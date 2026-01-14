Finisükhöz érnek idén az útépítések Erdélyben: könnyebben megközelíthetővé válnak a magyarlakta területek

Hírlevél
Idén felpöröghetnek az autópálya átadások Romániában, aminek köszönhetően könnyebb lesz Erdély magyarlakta vidékeinek megközelíthetősége a létrejövő gyorsforgalmi úthálózaton keresztül.
Idén várhatóan összesen 244 kilométernyi autópályát és gyorsforgalmi utat nyitnak meg a forgalom előtt Romániában a profit.ro összefoglalója szerint. A magyarlakta területeket érintő fontos információ, hogy ha minden jól megy, az észak-erdélyi A3-as, illetve a Marosvásárhelytől egészen Moldováig épülő A8-as egy-egy szakasza is elkészülhet ebben az évben.

magyarlakta területek, Transfagarasan road, Romania, Transzfogarasi út
Az intenzív útfejlesztéseknek köszönhetően könnyebben megközelíthetővé válnak a magyarlakta területek Erdélyben
Fotó: Shutterstock

Számos új útszakaszt adnak át idén a magyarlakta területeken Erdélyben

Az erdélyi régiók elérését rendkívül megkönnyítő A3-as autópálya alábbi szakaszai készülhetnek el:

  • Észak-Erdély sztrádáján a Vaskapu-Magyarzsombor szakasz (12,24 km);
  • a viaduktokkal épülő Magyarzsombor-Magyarnádas szakasz (30,06 km);
  • szintén az A3-ason Biharban a Bisztraterebes-Berettyószéplak szakasz (26,35 km).

Gyorsforgalmi folyosó jöhet létre idén Erdélyben

A Magyar Építők a romániai portálra hivatkozva hozzáteszi, hogy egy meglehetősen bizakodó forgatókönyv szerint még decemberben átadhatják a Bihar-Bisztraterebes szakaszt (28,55 km). Ez ugyanis azt jelentené, hogy a már korábban átadott Berettyószéplak-Szilágynagyfalu szakasszal együtt a magyar határtól már egészen Szilágynagyfaluig lehetne autózni autópályán.

Emellett 2026 végén a Szilágy megyei Vaskaputól egészen Székelyföld határáig, vagyis Marosvásárhelyig már négysávon lehet majd haladni. Ez a 150 kilométeres egybefüggő gyorsforgalmi folyosó alaposan lerövidíti az utat Erdély belső területei felé.

Épülhet az M44 keleti szakasza

Ahogy arról beszámoltunk, az M44 keleti végével kapcsolatban fontos fejleményt jelentett az a beruházási döntés, amely az Arad és Nagyvárad közötti gyorsforgalmi út építésének első, 39 kilométeres szakaszáról született. 

A projekt hosszabb távon összekapcsolná a román úthálózatot a magyarországi M44 gyorsforgalmival is, Nagyszalontánál. 

A magyar oldalon 2028-ra várható a kiviteli tervek elkészítése a Békéscsaba és az országhatár közötti szakaszra.

 

