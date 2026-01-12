Csúcstechnológiát kapnak a magyarok a svájci vonatokkal, itthon még rá is tesznek egy lapáttal – mutatjuk!

A MÁV-csoport járműparkja az elkövetkező években jelentős fejlesztésen esik át, és a vasúttársaság az új járművek beszerzése mellett komoly érdeklődést mutatott a használt vonatok vásárlása iránt is. Az átalakítási követelmények és a magyarországi engedélyezés feltételeinek alapos vizsgálatát követően a Stadler a svájci Thurbo vasúttársaság GTW típusú flottáját azonosította olyan potenciális jelöltként, amely alkalmas a hazai követelmények teljesítésére. A Stadler ezt követően ajánlatot tett a Thurbo kötelékében jelenleg üzemelő 93 motorvonat megvásárlására, valamint ezzel párhuzamosan a MÁV-csoportnak a flotta felújítására és viszonteladására. A MÁV-csoport és a Stadler egy alapos tárgyalásos eljárást követően megállapodott az adásvétel feltételeiben, és aláírták a szerződést – közölte tájékoztatásában a vállalat. Az előzményeket Lázár János bejelentésével ebben a cikkben tudja elolvasni az Origón.
14 000 ülőhely érkezik a MÁV-hoz a Stadler-vonatokkal
Új információk érkeztek a MÁV részére beszerzendő motorvonatokkal kapcsolatban, melyeket a közbeszerzési adatok alapján folyamatosan, 2035-ig állítanak forgalomba a vasúttársaságnál. A MÁV-csoport kiváló minőségű Stadler vonatokhoz jut hozzá, amelyekkel már az új járművek megérkezése előtt is érdemben tudja bővíteni a hazai ülőhely kapacitásokat. A Stadler 2027 és 2034 között évente veszi majd át a Thurbo járműveit, és kezdi meg azok átalakítását a MÁV-csoport igényeinek és az engedélyezés feltételeinek megfelelően.
A felújítási munkák után a vonatok, amelyek idősebb MÁV-szerelvényeket váltanak majd le, a FLIRT járműveknél megszokott magas minőséget biztosítják az utasoknak.
A vonatok a hazai igényeknek megfelelő
- új utastájékoztató rendszerrel,
- videófelügyeleti rendszerrel,
- a magyarországi peronmagasságra optimalizált kimozduló lépcsőkkel,
- mozdonyfedélzeti berendezéssel, valamint
- kombinált Mirel és ETCS BL4 típusú vonatbefolyásoló rendszerekkel egészülnek ki.
Emellett a járművek hajtásrendszerét a Stadler a magyar vasúti villamos vontatásban használt 25 kV-ra alakítja át, illetve a MÁV-csoport vállalati arculatának megfelelő külső fóliázást új üléshuzatokat is kap.
A modernizálás vonatonként nagyjából tizenkét hetet vesz igénybe.
A Stadler a prototípusokat Svájcban alakítja át, míg a sorozatjárművek Magyarországon készülnek.
Fenntartható megoldás és új üzleti modell
A Thurbo GTW-flotta megvásárlása, modernizálása és viszonteladása a MÁV-csoportnak minden érintett fél számára előnyös.
A beszerzés értéke mintegy 80 milliárd forint.
Ez a megoldás biztosítja a használt vonatok további hasznosítását, amely ökológiai és pénzügyi szempontból is fenntartható megoldást jelent.
Ezen felül az ilyen modern többrészes járművek felújítása és azok élettartamának meghosszabbítása mind műszakilag, mind pénzügyileg versenyképes alternatívája az új vonatok vásárlásának.
A GTW flotta az első a nagyobb szériák közül, amelyeket a Stadler az elmúlt 20 évben szállított le, így utat nyithat, valamint példaként szolgálhat további hasonló projektekhez, új üzleti modellt teremtve a Stadler számára.
A Thurbo GTW flottája jelenleg összesen 110 Stadler járműből áll.
A regionális vasúttársaság 2021-ben hozott döntést arról, hogy a GTW járműveket 107 regionális FLIRT-Evo vonattal váltja le. Az új, szintén Stadler vonatok érkezésével párhuzamosan a meglévő flottát a Thurbo 2034-ig fokozatosan vonja ki a forgalomból.