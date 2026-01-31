Lenyűgöző képek – így fog kinézni a Magyar Természettudományi Múzeum új gyűjteményi központja és kiállítóépülete

A Magyar Természettudományi Múzeum Gyűjteményi Központja Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum

„A Gyűjteményi Központ Debrecen számára jóval több, mint egy háttérintézmény. Ez az a tudásbázis, amely a várost a magyar természettudomány egyik legfontosabb központjává emeli. A Debreceni Egyetem közelsége révén a kutatás, az oktatás és a múzeumi gyakorlat példátlan módon kapcsolódik össze folyamatos, mindennapi együttműködésben. Itt nemcsak őrizzük a nemzeti természeti örökséget, hanem aktívan segítjük is a jövő kutatóit, pedagógusait és szakembereit. Ez a központ hosszú távon Debrecen szellemi erejét növeli, és nemzetközi szinten is láthatóvá teszi a várost a tudomány térképén.”– fogalmazott Barcsa Lajos Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere, a bíráló bizottság tagja.

Egy városban, a funkcióknak megfelelő helyszíneken

„A kiállító épület és a gyűjteményi központ elhelyezkedése a városon belül kettéválik: a látogatók számára a múzeum épülete a városközpontban, a Nagyerdőben, a régi Loki pálya területén helyezkedik el, így nemcsak könnyen megközelíthető, hanem páratlan természeti környezet veszi körül, míg a gyűjteményi központnak az egyetem ipari parkja ad majd otthont. A kiállító épület és a gyűjteményi központ szétválasztása nem újdonság, sokkal inkább nemzetközi trend, gondoljunk csak például az angol természettudományi múzeumra, amelynek kiállító épülete London belvárosában helyezkedik el, és jelenleg a múzeum történetének legnagyobb költözését készíti elő, az új raktározási és digitalizációs központja Wokingham-be, a Thames Valley Science Park-ba költözik.” – hangsúlyozta Kun Ferenc, a Magyar Természettudományi Múzeum debreceni épületegyüttesének megvalósításáért felelős Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. ügyvezetője.

A külön épületekben történő működés Debrecenben is a legjobb megoldás, mivel ezáltal az épületek megjelenése jobban igazítható nemcsak a városképvédelmi elvárásokhoz, hanem a funkciókhoz is.

Hipermodern múzeumi komplexum - A Magyar Természettudományi Múzeum Debreceni Kiállítóépülete

Néhány hónappal ezelőtt zárult le az a nemzetközi építészeti tervpályázat, amelynek nyertese – a nemzetközi zsűri döntése alapján – a világhírű dán Bjarke Ingels Group (BIG) és a magyar Vikár és Lukács Építész Stúdió által megálmodott, ikonikus épület lett, amely egyszerre múzeum, tudományos központ, ökológiai szimbólum és közösségi tér, új dimenzióban bemutatva a természet és az ember kapcsolatát. Az új múzeumi épület tervezésében és kivitelezésében a 21. század legmodernebb technológiáit ötvözi, ikonikus tájelemként új fejezetet nyitva a hazai múzeumépítészet történetében. A területi adottságokat kihasználva olyan meghatározó és messziről felismerhető létesítmény valósul meg, amely Debrecen és a régió szimbólumává válhat.

A Magyar Természettudományi Múzeum új debreceni kiállítóhelye nemcsak fenntartható módon épül, hanem aktívan hozzájárul a Nagyerdő ökológiai megújulásához is.

Az egykori Oláh Gábor utcai stadion helyén létrejövő, 23 ezer m²-es komplexum jelentős része belső kertként funkcionál, míg a zöldtető őshonos növényekkel borítva természetes módon terjeszti ki az erdő lombkoronáját. Az épület formája és tömege szervesen illeszkedik a környezetbe, minimális vizuális terhelést jelentve, ösztönözve az állat- és növényvilág visszatérését.