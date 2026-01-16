Történelmi tettre készül a Mercedes, amit a kecskeméti gyárra alapoznak

Remek évet zárt 2025-ben a Mercedes-Benz Group. A német autóipari konszern összesen 2.160.000 személyautót és kishaszonjárművet értékesített, miközben a Mercedes-AMG márka 7 százalékos növekedést ért el, a G-osztály pedig történetének legjobb értékesítési évét produkálta. A tavalyi év legerősebb negyedéve a negyedik volt: 558.400 személyautó és kishaszonjármű került ügyfelekhez, ami 6 százalékos növekedést jelent a harmadik negyedévhez viszonyítva. A tisztán elektromos modellekre érkező megrendelések összességében emelkedtek, amit az új elektromos CLA és GLC, valamint az elektromos kishaszonjárművek iránti erős kereslet hajtott.
„2025-ben elindítottuk a Mercedes-Benz történetének eddigi legnagyobb termék- és technológiai bevezetési programját, amelynek középpontjában a legmodernebb elektromos hajtásrendszerek és intelligens szoftverek állnak. Az új CLA remekül példázza termékeink minőségét és innovációs tartalmát. És a java még hátravan: 2026-ban, 140 évvel az autó feltalálása után, változatlan elkötelezettséggel és csapatszellemben folytatjuk a programot, hogy a világ legvonzóbb autóit építsük” – ismertette a vállalat pénteki közleményében Ola Källenius, a Mercedes-Benz Group AG igazgatóságának elnöke.
Szinte majdnem mindenhol tudott bővülni tavaly a Mercedes-Benz
2025-ben a Mercedes-Benz személyautó-eladásai számos európai piacon növekedtek: Németországban 1 százalékkal, Spanyolországban 6 százalékkal, Lengyelországban pedig 6 százalékkal. Ezen kívül olyan kulcspiacokon is bővültek, mint
- Dél-Amerika (+54 százalék),
- Ausztrália (+10 százalék),
- Törökország (+11 százalék) és
- az Öböl-menti államok (+3 százalék).
A negyedik negyedévben a tisztán elektromos autók értékesítése 3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához, és 18 százalékkal a harmadik negyedévhez képest, főleg az új elektromos CLA-nak köszönhetően. A plug-in hibrid modellek globális eladásai 2025-ben 9 százalékkal bővültek, így az év egészében 368.600 elektromos jármű talált gazdára világszinten, összességében stabil volumennel. Európában a Mercedes-Benz személyautók történetük legmagasabb EV-eladását érték el, 40 százalékos arányt képviselve a teljes értékesítésben. Számos piacon – többek között Franciaországban, Dániában, Indiában és Ausztráliában – minden korábbinál több tisztán elektromos járművet adtak el.
Az új, teljesen elektromos CLA iránti keresletet jelentősen erősítette, hogy a német „Auto Motor und Sport” szaklap történetének legjobb tesztautójaként értékelte, valamint elnyerte az Európai Év Autója zsűri „2026-os Év Autója” díját is.
Felgyorsítják a termékbevezetést 2026-ban
A vállalat közleménye kiemelte, hogy a Mercedes-Benz személyautó-üzletága 2026-ban folytatja a vállalat történetének legnagyobb termék- és technológiai bevezetési programját. A legfontosabb újdonságok közé tartozik az S-osztály, a GLE és a GLS jelentős modellfrissítése, az új elektromos GLC és a CLA Shooting Brake piaci bevezetése, az első, AMG elektromos architektúrára épülő szériamodell premierje, valamint az új elektromos C-osztály és az új GLA bemutatkozása. Az összes újdonság kiemelkedő ügyfélélményt kínál majd, az új Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) intuitív digitális funkcióira és a „Welcome Home” érzetet nyújtó kényelemre és biztonságra építve.
A nagy termékbevezetési hullámból a magyarországi gyár is tevékenyen kiveszi a részét.
Ezt jól mutatja az a decemberi bejelentés, mely szerint a vártnál hamarabb kezdi meg új modelljének gyártását az egyik legnagyobb német autóipari óriás. A kecskeméti Mercedes-Benz-gyár futószalagjáról már januárban legördül az első GLB, amely egy igazi családi autó.
A magyarországi üzem elárulta, hogy az új GLB modellnek mikor indul a gyártása. Az első autó a tervek szerint 2026. január 19-én gördül le a gyártószalagról.
A három német presztízsmárka közül a BMW tavaly 2.169.761 új autót adott el, ami 1,4 százalékos csökkenés volt az előző évhez képest. Ennek ellenére megelőzte fő versenytársát, a Mercedes-Benzt. Az Audi pedig továbbra is csak távolról figyeli a prémium kategória vezető helyéért folytatott harcot. Az ingolstadti márka 1.623.551 autót szállított ki az ügyfelek a múlt évben, 2,9 százalékkal kevesebbet a 2024-es darabszámhoz képest.