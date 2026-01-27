Szűnni nem akaró pletykák terjednek a McDonald'sról, a gyorsétteremlánc válaszolt

Hírlevél
Azt hallani, hogy a gyorsétteremlánc magyarországi terjeszkedésének keretében McDonald's egység nyílhat Csornán.Több olyan üzlethelyiség is van a belvárosban, amelyek megfelelhetnek erre célra.
Hetek óta tartja magát a híresztelés, hogy McDonald's étterem nyílik Csornán. A felvetést alátámasztja az a tény, hogy jelenleg három olyan, nagyméretű üzlethelység is üres a belvárosban, melyek esetleg alkalmasak lehetnének erre a célra. 

McDonald's, 21 October 2025, Bavaria, Oberpfaffenhofen: The McDonald's lettering and logo can be seen on a restaurant of the fast food chain in Oberpfaffenhofen (Bavaria) on October 21, 2025. McDonald's Corporation is an American operator and franchisor of fast food restaurants worldwide and the world's highest-selling fast food company. (Symbol image, symbol photo, illustration, symbolic photo, illustrative photo, theme image, general image, theme photo) Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP)
A McDonald's számos helyen nyit új éttermet
Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

McDonald's étterem nyílhat Csornán?

A három, jelenleg is üresen álló üzlethelyiség a régi Plus-üzlet, a volt Euronics áruház, illetve a városháza alsó szintjén az egykori bútorbolt. 

A Kisalföld megkereste az étteremlánc hazai üzemeltetéséért felelős társaságot, a Progress Étteremhálózat Kft.-t, hogy valóban tervezik-e a nyitást?

A megkeresésre a következő választ kapták: „A McDonald’s éttermek létesítésével kapcsolatban hálózatfejlesztésünk célja, hogy a vendégeink számára legkényelmesebben elérhető helyeken, hosszú távon, magas színvonalú szolgáltatásokkal és kiemelkedő vendégélményt nyújtó kiszolgálással üzemeltessünk éttermeket. Minden éttermünk megnyitását hosszas, akár évekig tartó előkészítő munka előzi meg, melynek során számos üzleti szempontot megfontolunk. További konkrét tervekről jelenleg nincs megosztható információnk.”

Az ilyen híreszteléseknek némiképp alapot ad, hogy az étteremlánc folyamatosan bővíti magyarországi hálózatát, és egyre több vidéki helyszínen nyit gyorséttermet. 

Újabb nagyberuházás indult többek között Tatabányán, ahol megkezdődött a város harmadik McDonald’s éttermének építése, illetve a Békés vármegyei Gyulán is. A fejlesztések mindkét esetben forgalmas kereskedelmi csomópontban valósulnak meg, és a McDonald’s éttermek már év végén várhatják a vendégeket.

December elején új McDonald’s étterem nyílt Cegléden, amely reggel 7 és este 23 óra között tart nyitva, de később éjszakai autós kiszolgálással is bővül. De Százhalombattán is nyitottak új egységet, valamint Kiskunfélegyházán is épül egy.

Szeptemberben pedig a győri Árkád Bevásárlóközpontban szintén átadtak egy McDonald’sot, amely már a márka negyedik győri egysége.

 

