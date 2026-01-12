Újabb vármegyében jelent meg a félelmetes vírus

A Nógrád vármegyei Szügy településen is megjelent a madárinfluenza, mintegy 6700 egyedet számláló tenyész lúd állományban erősítette meg az állategészségügyi hatóság. A betegség gyanúja az állományban tapasztalható idegrendszeri tünetek és a megemelkedett elhullás miatt merült fel. Az érintett állományból vett mintákból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a vírus H5N1, vagyis a madárinfluenza egyik altípusát mutatta ki.

A madárinfluenza vírussal érintett állomány felszámolása folyamatban van – Fotó: Németh András Péter

Az állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van. A hatóság a gazdaság körül kijelölte a 3 km sugarú védő- és a 10 km sugarú megfigyelési körzeteket is.

A Nébih ismét felhívta az állattartók figyelmét, hogy a madárinfluenza vírusa bárhol, az ország betegség szempontjából kevésbé kockázatos, kis baromfisűrűségű területein is megjelenhet. Éppen ezért a legfontosabb a baromfik és a vadon élő madarak közvetlen és közvetett úton történő találkozási lehetőségének minimálisra csökkentése, mely a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartásával érhető el.

A Nébih január hatodikán számolt be arról, hogy ismét felütötte fejét Magyarországon a madárinfluenza. Akkor, Csongrád-Csanád vármegyében két hízó pulyka tartó gazdaságban igazolták a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Szentes településen található, 4800 és 18 800 egyedet számláló hízó pulyka állományokban az állategészségügyi hatóság megerősítette a betegséget. A madárinfluenza gyanúja az állományokban tapasztalható megemelkedett elhullás miatt merült fel. Az érintett állományokból vett mintákból a Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát mutatta ki.

Az Origo korábban megírta, hogy Indiai kutatók figyelmeztetnek, hogy a madárinfluenza vírus komoly veszélyt jelenthet, ha tartósan képessé válik az emberről emberre terjedésre. A H5N1 esetében a gyors felismerés és az azonnali beavatkozás kulcsfontosságú lehet.