Mennyibe kerül a védelem a sípályákon?

Az elmúlt években, 2021 óta a téli utazási időszakban visszatérő jelenség, hogy decemberben az ünnepekhez és az év végi szabadságolásokhoz igazodva megugrik az utasbiztosítások iránti érdeklődés, majd januárban és februárban a síszezon tartja fenn a keresletet. A K&H friss adatai alapján a tavalyi évhez képest az idei téli szezon időzítése eltolódott: decemberben erősebb volt a biztosításkötési hullám, míg januárban és februárban mérséklődik a kötésszám. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sokan már az év végi utazásokkal együtt, előre rendezik a biztosítást a téli pihenéshez, illetve a későbbi utakhoz is.

Az utasbiztosítás napidíja ma sem számít drágának, azonban érdemes olyan csomagot választani, ami kifejezetten a síeléssel kapcsolatos kockázatokra is kiterjed, nem pedig általános jellegű

Fotó: Pexels



A téli hónapokban az utasbiztosítások jelentős részét jellemzően az ausztriai, olasz- és franciaországi, szlovákiai síparadicsomba látogató magyarok kötik meg. Ezeknél az utazásoknál a gyors elérhetőség, a pályaminőség és a családbarát szolgáltatások mellett egyre inkább előtérbe kerül, hogy a biztosítás valóban illeszkedjen a tervezett programhoz, különösen akkor, ha a síelés is része az útnak.

Sí mint az utasbiztosítások fő szempontja

A K&H 2025-ös adatai szerint a téli hónapokban az ügyfelek

jellemzően közel egyhetes időtartamra kötnek utasbiztosítást,

miközben az átlagdíj hónapról hónapra eltér. Januárban az átlagdíj meghaladta a 7500 forintot, és átlagosan hét napra kötötték a biztosítást, februárban az átlagdíj csaknem hétezer forint volt és átlagosan hat napra szólt a fedezet, decemberben pedig nyolcezer forintot is meghaladó volt az átlagdíj, szintén hatnapos átlagos időtartammal.

Miért kritikus a megfelelő fedezet a síszezonban?

A téli hónapokban nemcsak az számít, hogy mennyien kötnek biztosítást, hanem az is, hogy egy-egy káresemény mekkora kiadást jelenthet. A K&H 2025-ös adatai szerint az egy utasbiztosítási eseményre jutó átlagos kárösszeg

januárban elérte a 80 ezer forintot,

februárban 120 ezer forint fölé emelkedett,

decemberben pedig 70 ezer forintnyi összeget tett ki.

A legnagyobb, kimondottan síeléshez köthető kárkifizetések tipikusan akkor keletkeznek, amikor több tétel összeadódik:

pályamentés vagy hegyi mentés, sürgősségi diagnosztika (például röntgen vagy más képalkotó vizsgálat), kórházi ellátás, indokolt esetben műtéti beavatkozás, illetve a további utazás ellehetetlenülése miatt a szervezett hazaszállítás. A sísérülések között gyakoriak az alsó végtagi sérülések és a törések, amelyek gyorsan költségessé válhatnak, különösen külföldön, ahol az ellátási díjak és a logisztika is jelentős tétel lehet. Mindez azt támasztja alá, hogy

téli utazásnál az utasbiztosításnál érdemes tudatosan olyan csomagot választani, amely a síeléshez kapcsolódó kockázatokra is megfelelő védelmet ad,

és nem csak egy általános, alapfedezeti megoldás.