Ezt látnia kell!

Trump Nobel-békedíjat kapott

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

Saját márkás luxustornyokat építenek a prémium autómárkák – ezért vágynak azokba a gazdagok

1 órája
Olvasási idő: 14 perc
Luxusautómárkák és luxus lakótornyok: a Bugatti, a Porsche és Aston Martin is felhőkarcolókat épít a világ legnagyobb városaiban, hogy azokkal csábítsák a szupergazdagokat egy gyorsan bővülő piacra: a márkázott luxuslakóházak világába. Az építkezések száma alapján a luxusautókat gyártó márkáknak alighanem megérik ezek a költséges építkezések.
Érdekes, kissé talán aggasztó kettősséget látni az autóiparban, főként Európában: miközben az annak alapkövét jelentő német autóipar komoly nehézségekkel küzd, s a korábban 2035-ra tervezett tiltása a belső égésű motorral szerelt járművek gyártásának is lényegében feloldódott az elmúlt hónapokban, miként a megírtuk, a luxusautók piaca a várakozások szerint folytatja évek óta tartó felívelését. A luxusautó-márkák az elmúlt évtizedben pedig nem csak eladásaikkal, hanem látványos, nagy értékű ingatlanfejlesztéseikkel hívták fel magukra a figyelmet. Ezeket mutatjuk be a BBC riportjának felhasználásával.

A Bugatti luxusautó-gyártó 2023 májusában mutatta be egy saját márkás, 43 emeletes felhőkarcoló terveit Dubaiban
Fotó: Getty Images

Hírességek és dollármilliók: ez a saját márkás luxusingatlanok piaca

Bár a „saját márkás” jelzést elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemből ismerjük, talán mégsem tévedés annak kontextusában is beszélni erről, hogy prémium autómárkák építenek szerte a világon luxusingatlanokat. Például Dubaj szívében, az Egyesült Arab Emírségekben a Bugatti éppen első lakótoronyházát építi. A legolcsóbb lakások ára 5,2 millió dollárról (kb. 1,7 milliárd forint) indul.  A Bugatti egy gyorsan növekvő, a rendkívül tehetős vásárlókat célzó piacra lép be: a márkázott luxusrezidenciák szegmensébe. A Bugatti neve eddig elsősorban a brutális teljesítményű, elképesztően drága szupersportautókkal forrt össze. Most azonban a francia luxusmárka egy egészen más versenybe száll be a városok látképének versenyébe is beszállt.

A Bugatti 42 emeletes dubaji tornyát a helyi Binghatti Properties ingatlanfejlesztővel közösen építi. 

A Bugatti Residences By Binghatti legdrágább penthouse lakásaihoz saját, nagyméretű autóliftek tartoznak, így a tulajdonosok szó szerint a lakásukban parkolhatják le autóikat.

A fejlesztés várhatóan idén, 2026-ban befejeződik.

A Bugatti-projekt vásárlói között olyan világsztárok is szerepelnek, mint Neymar Jr. világhírű brazil futballista és Andrea Bocelli operaénekes. BinGhatti szerint Neymar állítólag 54 millió dollárt fizetett az egyik penthouse-ért.

A Bugatti nem az egyetlen, szegmensében prémium minőséget képviselő márka, amely beszállt ebbe az üzletben. Más autógyártók, például a Porsche és az Aston Martin is fejlesztenek luxusingatlanokat. Ezek az épületek jellemzően látványos, teljesen berendezett lakásokat kínálnak, ahol a márkanév vagy a logó feltűnően és gyakran jelenik meg. A szektorba más luxusmárkák is beléptek, például a svájci óragyártó Jacob & Co, valamint az olasz divatházak, a Fendi és a Missoni.

Sok autó- vagy órarajongó számára nem pusztán a jármű vagy az időmérő birtoklása a fontos, hanem az is, hogy a márkát a mindennapi életükben, az otthonukon keresztül is megélhessék

– mondja Muhammed BinGhatti, a Binghatti Properties elnöke.

MIAMI, FL - MARCH 18: A general view during the Grand Opening Event of the Porsche Design Tower Miami on March 18, 2017 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images for Porsche Design)
A Porsche Design Tower Miami nevű luxus toronyház Florida államban, az Egyesült Államokban
Fotó: Getty Images

Növekszik a márkákhoz köthető luxusingatlanok iránti kereslet

A márkázott , általában prémium színvonalú ingatlanok iránti globális kereslet az elmúlt két évben jelentősen felgyorsult – derül ki a globális, Magyarországon is jelen lévő Knight Frank ingatlan-tanácsadó cég jelentéséből. Míg 

  • 2011-ben világszerte 169 ilyen projekt létezett, 
  • ma már 611, és 
  • az előrejelzések szerint 2030-ra számuk elérheti az 1 019-et.

Jelenleg az Egyesült Államokban található a legtöbb márkázott lakóépület, elsősorban Miami és New York felhőkarcolókkal teli városképeiben. A Knight Frank szerint azonban régióként a Közel-Kelet – a második helyen – mutatja a leggyorsabb növekedést, amit főként az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia dinamikus piacbővülése hajt.

„A márkázott rezidenciák elsősorban azokat vonzzák, akik rendkívül lojálisak egy-egy márkához, vagyis olyan embereket, akik szó szerint együtt akarnak élni és lélegezni az adott márkával” – mondja Faisal Durrani, a Knight Frank Közel-Keletért felelős kutatási vezetője. Durrani hozzáteszi: az alacsony adóterhelésű Dubajban a márkázott lakások gyakran olcsóbbak, mint a világ más nagyvárosaiban. Szerinte az árak, bár abszolút értéken persze nem alacsonyak, de összehasonlításban nézve „rendkívül kedvezőek New Yorkhoz vagy Londonhoz képest”.

Egy másik, a Savills ingatlanpiaci cég által készített jelentés szerint városi bontásban ma már Dubaj vezeti a listát a fejlesztés alatt álló márkázott lakóprojektek számát tekintve. Ezt a tendencia folyamatosan erősíti, hogy egyre több vagyonos ember költözik a városba, és vásárol ott luxusingatlant.

Az Aston Martin luxus lakóépületének egy részlete egy 2023-as felvételen
Fotó: Wikipedia Commons

Szállodaláncok után érkeznek a piacra a luxusmárkák

A márkázott rezidenciák piacát korábban elsősorban olyan szállodaláncok uralták, mint a Four Seasons vagy a Ritz-Carlton, ám a nem szállodai luxusmárkák egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az új fejlesztésekből:

  • a Porsche Design Tower Miamiban 2017-ben nyílt meg, 
  • az Aston Martin Residences Miami tavaly tavasszal nyílt meg, míg 
  • a Jacob & Co a mesterséges Al Marjan-szigeten épülő projektje 2027-re készül el.

Ezeknek a cégeknek az ingatlanfejlesztés új, viszonylag alacsony kockázatú bevételi forrást jelent: az építkezést fejlesztőpartnerek végzik, a vásárlók pedig prémium árat fizetnek a márkára jellemző dizájnért és exkluzivitásért. Az imént idézett BinGhatti szerint a márkázott lakások jellemzően 30-40 százalékkal drágábbak, mint a hasonló, de nem márkázott luxusingatlanok.

Számos új projekt privát klubokat, wellnesslétesítményeket és exkluzív szolgáltatásokat kínál – a sofőrszolgálattól és jacht-hozzáféréstől kezdve egészen a magánrepülős partnerségekig. Megjelent egy új kategória is, amely olyan, számos vagyonos ember közös szenvedélyekre épít, mint a gasztronómia, a wellness vagy éppen a hosszú élettartamot kutató tudomány.

Londonban például a készülő Six Senses Residences Bayswater biohacking központot is kap, ahol olyan kezelések lesznek elérhetők, mint a krioterápia, azaz az extrém hidegkezelés, amelyet az energiaszint növelésével és a bőr állapotának javításával reklámoznak. Texasban pedig a Discovery Land Company készülő Austin Surf Club nevű lakóprojektje egy hatalmas, mesterséges szörflagúna köré épül.

May 29, 2023: Renowned luxury car manufacturer Bugatti has unveiled designs for a magnificent 42-storey skyscraper in Dubai...The Bugatti Residences, a joint venture with Dubai-developer Binghatti, will mark the car manufacturer's first venture into residential buildings, adding a new dimension to their brand...Following in the footsteps of other luxury car brands, such as Bentley and Aston Martin, who have ventured into the realm of real estate, Bugatti's entrance into the market signals a growing trend in the industry. Bentley, for example, has crafted an impressive 61-storey skyscraper in Miami Beach, while Aston Martin's Automotive Galleries and Lairs service introduced an exquisite angular black home in New York back in 2019...Located in the esteemed Business Bay area of Dubai, the 42-storey skyscraper will captivate onlookers with its sinuous form adorned with balconies on each level. The building will house a total of 171 apartments, affectionately referred to as Riviera Mansions by the developer, as well as 11 breathtaking penthouses known as Sky Mansion Penthouses...The developer explains that the building's design and interiors draw inspiration from Bugatti's rich heritage. Since its establishment in 1909, the luxury car brand has been synonymous with unwavering commitment to excellence. Bugatti expressed excitement about the collaboration, stating, ''Known for their unwavering and uncompromising commitment towards excellence, Bugatti and Binghatti â€“ two visionary brands â€“ have unveiled their first collaboration: a ground-breaking real estate development in the heart of Dubai.''..This extraordinary partnership seeks to epitomise the synergies between these two revered brands, showcasing unparalleled excellence. The project centers around a meticulously designed structure featuring a distinctive facade that complements the intricately designed interiors, dr.
A Bugatti fejlesztéséről kiadott látványtervek egyike
Fotó: Getty Images

A társadalmi hovatartozásról szólnak a márkázott luxusingatlanok

Üzleti és fogyasztás pszichológiával foglalkozó szakértők szerint a luxusmárkázott lakások piacának növekedése a társadalmi státusz jelzésének és az exkluzivitás iránti vágynak erősödését tükrözi.

Giana Eckhardt, a londoni King’s College marketingprofesszora úgy véli, ezek az otthonok az újfajta „társadalmi státuszvalutát” jelentik – hasonlóan egy ritka designer táskához vagy egy hatalmas gyémántgyűrűhöz.

A szupergazdag fogyasztók egyre inkább olyan státuszszimbólumokat keresnek, amelyek nem mindenki számára elérhetők

– mondja Eckhardt, aki szerint a luxusmárkák világosan kommunikálják, hol helyezkedik el valaki a társadalmi hierarchiában. „Az emberek azokat a társadalmi előnyöket akarják, amelyek egy ilyen márkához való tartozással járnak” – tette hozzá.

Az imént már idézett BinGhatti kommentárjában egyetért abban, hogy az exkluzivitás kulcsszerepet játszik a kérdésben: „Az ügyfelek valóban a lehető legmagasabb szintű kizárólagosságot kapják. Minden egyes lakás egyedi, és ez azt az érzést adja, hogy a tulajdonos egy valóban egyedülálló otthont birtokol a világon.”

Ugyanakkor Stuart Duff brit üzletpszichológus arra figyelmeztet: sokak számára a márkázott lakások ötlete ízléstelennek hathat, különösen akkor, ha a márkanév túlzottan hangsúlyosan jelenik meg. „Ha egy márka mindenütt jelen van egy lakóépületen belül, az csökkentheti a ritkaság és az egyediség érzetét, és kérkedés benyomását keltheti, legrosszabb esetben pedig közönségesnek és giccsesnek tűnhet” – hívta fel rá a figyelmet.

A Binghatti tavaly készített videója a Bugatti fejlesztéséről:

 

