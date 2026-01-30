Ismét tarol a rettegett vírus Magyarországon, brutális károkat okoz

Az év elején újra megjelent a H5N1 altípusú vírus Magyarországon, amely azóta is folyamatosan jelen van, és újabb vármegyékben okoz jelentős károkat a baromfiágazatban. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) több helyszínen is megerősítette a magas fertőzőképességű (patogenitású) madárinfluenza H5N1 altípusú vírus jelenlétét, ami miatt sorra számolják fel az érintett állományokat és vezetik be a járványügyi intézkedéseket

Letarolja a magyar vidéket a madárinfluenza. Fotó: Niphon Subsri / Shutterstock

A fertőzés egyik legutóbbi megjelenési helyéről pénteken számolt be a Nébih. A közlemény szerint, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egy májhasznú lúd telepen igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Tiszaföldváron, mintegy 17 660 egyedet számláló májhasznú lúd állományban erősítette meg a Nébih laboratóriuma a vírus jelenlétét.

Megállíthatatlanul terjed a madárinfluenza

Korábban Csongrád-Csanád vármegye Szentes településén két hízópulykatartó telepen mutatták ki a vírust. Az egyik gazdaságban 4800, a másikban pedig 18 800 egyedből álló állomány volt érintett, így összesen több mint 23 ezer pulykát kellett felszámolni. A gyanút a megemelkedett elhullás vetette fel, a hatóság pedig azonnal kijelölte a védő- és megfigyelési körzeteket. Nem sokkal korábban Nógrád vármegyében is megjelent a betegség, ahol Szügy településen egy tenyészlúdtartó telepen igazolták a vírus jelenlétét.

Az érintett állomány körülbelül 6700 egyedet számlált, és itt idegrendszeri tünetek, valamint fokozott elhullás miatt vált szükségessé a vizsgálat.

Az állomány felszámolása folyamatban van, a hatóság itt is elrendelte a szükséges korlátozásokat.

A járvány Békés vármegyét sem kímélte, ahol két külön telepen is igazolták a fertőzést. Békésszentandráson egy tenyészpulyka-előnevelő gazdaságban 7600 egyed, míg Orosházán egy májhasznú ludakat tartó telepen 5500 egyed volt érintett. Mindkét esetben megemelkedett elhullás jelentkezett, a pulykatelepen ezenfelül bágyadtságot és idegrendszeri tüneteket is tapasztaltak. Összesen tehát 13 100 állat került veszélybe ebben a vármegyében.