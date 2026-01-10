Itt vannak a súlyos mínuszok: így csökkenthető a fűtésszámla az extrém hidegben

Némi odafigyeléssel és tudatossággal komoly arányokat tudunk lefaragni otthonunk energiafogyasztásából komforérzetünk csökkenése nélkül. Ahogy az Origo korábbi cikkeiben bemutatta, sokat számít a kérdésben és pénzügyi terheink elosztásában az is, átalányban vagy diktálás alapján fizetjük egyes fogyasztásainkat, s az sem mindegy, milyen is az az energiatakarékos klíma, melyet a nyári komfort érdekében beszereltetünk. Most pedig, hogy 2026 január elején igazi téli idő köszöntött be rég nem látott mennyiségű hóval, s szükség van az otthonok melegére, az elsősorban a fűtés miatt miatt megnövő energiafogyasztásra érdemes figyelni.

A téli hidegben óhatatlanul vágyunk a melegre, de sokakat aggaszt az energiaszámlák növekvő költsége (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Ha fontos az olcsóbb meleg, nem érdemes teljesen kihűteni a lakást

A Praktiker szakértői közlése szerint nagy hidegben sokan ösztönösen feljebb tekerik a fűtést, vagy napközben teljesen kikapcsolják, majd este újra maximális fokozatra állítják – ez azonban az egyik legköltségesebb megoldás. Nappal a 20-21 fokos beltéri hőmérséklet energetikai szempontból ideális, és megfelelő szigetelés, valamint huzatmentesítés mellett a legtöbb otthonban komfortos meleget biztosít. Éjszaka vagy távollét idején 18-19 fok is elegendő lehet.

Érdemes a fűtést kisebb ingadozási tartományban tartani, mert egy teljesen lehűlt lakás újbóli teljes felfűtése aránytalanul sok energiát igényel.

Persze a tél kellős közepén már csak körülményesen lenne arra lehetőség, hogy eddig halogatott korszerűsítésekkel érjünk el spórolást, ami viszont megvan, azt érdemes használni, ahogy ebben a cikkünkben is már ejtettünk szót róla. A komforérzet érdemi csökkenése nélkül is érhetünk el spórolást, például a termosztát lejjebb tekerése mindössze 1 Celsius fokos hőmérséklet-csökkentés esetén is akár 6 százalékkal mérsékelheti az energiafelhasználást, a programozható termosztáttal pedig beállíthatjuk, hogy akkor legyen melegebb, amikor otthon vagyunk, éjszakára vagy távollét idejére pedig néhány fokkal lejjebb vehetjük a hőmérsékletet.

A radiátorok hatékonysága most különösen sokat számít

Sokan megfeledkeznek róla, hogy a fűtőtestek állapota és környezete jelentősen befolyásolja a fűtés hatásfokát, különösen a tartós mínuszok idején. A Praktiker szakértője szerint

a fűtési szezon közepén sem késő ellenőrizni és légteleníteni a radiátorokat, ahol megoldható, például cirkófűtés esetén, mert a rendszerbe kerülő levegő rontja a hőleadást.

A portalanítás szintén fontos, hiszen a por szigetelőréteget képezhet. A radiátor mögé helyezett hőtükör fólia segít visszaverni a hőt a lakótérbe, főként a külső falaknál elhelyezett fűtőtestek esetében. Arra is figyelni kell, hogy a radiátorokat ne takarja el bútor vagy vastag függöny, mert ez akadályozza a meleg levegő keringését.