto szerbiai lítiumbányájának következő években való beindításába vetheti reményét.

A Lithium Americas leányvállalatához tartozó nevadai lítiumlelőhely fejlesztési területről 2025 márciusában készített felvétel:

A lítiumkitermelés mellett a technnológia is szintet ugrik

Az Egyesült Államok jelentős lítiumkészletekkel rendelkezik, elsősorban hatalmas föld alatti sós vízkészletek formájában Dél-Arkansasban és Kelet-Texasban. Ezeknek a készleteknek a hagyományos technológiákkal történő kitermelése azonban rendkívül energiaigényes és környezetkárosító lenne, ami eddig több vállalatot is eltántorított a hazai lítiumbányászati beruházásoktól. Eközben kutatók új, hatékonyabb megoldásokat keresnek az amerikai lítiumkészletek hasznosítására.

Az MIT-hez kötődő Lithios startup az úgynevezett „fejlett lítiumkinyerési technológia” alkalmazását vizsgálja. Ez az eljárás elektromos áram segítségével olyan reakciót indít el elektródaanyagokkal, amelyek megkötik a lítiumot a sós vízből, miközben a többi szennyező anyag visszamarad. A Lithios szerint módszerük szelektívebb és hatékonyabb a hagyományos technikáknál, ráadásul kevesebb energiát igényel.

A vállalat június óta egy kísérleti projektet működtet, amely sós vízből von ki lítiumot, és a rendszert várhatóan egy arkansasi kereskedelmi partner is tesztelni fogja.

A Lithios 2026-ban egy nagyobb rendszer üzembe helyezését tervezi, amely 

  • évente 10-100 tonna lítium-karbonát előállítására képes, 
  • hosszabb távon pedig évi 25 ezer tonnás termelést céloz meg. 

Jelenleg az Egyesült Államok éves lítiumtermelése nagyjából 5 ezer tonna.

Decemberben a Trump-adminisztráció bejelentette, hogy további „történelmi megállapodásokat” kíván kötni a hazai bányászati ágazattal a nemzetvédelem és a csúcstechnológiai ipar számára kulcsfontosságú ásványok termelésének növelése érdekében. A kormány tavaly a Lithium Americas mellett részesedést szerzett az MP Materials és a Trilogy Metals vállalatokban is, és további partnerségek megkötése várható.

Jarrod Agen, a Fehér Ház energetikai ügyekkel foglalkozó tanácsának ügyvezető igazgatója szerint 

az a célunk, hogy az Egyesült Államok ne legyen kiszolgáltatva semmilyen ellenfélnek vagy külföldi szereplőnek, hanem saját kezében tartsa sorsát az ellátási láncok és a kritikus ásványok terén. 

A várakozások szerint az amerikai lítiumbányászat a következő évtizedekben gyors növekedésnek indul, köszönhetően a kormányzati támogatásoknak, amelyek a hazai fém- és ásványianyag-termelés és -feldolgozás bővítését célozzák. Ezt a fejlődést tovább erősíthetik a lítiumkinyerési technológiák terén elért újítások, amelyek alapvetően alakíthatják át az ágazat működését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!