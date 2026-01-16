Történelmi tettre készül a Mercedes, amit a kecskeméti gyárra alapoznak

Remek évet zárt 2025-ben a Mercedes-Benz Group. A német autóipari konszern összesen 2.160.000 személyautót és kishaszonjárművet értékesített, miközben a Mercedes-AMG márka 7 százalékos növekedést ért el, a G-osztály pedig történetének legjobb értékesítési évét produkálta. A tavalyi év legerősebb negyedéve a negyedik volt: 558.400 személyautó és kishaszonjármű került ügyfelekhez, ami 6 százalékos növekedést jelent a harmadik negyedévhez viszonyítva. A tisztán elektromos modellekre érkező megrendelések összességében emelkedtek, amit az új elektromos CLA és GLC, valamint az elektromos kishaszonjárművek iránti erős kereslet hajtott.

Fotó: Unsplash

„2025-ben elindítottuk a Mercedes-Benz történetének eddigi legnagyobb termék- és technológiai bevezetési programját, amelynek középpontjában a legmodernebb elektromos hajtásrendszerek és intelligens szoftverek állnak. Az új CLA remekül példázza termékeink minőségét és innovációs tartalmát. És a java még hátravan: 2026-ban, 140 évvel az autó feltalálása után, változatlan elkötelezettséggel és csapatszellemben folytatjuk a programot, hogy a világ legvonzóbb autóit építsük” – ismertette a vállalat pénteki közleményében Ola Källenius, a Mercedes-Benz Group AG igazgatóságának elnöke.

Szinte majdnem mindenhol tudott bővülni tavaly a Mercedes-Benz

2025-ben a Mercedes-Benz személyautó-eladásai számos európai piacon növekedtek: Németországban 1 százalékkal, Spanyolországban 6 százalékkal, Lengyelországban pedig 6 százalékkal. Ezen kívül olyan kulcspiacokon is bővültek, mint

Dél-Amerika (+54 százalék),

Ausztrália (+10 százalék),

Törökország (+11 százalék) és

az Öböl-menti államok (+3 százalék).

A negyedik negyedévben a tisztán elektromos autók értékesítése 3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához, és 18 százalékkal a harmadik negyedévhez képest, főleg az új elektromos CLA-nak köszönhetően. A plug-in hibrid modellek globális eladásai 2025-ben 9 százalékkal bővültek, így az év egészében 368.600 elektromos jármű talált gazdára világszinten, összességében stabil volumennel. Európában a Mercedes-Benz személyautók történetük legmagasabb EV-eladását érték el, 40 százalékos arányt képviselve a teljes értékesítésben. Számos piacon – többek között Franciaországban, Dániában, Indiában és Ausztráliában – minden korábbinál több tisztán elektromos járművet adtak el.