Hamarosan rá se lehet majd ismerni a MediaMarktra – átépítik a magyarok kedvenc elektronikai boltját

November végén cserélt gazdát a MediaMarkt, pontosabban az azt birtokló német Ceconomy AG, aminek egyik fő részvényese a Magyarországon is jelen lévő elektronikai áruházláncot alapító Kellerhals család vállalata. Ráadásul nem európai cég, hanem a kínai JD.com szerezte meg a többségi tulajdont a magyarok kedvenc elektronikai boltjában. A JD.com, Kína második legnagyobb online kereskedelmi szereplője, amely az elmúlt években kiterjesztette tevékenységét az offline térre is. A JD.com kínai e-kereskedelmi óriás, amely a német cég megvásárlásával az eddigi legmerészebb lépését tette meg az európai piac felé ambiciózus célokkal néz a jövőbe, és 2026-ban hozzávetőleg félmilliárdos üzemi eredményre számít. Ez meglehetősen imponáló, 32 százalékos növekedés lenne, ugyanakkor a kitűzött célok eléréséhez elengedhetetlen a MediaMarkt radikális átalakulása, ami nemcsak a hátteret érinti, hanem a külsőségeket is.

Hamarosan rá se lehet majd ismerni a MediaMarktra Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /

Megvették a kínaiak a magyarok kedvenc elektronikai boltláncát, nagy változások jönnek a Mediamarkt háza táján

A tervek szerint a 2025–2026-os üzleti évre az áruházak 90 százalékát felújítják, és nyílik Európa-szerte 29 Fancy Xpress és nyolc Smart üzlet is. Magyarországon jelenleg mintegy 40 MediaMarkt áruház működik, amelyek hatalmas forgalmat bonyolítanak le. A hazai MediaMarkt üzletek adózott nyeresége az utóbbi években közel 1 milliárd forint volt.

Ugyanakkor a Forbes értesülései szerint az egyik leggazdagabb cseh milliárdos, Daniel Kretínsky nemrégiben felvásárlási ajánlatot tett egy francia műszaki láncra, a Fnac Dartyra, amelynek egyik nagy részvényese szintén ugyanaz a Ceconomy AG, amelyet éppen a kínai e-kereskedelmi óriás, a JD.com vásárolt fel. A cseh Daniel Kretínskyhez tartozó EP csoport részvényenként 36 eurós ajánlatot tett. Az ajánlatot várhatóan 2026 első negyedévének végén nyújtják be a francia piaci szabályozó hatósághoz. A szabályozási feltételek függvényében pedig 2026 első felében véglegesíthetik az üzletet.

