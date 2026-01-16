Saját márkás luxustornyokat építenek a prémium autómárkák – ezért vágynak azokba a gazdagok

Érdekes, kissé talán aggasztó kettősséget látni az autóiparban, főként Európában: miközben az annak alapkövét jelentő német autóipar komoly nehézségekkel küzd, s a korábban 2035-ra tervezett tiltása a belső égésű motorral szerelt járművek gyártásának is lényegében feloldódott az elmúlt hónapokban, miként a megírtuk, a luxusautók piaca a várakozások szerint folytatja évek óta tartó felívelését. A luxusautó-márkák az elmúlt évtizedben pedig nem csak eladásaikkal, hanem látványos, nagy értékű ingatlanfejlesztéseikkel hívták fel magukra a figyelmet. Ezeket mutatjuk be a BBC riportjának felhasználásával.
Hírességek és dollármilliók: ez a saját márkás luxusingatlanok piaca
Bár a „saját márkás” jelzést elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemből ismerjük, talán mégsem tévedés annak kontextusában is beszélni erről, hogy prémium autómárkák építenek szerte a világon luxusingatlanokat. Például Dubaj szívében, az Egyesült Arab Emírségekben a Bugatti éppen első lakótoronyházát építi. A legolcsóbb lakások ára 5,2 millió dollárról (kb. 1,7 milliárd forint) indul. A Bugatti egy gyorsan növekvő, a rendkívül tehetős vásárlókat célzó piacra lép be: a márkázott luxusrezidenciák szegmensébe. A Bugatti neve eddig elsősorban a brutális teljesítményű, elképesztően drága szupersportautókkal forrt össze. Most azonban a francia luxusmárka egy egészen más versenybe száll be a városok látképének versenyébe is beszállt.
A Bugatti 42 emeletes dubaji tornyát a helyi Binghatti Properties ingatlanfejlesztővel közösen építi.
A Bugatti Residences By Binghatti legdrágább penthouse lakásaihoz saját, nagyméretű autóliftek tartoznak, így a tulajdonosok szó szerint a lakásukban parkolhatják le autóikat.
A fejlesztés várhatóan idén, 2026-ban befejeződik.
A Bugatti-projekt vásárlói között olyan világsztárok is szerepelnek, mint Neymar Jr. világhírű brazil futballista és Andrea Bocelli operaénekes. BinGhatti szerint Neymar állítólag 54 millió dollárt fizetett az egyik penthouse-ért.
A Bugatti nem az egyetlen, szegmensében prémium minőséget képviselő márka, amely beszállt ebbe az üzletben. Más autógyártók, például a Porsche és az Aston Martin is fejlesztenek luxusingatlanokat. Ezek az épületek jellemzően látványos, teljesen berendezett lakásokat kínálnak, ahol a márkanév vagy a logó feltűnően és gyakran jelenik meg. A szektorba más luxusmárkák is beléptek, például a svájci óragyártó Jacob & Co, valamint az olasz divatházak, a Fendi és a Missoni.
Sok autó- vagy órarajongó számára nem pusztán a jármű vagy az időmérő birtoklása a fontos, hanem az is, hogy a márkát a mindennapi életükben, az otthonukon keresztül is megélhessék
– mondja Muhammed BinGhatti, a Binghatti Properties elnöke.
Növekszik a márkákhoz köthető luxusingatlanok iránti kereslet
A márkázott , általában prémium színvonalú ingatlanok iránti globális kereslet az elmúlt két évben jelentősen felgyorsult – derül ki a globális, Magyarországon is jelen lévő Knight Frank ingatlan-tanácsadó cég jelentéséből. Míg
- 2011-ben világszerte 169 ilyen projekt létezett,
- ma már 611, és
- az előrejelzések szerint 2030-ra számuk elérheti az 1 019-et.
Jelenleg az Egyesült Államokban található a legtöbb márkázott lakóépület, elsősorban Miami és New York felhőkarcolókkal teli városképeiben. A Knight Frank szerint azonban régióként a Közel-Kelet – a második helyen – mutatja a leggyorsabb növekedést, amit főként az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia dinamikus piacbővülése hajt.
„A márkázott rezidenciák elsősorban azokat vonzzák, akik rendkívül lojálisak egy-egy márkához, vagyis olyan embereket, akik szó szerint együtt akarnak élni és lélegezni az adott márkával” – mondja Faisal Durrani, a Knight Frank Közel-Keletért felelős kutatási vezetője. Durrani hozzáteszi: az alacsony adóterhelésű Dubajban a márkázott lakások gyakran olcsóbbak, mint a világ más nagyvárosaiban. Szerinte az árak, bár abszolút értéken persze nem alacsonyak, de összehasonlításban nézve „rendkívül kedvezőek New Yorkhoz vagy Londonhoz képest”.
Egy másik, a Savills ingatlanpiaci cég által készített jelentés szerint városi bontásban ma már Dubaj vezeti a listát a fejlesztés alatt álló márkázott lakóprojektek számát tekintve. Ezt a tendencia folyamatosan erősíti, hogy egyre több vagyonos ember költözik a városba, és vásárol ott luxusingatlant.
Szállodaláncok után érkeznek a piacra a luxusmárkák
A márkázott rezidenciák piacát korábban elsősorban olyan szállodaláncok uralták, mint a Four Seasons vagy a Ritz-Carlton, ám a nem szállodai luxusmárkák egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az új fejlesztésekből:
- a Porsche Design Tower Miamiban 2017-ben nyílt meg,
- az Aston Martin Residences Miami tavaly tavasszal nyílt meg, míg
- a Jacob & Co a mesterséges Al Marjan-szigeten épülő projektje 2027-re készül el.
Ezeknek a cégeknek az ingatlanfejlesztés új, viszonylag alacsony kockázatú bevételi forrást jelent: az építkezést fejlesztőpartnerek végzik, a vásárlók pedig prémium árat fizetnek a márkára jellemző dizájnért és exkluzivitásért. Az imént idézett BinGhatti szerint a márkázott lakások jellemzően 30-40 százalékkal drágábbak, mint a hasonló, de nem márkázott luxusingatlanok.
Számos új projekt privát klubokat, wellnesslétesítményeket és exkluzív szolgáltatásokat kínál – a sofőrszolgálattól és jacht-hozzáféréstől kezdve egészen a magánrepülős partnerségekig. Megjelent egy új kategória is, amely olyan, számos vagyonos ember közös szenvedélyekre épít, mint a gasztronómia, a wellness vagy éppen a hosszú élettartamot kutató tudomány.
Londonban például a készülő Six Senses Residences Bayswater biohacking központot is kap, ahol olyan kezelések lesznek elérhetők, mint a krioterápia, azaz az extrém hidegkezelés, amelyet az energiaszint növelésével és a bőr állapotának javításával reklámoznak. Texasban pedig a Discovery Land Company készülő Austin Surf Club nevű lakóprojektje egy hatalmas, mesterséges szörflagúna köré épül.
A társadalmi hovatartozásról szólnak a márkázott luxusingatlanok
Üzleti és fogyasztás pszichológiával foglalkozó szakértők szerint a luxusmárkázott lakások piacának növekedése a társadalmi státusz jelzésének és az exkluzivitás iránti vágynak erősödését tükrözi.
Giana Eckhardt, a londoni King’s College marketingprofesszora úgy véli, ezek az otthonok az újfajta „társadalmi státuszvalutát” jelentik – hasonlóan egy ritka designer táskához vagy egy hatalmas gyémántgyűrűhöz.
A szupergazdag fogyasztók egyre inkább olyan státuszszimbólumokat keresnek, amelyek nem mindenki számára elérhetők
– mondja Eckhardt, aki szerint a luxusmárkák világosan kommunikálják, hol helyezkedik el valaki a társadalmi hierarchiában. „Az emberek azokat a társadalmi előnyöket akarják, amelyek egy ilyen márkához való tartozással járnak” – tette hozzá.
Az imént már idézett BinGhatti kommentárjában egyetért abban, hogy az exkluzivitás kulcsszerepet játszik a kérdésben: „Az ügyfelek valóban a lehető legmagasabb szintű kizárólagosságot kapják. Minden egyes lakás egyedi, és ez azt az érzést adja, hogy a tulajdonos egy valóban egyedülálló otthont birtokol a világon.”
Ugyanakkor Stuart Duff brit üzletpszichológus arra figyelmeztet: sokak számára a márkázott lakások ötlete ízléstelennek hathat, különösen akkor, ha a márkanév túlzottan hangsúlyosan jelenik meg. „Ha egy márka mindenütt jelen van egy lakóépületen belül, az csökkentheti a ritkaság és az egyediség érzetét, és kérkedés benyomását keltheti, legrosszabb esetben pedig közönségesnek és giccsesnek tűnhet” – hívta fel rá a figyelmet.
A Binghatti tavaly készített videója a Bugatti fejlesztéséről: