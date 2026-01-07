Kifosztották a boltokat Maduro melegítőjéért, a Google majd belerokkan a rengeteg keresésbe

Donald Trump amerikai elnök saját közösségi hálózatán, a Truth Social oldalon osztotta meg január 3-án azt a fényképet, mely a venezuelai elnök elfogását követően készült. A felhasználók nagyon rövid idő alatt azonosították, hogy pontosan milyen öltözéket visel Nicolás Maduro, melynek eladásai azonnal az egekbe emelkedtek. Maduro akaratán kívül vált a Nike Tech márka egyik öltözékének „nagykövetévé”.

A Maduro által a fotón viselt Nike Tech öltözék forgalma megugrott január 3-a után

Fotó: AFP

Több tízezer forintba kerülő szett eladását pörgette fel Maduro

A Maduro által a fotón viselt szürke Nike Tech polár melegítő a hozzá illő cipzáras kapucnis pulóverrel és a passzoló szabadidőnadrággal általában 240-270 dollárba kerül, kereskedőtől és a változattól függően (kb. 80 000 - 90 000 forint. A Windrunner polár kabát önállóan némileg olcsóbban, 140 dollárért (kb. 46 000 forint) megszerezhető. Már ha egyáltalán lehet azokból kapni.

A ruházati termékek ugyanis mostanra számos kereskedőnél hiánycikké váltak, vagy csak bizonyos méretekben és színváltozatokban maradtak elérhetők.

A termékeket többen vélhetően a haszonszerzés céljával vették meg, ugyanis online egyes piactereken a szetteket most a kereskedői ár többszöröséért árulják.

S bár kézenfekvőnek tűnik arra gondolni, hogy a Nike Tech ruházati termékei féként Dél-Amerikában kelendők, a beszámolók szerint az Egyesült Államokban működő online webáruházban is készlethiány alakult ki a termékből.

Rengeteg keresés érkezett a ruházati márkára

Ennek tükrében nem meglepő, hogy a Google Trends adatai szerint megugrott a „Nike Tech” kifejezésre végzett keresések szám a január 3-án Maduróról megjelent fotót követően. Az athleisure ruházati termékvonalról szóló online beszélgetések az X-en (korábban Twitter) is drámai mértékben felerősödtek – közölte a PeakMetrics elemzőplatform a Business Insider érdeklődésére.

A cég adatai szerint január 3. és 5. között naponta több mint 5000 X-bejegyzésben említették a Nike Techet. Ez jelentős növekedés a november 1. és december 31. közötti időszakhoz képest, amikor átlagosan napi 325 poszt szólt róla.

A TikTokon a felhasználók mesterséges intelligenciával generált változatokat tettek közzé a fotóról, és kifigurázták a választott öltözéket. Egyesek viccelődve azt írták, hogy ez egy új Nike-kampány, mások pedig külön posztokban részletezték a teljes szett árát – beleértve a Maduro által a fotón viselt sötétített szemmaszkot és a fülvédőt is.