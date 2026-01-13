Mélytengeri bányászat: embert próbáló feladatra vállalkoztak a világ végén

Japán megkezdi a világ első mélytengeri ritkaföldfém-bányászati kísérletét, hogy ezzel is lépést tegyen a kínai importtól való függés csökkentésére. Az Interesting Engineering a Reuters beszámolója alapján az írja, hogy a japán tesztbányászati hajó, a Chikyu hétfőn futott ki a Sizuoka város kikötőjéből, és a Tokiótól mintegy 1900 kilométerre délkeletre fekvő, elszigetelt Minamitori-sziget körüli vizek felé vette az irányt. A heteken át tartó expedíció célja egy eddig példátlan technológiai bravúr végrehajtása: ritkaföldfémekben gazdag iszap folyamatos felszínre emelése közvetlenül a hajóra, hat kilométeres vízmélységből.
A mélytengeri bányászattal csökkenthetné Japán a kínai függést
A mélytengeri bányászat gazdasági jelentőségről, a mellette és ellene felhozható, ökológiai természetű érvekről az Origón több alkalommal írtunk. Amennyiben a japán hajó kísérlete sikerrel jár, ez lenne
az első alkalom a világon, hogy ilyen mélységből tartósan sikerül ritkaföldfémeket kinyerni, ami mérföldkőnek számítana a mélytengeri bányászat történetében.
Japán lépése nem független a geopolitikai környezettől. Kína az elmúlt időszakban egyre szorosabb ellenőrzés alá vonja a kritikus ásványi nyersanyagok exportját. Sok nyugati gazdasághoz hasonlóan Japán is igyekszik csökkenteni függőségét Kínától, amely jelenleg meghatározó szereplője a globális ritkaföldfém-ellátási láncoknak. Érdemes megemlíteni – cikkünket itt találja –, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültségekben Peking oldalán az egyik legfontosabb fegyver a ritkaföldfém amerikai exportjának felfüggesztése, hiszen az Egyesült Államok egyelőre messze nem képes belföldi termelésből kiszolgálni igényeit.
A ritkaföldfémek kérdése Japán és Kína viszonylatában is igen fontos. A két ország közötti diplomáciai és kereskedelmi feszültségek erősödése tovább növelte a helyzet japán oldalról nézve sürgős megoldását.
„Hét évnyi kitartó előkészítés után végre megkezdhetjük a megerősítő teszteket” – mondta a Reutersnek Isii Soicsi, az államilag támogatott projekt vezetője. Hozzátette: a 6 kilométeres mélységből történő ásványkinyerés hatalmas technológiai eredmény lenne, és jelentősen hozzájárulhatna Japán ritkaföldfém-beszerzéseinek diverzifikálásához.
Első japán kísérlet a tengerfenéken
A Chikyu fedélzetén mintegy 130 fő, legénység és kutatócsoport tartózkodik, a hajó várhatóan február 14-én tér vissza Japánba. Az expedíció a Minamitori-sziget környéki üledékmezőkre összpontosít, amelyek a feltételezések szerint jelentős ritkaföldfém-koncentrációt tartalmaznak, bár a japán kormány egyelőre nem közölt becsléseket a készletek nagyságáról.
Japán jelenleg ritkaföldfém-importjának körülbelül 60 százalékát szerzi be Kínából, szemben a 2010-es, közel 90 százalékos aránnyal.
A korábbi erős függőség Japán számára érzékeny pontnak bizonyult, amikor Kína egy kelet-kínai-tengeri tengeri vita nyomán korlátozta az exportot. Azóta Japán
- külföldi ellátási láncokba fektetett be, többek között a Sojitz kereskedelmi vállalat és az ausztrál Lynas Rare Earths együttműködésén keresztül;
- emellett ösztönözte az újrahasznosítást és azokat a gyártási megoldásokat, amelyek kevesebb ritkaföldfémet igényelnek.
Mindazonáltal ez a tengeri projekt jelenti Japán első kísérletét arra, hogy saját területen belül szerezzen ritkaföldfémeket.
„Az alapvető megoldás az lesz, ha Japánon belül képesek vagyunk ritkaföldfémeket kinyerni” – fogalmazott Kiucsi Takahide, a Nomura Research Institute vezető közgazdásza. Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy még az új kezdeményezések mellett is nehéz lenne teljes mértékben kiváltani a kínai szállításokat, különösen akkor, ha az exportkorlátozások tovább szigorodnak.
Ez egy hosszú játszma lesz
Japán számára különösen nagy jelentőséggel bírnak a nehéz ritkaföldfémek. Ezek nélkülözhetetlenek az elektromos és hibrid járművek motorjaiban használt nagy teljesítményű mágnesekhez, ám az ország jelenlegi ellátásának szinte teljes egésze Kínából származik. Bármilyen fennakadás gyorsan éreztetné hatását az autóiparban és a csúcstechnológiás gyártásban.
Peking már megkezdte a szigorítást:
a múlt héten Kína megtiltotta bizonyos kettős felhasználású – polgári és katonai célra egyaránt alkalmas – termékek exportját Japánba, amelyek között egyes kritikus ásványok is szerepelnek.
Bár a kínai hatóságok hivatalosan még nem jelentettek be átfogó ritkaföldfém-korlátozásokat, az állami média szerint a lehetőséget már mérlegeli a kínai fél.
A Minamitori-szigetnél zajló projekt ugyanakkor nem ígér gyors eredményeket. Japán 2018 óta mintegy 40 milliárd jent – körülbelül 80 milliárd forintot – fektetett be a programba, de eddig sem készletbecsléseket, sem konkrét termelési célokat nem határozott meg.