Hirtelen jött bejelentés a bankvilágban: ügyfelek tízezreit érinti

2026. február 28. napján a Polgári Bank ügyfelei MagNet Bank ügyfelekké válnak. Ez feladatot jelent az ügyfeleknek is, bankszünnapra és bankkártyáik cseréjére kell készülniük. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. több lépcsőben megszerezte a Polgári Bank Zrt. részvényeinek 100 százalékát, az ügylet a Magyar Nemzeti Bank határozatban kiadott hozzájárulását bírja, így a Polgári Bank a MagNet Bank 100%-os tulajdonában álló leányvállalatává vált. Az előzményekről az Origón is beszámoltunk.

A MagNet Bank leányvállalatává válik a Polgári Bank (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

MagNet Bank és Polgári Bank: így kell készülniük az ügyfeleknek a frigyre

A közzétett tájékoztatás szerint a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, állományátruházási megállapodás alapján 2026. február 28-i dátummal a MagNet Bankra kerül átruházásra a Polgári Bank hitel/kölcsönszerződés állománya, valamint a betétállomány és pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés állománya.

Mindez azt jelenti tehát, hogy az érintett szerződések tekintetében 2026. február 28. napjától a MagNet Bank lép a Polgári Bank helyébe.

Ez az ügyfelek szempontjából azt jelenti, hogy kölcsönszerződések esetén a kölcsönszerződések átruházásának fordulónapjától, azaz 2026.02.28. napjától kezdve a szerződésekbe hitelezőként a MagNet Bank Zrt. lép be, és ettől a naptól kezdve a hitelfelvevő a MagNet Bank Zrt. ügyfelévé válik, kölcsönszerződését a MagNet Bank Zrt. fogja kezelni.

Fizetési számla (bankszámla) esetén, az állományátruházást követően a MagNet Bank lesz a számlavezető bank. A nankszámlaszáma nem változik, a számlavezetési díj és az egyes fizetési megbízások kondíciói az átvételt követően változatlanok vagy kedvezőbbek lesznek.

Az ügyfeleknek arra is készülniük kell, hogy az Electra Internet Banking, valamint az Electra ügyfélprogram szolgáltatás megszűnik, helyébe a MagNet NetBank szolgáltatás lép.

A meglévő szerződések kamatai, díjai, költségei az ügyfelek számára kedvezőtlenül nem változnak.

Bankszünnapot hoz az egyesülés

Nem meglepő, hogy a pénzintézetek fúziója kapcsán 2026. február 28. napja környékén előre láthatóan mindkét bank bankszünnapo(ka)t tart.

Ebben az időpontban várhatóan nem minden banki szolgáltatás lesz folyamatosan elérhető. A bankszünnapokról, az ideiglenesen nem elérhető szolgáltatásokról megfelelő időben tájékoztatást adnak a pénzintézetek.

2026. február 28-ig a Polgári Bank ügyfélszolgálatai (Polgári Bank bankfiókok), valamint az elektronikus csatornák (Electra Internet Banking, Electra ügyfélprogram) változatlanul az ügyfelek rendelkezésére állnak. Az ügyfélszámlák átadásáig és az azt követő bankszünnapon a MagNet Bank elérhetőségein a Polgári Bankkal fennálló szerződéssel kapcsolatos ügyeket még nem tudnak intézni az ügyfelek.