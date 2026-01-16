Saját márkás luxustornyokat építenek a prémium autómárkák – ezért vágynak azokba a gazdagok

Érdekes, kissé talán aggasztó kettősséget látni az autóiparban, főként Európában: miközben az annak alapkövét jelentő német autóipar komoly nehézségekkel küzd, s a korábban 2035-ra tervezett tiltása a belső égésű motorral szerelt járművek gyártásának is lényegében feloldódott az elmúlt hónapokban, miként a megírtuk, a luxusautók piaca a várakozások szerint folytatja évek óta tartó felívelését. A luxusautó-márkák az elmúlt évtizedben pedig nem csak eladásaikkal, hanem látványos, nagy értékű ingatlanfejlesztéseikkel hívták fel magukra a figyelmet. Ezeket mutatjuk be a BBC riportjának felhasználásával.

A Bugatti luxusautó-gyártó 2023 májusában mutatta be egy saját márkás, 43 emeletes felhőkarcoló terveit Dubaiban

Hírességek és dollármilliók: ez a saját márkás luxusingatlanok piaca

Bár a „saját márkás” jelzést elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemből ismerjük, talán mégsem tévedés annak kontextusában is beszélni erről, hogy prémium autómárkák építenek szerte a világon luxusingatlanokat. Például Dubaj szívében, az Egyesült Arab Emírségekben a Bugatti éppen első lakótoronyházát építi. A legolcsóbb lakások ára 5,2 millió dollárról (kb. 1,7 milliárd forint) indul. A Bugatti egy gyorsan növekvő, a rendkívül tehetős vásárlókat célzó piacra lép be: a márkázott luxusrezidenciák szegmensébe. A Bugatti neve eddig elsősorban a brutális teljesítményű, elképesztően drága szupersportautókkal forrt össze. Most azonban a francia luxusmárka egy egészen más versenybe száll be a városok látképének versenyébe is beszállt.

A Bugatti 42 emeletes dubaji tornyát a helyi Binghatti Properties ingatlanfejlesztővel közösen építi.

A Bugatti Residences By Binghatti legdrágább penthouse lakásaihoz saját, nagyméretű autóliftek tartoznak, így a tulajdonosok szó szerint a lakásukban parkolhatják le autóikat.

A fejlesztés várhatóan idén, 2026-ban befejeződik.

A Bugatti-projekt vásárlói között olyan világsztárok is szerepelnek, mint Neymar Jr. világhírű brazil futballista és Andrea Bocelli operaénekes. BinGhatti szerint Neymar állítólag 54 millió dollárt fizetett az egyik penthouse-ért.

A Bugatti nem az egyetlen, szegmensében prémium minőséget képviselő márka, amely beszállt ebbe az üzletben. Más autógyártók, például a Porsche és az Aston Martin is fejlesztenek luxusingatlanokat. Ezek az épületek jellemzően látványos, teljesen berendezett lakásokat kínálnak, ahol a márkanév vagy a logó feltűnően és gyakran jelenik meg. A szektorba más luxusmárkák is beléptek, például a svájci óragyártó Jacob & Co, valamint az olasz divatházak, a Fendi és a Missoni.

Sok autó- vagy órarajongó számára nem pusztán a jármű vagy az időmérő birtoklása a fontos, hanem az is, hogy a márkát a mindennapi életükben, az otthonukon keresztül is megélhessék

– mondja Muhammed BinGhatti, a Binghatti Properties elnöke.