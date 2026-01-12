Csúcstechnológiát kapnak a magyarok a svájci vonatokkal, itthon még rá is tesznek egy lapáttal – mutatjuk!

A MÁV-csoport járműparkja az elkövetkező években jelentős fejlesztésen esik át, és a vasúttársaság az új járművek beszerzése mellett komoly érdeklődést mutatott a használt vonatok vásárlása iránt is. Az átalakítási követelmények és a magyarországi engedélyezés feltételeinek alapos vizsgálatát követően a Stadler a svájci Thurbo vasúttársaság GTW típusú flottáját azonosította olyan potenciális jelöltként, amely alkalmas a hazai követelmények teljesítésére. A Stadler ezt követően ajánlatot tett a Thurbo kötelékében jelenleg üzemelő 93 motorvonat megvásárlására, valamint ezzel párhuzamosan a MÁV-csoportnak a flotta felújítására és viszonteladására. A MÁV-csoport és a Stadler egy alapos tárgyalásos eljárást követően megállapodott az adásvétel feltételeiben, és aláírták a szerződést – közölte tájékoztatásában a vállalat. Az előzményeket Lázár János bejelentésével ebben a cikkben tudja elolvasni az Origón.

Thurbo GTW vonatok érkeznek a MÁV-hoz, megvannak a részletes, utasokat érintő, felszereltségre vonatkozó információk (illusztráció)

Fotó: Stadler

14 000 ülőhely érkezik a MÁV-hoz a Stadler-vonatokkal

Új információk érkeztek a MÁV részére beszerzendő motorvonatokkal kapcsolatban, melyeket a közbeszerzési adatok alapján folyamatosan, 2035-ig állítanak forgalomba a vasúttársaságnál. A MÁV-csoport kiváló minőségű Stadler vonatokhoz jut hozzá, amelyekkel már az új járművek megérkezése előtt is érdemben tudja bővíteni a hazai ülőhely kapacitásokat. A Stadler 2027 és 2034 között évente veszi majd át a Thurbo járműveit, és kezdi meg azok átalakítását a MÁV-csoport igényeinek és az engedélyezés feltételeinek megfelelően.

A felújítási munkák után a vonatok, amelyek idősebb MÁV-szerelvényeket váltanak majd le, a FLIRT járműveknél megszokott magas minőséget biztosítják az utasoknak.

A vonatok a hazai igényeknek megfelelő

új utastájékoztató rendszerrel,

videófelügyeleti rendszerrel,

a magyarországi peronmagasságra optimalizált kimozduló lépcsőkkel,

mozdonyfedélzeti berendezéssel, valamint

kombinált Mirel és ETCS BL4 típusú vonatbefolyásoló rendszerekkel egészülnek ki.

Emellett a járművek hajtásrendszerét a Stadler a magyar vasúti villamos vontatásban használt 25 kV-ra alakítja át, illetve a MÁV-csoport vállalati arculatának megfelelő külső fóliázást új üléshuzatokat is kap.

A modernizálás vonatonként nagyjából tizenkét hetet vesz igénybe.

A Stadler a prototípusokat Svájcban alakítja át, míg a sorozatjárművek Magyarországon készülnek.