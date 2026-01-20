A világ legnagyobb stadionját építi meg Marokkó a 2030-as labdarúgó-világbajnokságra – káprázatos képek

A legendás marokkói kikötővárostól, Casablancától 38 kilométerre északra, el-Manszuria településen épülő stadion 115 ezer néző befogadására lesz alkalmas. Ezzel a világ legnagyobbja lesz megelőzve a Koreai NDK fővárosában, Phenjanban található Május elseje Stadiont, melyben 114 ezren férnek el. Az Grand Stade Hassan II beruházás költsége 5 milliárd dirham (452 milliárd forint).

A világ legnagyobb stadionját építi meg Marokkó a 2030-as labdarúgó-világbajnokságra. Fotó: Northfoto

A marokkói Grand Stade Hassan II építése 2024 augusztusában kezdődött

A stadiont a Populous tervezte a párizsi székhelyű Oualalou + Choi építészirodával együttműködve. A stadiont egy 100 hektáros területen építik fel egy nagyobb sport- és szórakoztató komplexum részeként. A terv szerint a befejezés 2028 végére várható. A beruházást a marokkói kormány és a Caisse de Dépôt et de Gestion finanszírozza. Az aréna egy grandiózus, sátortető alatt helyezkedik el, amelyet a hagyományos marokkói "moussem" fesztiválsátrak ihlettek. A tető áttetsző alumíniumhálóból készült, amely beengedi a fényt, miközben jellegzetes sziluettet alkot a táj felett, és ennek köszönhetően növények ezreit helyezik majd el a kupola alatt.

Mutatjuk a káprázatos terveket:

A helyszín teljes mértékben megfelel majd a FIFA előírásainak, és bár a stadionnal Marokkó egyértelműen bejelentkezett a 2030-as vb-döntő rendezésére, annak házigazdája a legnagyobb valószínűség szerint a Santiago Bernabeu Stadion lesz majd, amely a Real Madrid létesítménye.