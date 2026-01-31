Lenyűgöző képek – így fog kinézni a Magyar Természettudományi Múzeum új gyűjteményi központja és kiállítóépülete

Az épületkomplexum a természetvédelem, a biodiverzitás és a fenntartható fejlődés első számú magyarországi bemutatóhelye, élmény- és tudományos központja lesz. A kormány döntése alapján a Magyar Természettudományi Múzeum új debreceni Kiállítóépülete és Gyűjteményi Központja Közép-Európa meghatározó kulturális-tudományos közösségi intézménye, valamint Európa legmodernebb és egyik legnagyobb természettudományi kiállító- és kutatóhelye lesz.
A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteménye a Kárpát-medence legnagyobb természetrajzi és embertani kollekciója
Benne több mint 11 millió természeti objektum található, köztük 360 ezer faj. Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója így fogalmazott: „A nemzet több mint 100 éve vár arra, hogy saját, önálló Természettudományi Múzeuma legyen, ahol elhelyezheti és a mai kor igényeinek megfelelően bemutathatja az egykor Gróf Széchényi Ferenc felesége, Festetics Júlianna által 1803-ban adományozott kőzetgyűjteményre alapozott, mára 11 milliós tételszámú természettudományi gyűjteményt. Az új kiállítóépület és a kapcsolódó gyűjteményi központ az intézmény és a gyűjtemény igényeire szabott, az általa vállalt ismeretterjesztő és kutatási tevékenységet maximálisan támogató, a természeti környezettel harmonikus egységben működő egységet alkot.” – emelte ki.
A Magyar Természettudományi Múzeum Gyűjteményi Központja - Közép-Európában egyedülálló zöldmezős beruházás keretében - összesen csaknem 43.000 négyzetméteren világszínvonalú gyűjteményi- és látvány raktáraknak, kutató-műhelyeknek ad otthont.
A debreceni Science Park területén megvalósuló beruházás a Kárpát-medence legnagyobb természetrajzi és embertani kollekciójának évtizedek óta fennálló gyűjteményi és raktározási problémáira jelent hosszú távú, megnyugtató megoldást.
A Gyűjteményi Központ tervpályázatának nyertese a Sordo Madaleno Ltd. // Építész Stúdió Kft. // Buro Happold Ltd. konzorciuma lett, amelynek terve egyetlen, tömör, határozott téglalap alakú tömegként jelenik meg, racionális belső térszervezéssel és rétegezett, masszív homlokzattal, amely reflektál a régió geológiai adottságaira.
„A Gyűjteményi Központ Debrecen számára jóval több, mint egy háttérintézmény. Ez az a tudásbázis, amely a várost a magyar természettudomány egyik legfontosabb központjává emeli. A Debreceni Egyetem közelsége révén a kutatás, az oktatás és a múzeumi gyakorlat példátlan módon kapcsolódik össze folyamatos, mindennapi együttműködésben. Itt nemcsak őrizzük a nemzeti természeti örökséget, hanem aktívan segítjük is a jövő kutatóit, pedagógusait és szakembereit. Ez a központ hosszú távon Debrecen szellemi erejét növeli, és nemzetközi szinten is láthatóvá teszi a várost a tudomány térképén.”– fogalmazott Barcsa Lajos Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere, a bíráló bizottság tagja.
Egy városban, a funkcióknak megfelelő helyszíneken
„A kiállító épület és a gyűjteményi központ elhelyezkedése a városon belül kettéválik: a látogatók számára a múzeum épülete a városközpontban, a Nagyerdőben, a régi Loki pálya területén helyezkedik el, így nemcsak könnyen megközelíthető, hanem páratlan természeti környezet veszi körül, míg a gyűjteményi központnak az egyetem ipari parkja ad majd otthont. A kiállító épület és a gyűjteményi központ szétválasztása nem újdonság, sokkal inkább nemzetközi trend, gondoljunk csak például az angol természettudományi múzeumra, amelynek kiállító épülete London belvárosában helyezkedik el, és jelenleg a múzeum történetének legnagyobb költözését készíti elő, az új raktározási és digitalizációs központja Wokingham-be, a Thames Valley Science Park-ba költözik.” – hangsúlyozta Kun Ferenc, a Magyar Természettudományi Múzeum debreceni épületegyüttesének megvalósításáért felelős Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. ügyvezetője.
A külön épületekben történő működés Debrecenben is a legjobb megoldás, mivel ezáltal az épületek megjelenése jobban igazítható nemcsak a városképvédelmi elvárásokhoz, hanem a funkciókhoz is.
Hipermodern múzeumi komplexum - A Magyar Természettudományi Múzeum Debreceni Kiállítóépülete
Néhány hónappal ezelőtt zárult le az a nemzetközi építészeti tervpályázat, amelynek nyertese – a nemzetközi zsűri döntése alapján – a világhírű dán Bjarke Ingels Group (BIG) és a magyar Vikár és Lukács Építész Stúdió által megálmodott, ikonikus épület lett, amely egyszerre múzeum, tudományos központ, ökológiai szimbólum és közösségi tér, új dimenzióban bemutatva a természet és az ember kapcsolatát. Az új múzeumi épület tervezésében és kivitelezésében a 21. század legmodernebb technológiáit ötvözi, ikonikus tájelemként új fejezetet nyitva a hazai múzeumépítészet történetében. A területi adottságokat kihasználva olyan meghatározó és messziről felismerhető létesítmény valósul meg, amely Debrecen és a régió szimbólumává válhat.
A Magyar Természettudományi Múzeum új debreceni kiállítóhelye nemcsak fenntartható módon épül, hanem aktívan hozzájárul a Nagyerdő ökológiai megújulásához is.
Az egykori Oláh Gábor utcai stadion helyén létrejövő, 23 ezer m²-es komplexum jelentős része belső kertként funkcionál, míg a zöldtető őshonos növényekkel borítva természetes módon terjeszti ki az erdő lombkoronáját. Az épület formája és tömege szervesen illeszkedik a környezetbe, minimális vizuális terhelést jelentve, ösztönözve az állat- és növényvilág visszatérését.
Debrecen bekapcsolódik a nemzetközi kulturális és tudományos vérkeringésbe
Az új intézmény célja, hogy az országhatáron átnyúlva a Partium, Kárpátalja és a kelet-szlovákiai régiók lakosságát is megszólítsa. Mindez különösen nagy jelentőséggel bír Debrecen számára, hiszen a város tudományos és kulturális súlyát a Debreceni Egyetem világszínvonalú háttere alapozza meg. Az egyetem jelenléte nemcsak garancia a szakember-utánpótlás folyamatos biztosítására, hanem olyan szakmai közösséget és tudományos támogatást is jelent, amely egyedülálló Magyarországon. Ez az összefonódás nemcsak a hallgatók és kutatók számára kínál páratlan lehetőségeket, hanem azt is biztosítja, hogy a múzeum hosszú távon is a legmagasabb szakmai színvonalon működhessen. Ennek köszönhetően Debrecen olyan regionális központtá válik, amely egyszerre tudományos, kulturális és közösségi térként szolgál, és már most is aktívan pozícionálja magát a nemzetközi kulturális élet meghatározó szereplőjeként.