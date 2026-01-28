Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Voith Ági

Ezt látnia kell!

Ónos eső, majd havazás jön, újra nagyobb lehűlés érkezik

mediamarkt

Hamarosan rá se lehet majd ismerni a MediaMarktra – átépítik a magyarok kedvenc elektronikai boltját

19 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megvették a kínaiak a magyarok kedvenc elektronikai boltláncát, a tervek szerint pedig elkerülhetetlenné válik annak radikális átalakítása. Magyarországon jelenleg mintegy 40 MediaMarkt áruház működik, amelyekben már 2026-ban nagy változás jöhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mediamarktáruházláncátalakítás

November végén cserélt gazdát a MediaMarkt, pontosabban az azt birtokló német Ceconomy AG, aminek egyik fő részvényese a Magyarországon is jelen lévő elektronikai áruházláncot alapító Kellerhals család vállalata. Ráadásul nem európai cég, hanem a kínai JD.com szerezte meg a többségi tulajdont a magyarok kedvenc elektronikai boltjában. A JD.com, Kína második legnagyobb online kereskedelmi szereplője, amely az elmúlt években kiterjesztette tevékenységét az offline térre is. A JD.com kínai e-kereskedelmi óriás, amely a német cég megvásárlásával az eddigi legmerészebb lépését tette meg az európai piac felé ambiciózus célokkal néz a jövőbe, és 2026-ban hozzávetőleg félmilliárdos üzemi eredményre számít. Ez meglehetősen imponáló, 32 százalékos növekedés lenne, ugyanakkor a kitűzött célok eléréséhez elengedhetetlen a MediaMarkt radikális átalakulása, ami nemcsak a hátteret érinti, hanem a külsőségeket is.

Hamarosan rá se lehet majd ismerni a MediaMarkt-ra
Hamarosan rá se lehet majd ismerni a MediaMarktra Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /  

Megvették a kínaiak a magyarok kedvenc elektronikai boltláncát, nagy változások jönnek a Mediamarkt háza táján

A tervek szerint a 2025–2026-os üzleti évre az áruházak 90 százalékát felújítják, és nyílik Európa-szerte 29 Fancy Xpress és nyolc Smart üzlet is. Magyarországon jelenleg mintegy 40 MediaMarkt áruház működik, amelyek hatalmas forgalmat bonyolítanak le. A hazai MediaMarkt üzletek adózott nyeresége az utóbbi években közel 1 milliárd forint volt.

Ugyanakkor a Forbes értesülései szerint az egyik leggazdagabb cseh milliárdos, Daniel Kretínsky nemrégiben felvásárlási ajánlatot tett egy francia műszaki láncra, a Fnac Dartyra, amelynek egyik nagy részvényese szintén ugyanaz a Ceconomy AG, amelyet éppen a kínai e-kereskedelmi óriás, a JD.com vásárolt fel. A cseh Daniel Kretínskyhez tartozó EP csoport részvényenként 36 eurós ajánlatot tett. Az ajánlatot várhatóan 2026 első negyedévének végén nyújtják be a francia piaci szabályozó hatósághoz. A szabályozási feltételek függvényében pedig 2026 első felében véglegesíthetik az üzletet.

További részletek a Világgazdaság oldalán olvashatók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!