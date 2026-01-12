Nemzetbiztonsági prioritássá vált a fehér arany az Egyesült Államokban

Donald Trump elnök 2025 januári hivatalba lépése óta felgyorsította az Egyesült Államok ásványkincs, így nyersanyag- és fémiparának bővítését célzó tervek végrehajtását. Ennek része a bányászati tevékenységek iránti nyílt elköteleződés, a kőolaj- és földgáztermelés felfuttatása, valamint az ország feldolgozóipari kapacitásainak fejlesztése, továbbá – miként az Origón bemutattuk – a kritikus ásványkincsekből nemzeti tartalék felhalmozása, ezáltal a külföldi importtól való függés csökkentése. Emellett az Egyesült Államok számos országra és termékre kivetett vámjai is arra ösztönzik a vállalatokat, hogy amerikai beruházásokba és erőforrásokba fektessenek. Az elmúlt egy évben több előrelépés történt az amerikai lítiumiparban is, és 2026-ra további fejlesztések várhatók egy olyan területen, melynek prosperáló menedzselése nélkül léket kaphatnak az elektromosságra épülő ágazatok. A fehér arany nemzetbiztonsági jelentőségre tesz szert az Egyesült Államokban.
Lítium kell az elektromosságra épülő iparágakhoz
A lítium jelentőségét az elektrifikációban, azaz a világ villamos energiával való ellátásában, párhuzamosan a fosszilis tüzelőanyagok szerepének mérséklődésével, aligha kell részletesen bemutatni, a kérdéssel számos alkalommal foglalkoztunk az Origón is. Az is kijelenthető, hogy a lítium iránti globális kereslet gyorsan növekszik, elsősorban az elektromos járművek (angol rövidítéssel: EV-k) és a nagyléptékű energiatároló rendszerek terjedése miatt. A globális piacelemző vállalat, a Mordor Intelligence előrejelzése szerint
a lítiumpiac mérete 2025-ben mintegy 0,85 millió tonna lítium-karbonát-egyenérték (LCE) volt, és 2030-ra elérheti a 2,08 millió tonnát. Ez 2025 és 2030 között éves szinten átlagosan 19,57 százalékos növekedési ütemet jelent.
2022 óta lítium-túlkínálat alakult ki a piacon, miután a termelők jelentős beruházásokat hajtottak végre a várható keresletnövekedésre számítva. Ugyanakkor a kereslet némileg a vártak alatt maradt, mert az elektromos járművek elterjedése több régióban lassabb ütemben haladt a korábban vártnál. A megújuló energiák gyorsabb kiépítése, az energiatároló rendszerekbe irányuló növekvő befektetések, valamint az EV-piac folyamatos bővülése azonban a következő évtizedekben jelentős keresletnövekedést vetít előre. A várakozások szerint a lítium iránti igény idővel meghaladja majd a kínálatot – összegzi az Oilprice elemzése.
Erre pedig a Trump-kormányzat az elnök törekvéseivel összhangban tudatosan készül. Tavaly októberben az amerikai Energiaügyi Minisztérium 5 százalékos részesedést szerzett a Lithium Americas-ban (LAC), valamint külön 5 százalékos tulajdonrészt a vállalat Thacker Pass-i vegyesvállalatában, amelyet a General Motorsszal közösen működtet.
A nevadai Thacker Pass projekt várhatóan a nyugati félteke legnagyobb lítiumforrása lesz. A lépés célja az Egyesült Államok egyetlen hazai lítium-karbonát-forrásának elindításának megerősítése volt.
Az energiaügyi miniszter, Chris Wright – nem meglepő módon – a kormányzati pozíciószerzés kapcsán így fogalmazott: „Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok a világ legnagyobb lelőhelyei közé tartozó készletekkel rendelkezik, a globális lítiumkínálat kevesebb mint 1 százalékát állítja elő. Trump elnök határozott vezetésének köszönhetően az amerikai lítiumtermelés robbanásszerűen növekedni fog.” Wright hozzátette: „A megállapodás segít csökkenteni a kritikus ásványok terén fennálló függőségünket külföldi ellenfeleinktől azzal, hogy megerősíti a hazai ellátási láncokat, és biztosítja az amerikai adófizetők pénzének felelősebb felhasználását. Trump elnök mindkettőt megígérte, és teljesíti is.”
Ezek a washingtoni törekvések arra mutatnak, hogy a jövőben a jelenlegi szerepéhez képest mérséklődhet a híres dél-amerikai „lítiumháromszög” és az azt alkotó három állam lítiumpiaci jelentősége (részletekért ezt a cikket ajánljuk az Origón). Érdemes megemlíteni azt is, hogy a világ más pontjain is törekednek a lítiummal való önellátásra vagy legalábbis annak irányába, így például az európai elektromosautó-ipar a Rio Tinto szerbiai lítiumbányájának következő években való beindításába vetheti reményét.
A Lithium Americas leányvállalatához tartozó nevadai lítiumlelőhely fejlesztési területről 2025 márciusában készített felvétel:
A lítiumkitermelés mellett a technnológia is szintet ugrik
Az Egyesült Államok jelentős lítiumkészletekkel rendelkezik, elsősorban hatalmas föld alatti sós vízkészletek formájában Dél-Arkansasban és Kelet-Texasban. Ezeknek a készleteknek a hagyományos technológiákkal történő kitermelése azonban rendkívül energiaigényes és környezetkárosító lenne, ami eddig több vállalatot is eltántorított a hazai lítiumbányászati beruházásoktól. Eközben kutatók új, hatékonyabb megoldásokat keresnek az amerikai lítiumkészletek hasznosítására.
Az MIT-hez kötődő Lithios startup az úgynevezett „fejlett lítiumkinyerési technológia” alkalmazását vizsgálja. Ez az eljárás elektromos áram segítségével olyan reakciót indít el elektródaanyagokkal, amelyek megkötik a lítiumot a sós vízből, miközben a többi szennyező anyag visszamarad. A Lithios szerint módszerük szelektívebb és hatékonyabb a hagyományos technikáknál, ráadásul kevesebb energiát igényel.
A vállalat június óta egy kísérleti projektet működtet, amely sós vízből von ki lítiumot, és a rendszert várhatóan egy arkansasi kereskedelmi partner is tesztelni fogja.
A Lithios 2026-ban egy nagyobb rendszer üzembe helyezését tervezi, amely
- évente 10-100 tonna lítium-karbonát előállítására képes,
- hosszabb távon pedig évi 25 ezer tonnás termelést céloz meg.
Jelenleg az Egyesült Államok éves lítiumtermelése nagyjából 5 ezer tonna.
Decemberben a Trump-adminisztráció bejelentette, hogy további „történelmi megállapodásokat” kíván kötni a hazai bányászati ágazattal a nemzetvédelem és a csúcstechnológiai ipar számára kulcsfontosságú ásványok termelésének növelése érdekében. A kormány tavaly a Lithium Americas mellett részesedést szerzett az MP Materials és a Trilogy Metals vállalatokban is, és további partnerségek megkötése várható.
Jarrod Agen, a Fehér Ház energetikai ügyekkel foglalkozó tanácsának ügyvezető igazgatója szerint
az a célunk, hogy az Egyesült Államok ne legyen kiszolgáltatva semmilyen ellenfélnek vagy külföldi szereplőnek, hanem saját kezében tartsa sorsát az ellátási láncok és a kritikus ásványok terén.
A várakozások szerint az amerikai lítiumbányászat a következő évtizedekben gyors növekedésnek indul, köszönhetően a kormányzati támogatásoknak, amelyek a hazai fém- és ásványianyag-termelés és -feldolgozás bővítését célozzák. Ezt a fejlődést tovább erősíthetik a lítiumkinyerési technológiák terén elért újítások, amelyek alapvetően alakíthatják át az ágazat működését.