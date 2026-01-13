Mélytengeri bányászat: embert próbáló feladatra vállalkoztak a világ végén

Japán megkezdi a világ első mélytengeri ritkaföldfém-bányászati kísérletét, hogy ezzel is lépést tegyen a kínai importtól való függés csökkentésére. Az Interesting Engineering a Reuters beszámolója alapján az írja, hogy a japán tesztbányászati hajó, a Chikyu hétfőn futott ki a Sizuoka város kikötőjéből, és a Tokiótól mintegy 1900 kilométerre délkeletre fekvő, elszigetelt Minamitori-sziget körüli vizek felé vette az irányt. A heteken át tartó expedíció célja egy eddig példátlan technológiai bravúr végrehajtása: ritkaföldfémekben gazdag iszap folyamatos felszínre emelése közvetlenül a hajóra, hat kilométeres vízmélységből.

A Chikyu japán hajó az első mélytengeri bányászati kísérletet fogja végrehajtani

Fotó: Wikipedia Commons

A mélytengeri bányászattal csökkenthetné Japán a kínai függést

A mélytengeri bányászat gazdasági jelentőségről, a mellette és ellene felhozható, ökológiai természetű érvekről az Origón több alkalommal írtunk. Amennyiben a japán hajó kísérlete sikerrel jár, ez lenne

az első alkalom a világon, hogy ilyen mélységből tartósan sikerül ritkaföldfémeket kinyerni, ami mérföldkőnek számítana a mélytengeri bányászat történetében.

Japán lépése nem független a geopolitikai környezettől. Kína az elmúlt időszakban egyre szorosabb ellenőrzés alá vonja a kritikus ásványi nyersanyagok exportját. Sok nyugati gazdasághoz hasonlóan Japán is igyekszik csökkenteni függőségét Kínától, amely jelenleg meghatározó szereplője a globális ritkaföldfém-ellátási láncoknak. Érdemes megemlíteni – cikkünket itt találja –, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültségekben Peking oldalán az egyik legfontosabb fegyver a ritkaföldfém amerikai exportjának felfüggesztése, hiszen az Egyesült Államok egyelőre messze nem képes belföldi termelésből kiszolgálni igényeit.

A ritkaföldfémek kérdése Japán és Kína viszonylatában is igen fontos. A két ország közötti diplomáciai és kereskedelmi feszültségek erősödése tovább növelte a helyzet japán oldalról nézve sürgős megoldását.

„Hét évnyi kitartó előkészítés után végre megkezdhetjük a megerősítő teszteket” – mondta a Reutersnek Isii Soicsi, az államilag támogatott projekt vezetője. Hozzátette: a 6 kilométeres mélységből történő ásványkinyerés hatalmas technológiai eredmény lenne, és jelentősen hozzájárulhatna Japán ritkaföldfém-beszerzéseinek diverzifikálásához.