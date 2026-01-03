Virágzik a luxusingatlan-értékesítés Dubajban – lélegzetelállító képeken a legújabb Mercedes-Benz városnegyed

Hírlevél
Dubajban a globális elit bevándorlása megállíthatatlanul növeli a több millió dolláros lakások értékesítését. A különleges építészeti fejlesztéseiről híres Binghatti Properties, az Egyesült Arab Emírségek egyik vezető ingatlanfejlesztő cége világhírű márkákkal működik együtt, hogy gazdag ügyfeleinek biztosíthassa a luxusélményt. A Burdzs Kalifa szomszédságában hamarosan átadásra kerülő Mercedes-Benz által brandelt lakóépületei is bővelkednek a high-end megoldásokban. Lenyűgöző képeket mutatunk a luxuslakásokról, amelyek egymilliárd forintnál kezdődnek.
Dubaj a világ luxuslakáspiacává vált az elmúlt években. Napjainkban pedig a város egyik legexkluzívabb beruházása is a piacra került: már értékesítik a Mercedes és a Binghatti partnerségéből megszületett exkluzív városnegyed, a Mercedes-Benz Places lakásait.

Lélegzetelállító képeken a legújabb Mercedes-Benz városnegyed

A még dubaji mércével is ultra-luxus beruházás a Burdzs Kalifa szomszédságában valósul meg. A Meydan kerületben tervezett fejlesztés közel egymillió négyzetméteren terül majd el, és a becsült 30 milliárd dirhamos értékkel a projekt a régió egyik legnagyobb ingatlanfejlesztése – számolt be róla a Roadster. A komplexum több lakótornyot, kereskedelmi területeket, köztereket és kiszolgáló infrastruktúrát foglal magában. Az ingatlanfejlesztő honlapja szerint a legolcsóbb luxusapartman egymilliárd forintnyi dirhamba kerül, míg a legdrágább 2,7 milliárd forint.

A projekt első épületét, az egymillió dollárból felépülő Mercedes-tornyot még 2024 januárjában adták át. A benne található lakásokat akkoriban 970 millió és 3,5 milliárd forint közötti áron értékesítették – írta a Bloomberg

 

 

